Celní politika administrativy současného amerického prezidenta Donalda Trumpa má vliv i na odesílání některých zásilek z Česka do Spojených států amerických. Upozornila na to Česká pošta, která už před několika dny pozastavila příjem některých zásilek.
Od pátku platí nový exekutivní příkaz amerického prezidenta Donalda Trumpa, který zrušil platnost bezcelního režimu „de minimis“ pro veškeré poštovní zásilky s hodnotou do 800 dolarů (cca 16 860 korun) dovážené do Spojených států amerických.
Jak uvedla Česká pošta, americká strana zatím jednoznačně nevymezila zásadní otázky, zejména v oblasti výběru celních poplatků, specifikace shromažďovaných údajů a způsobu spolupráce s americkými celními orgány. Dílčí podrobnosti jsou známé až od 15. srpna, takže čas na přípravu a nastavení výběru cla, které nově musí být uhrazeno před vstupem zásilky do USA, byl mimořádně omezený.
Pošta proto již 22. srpna pozastavila příjem zásilek do USA, které obsahují zboží, a to bez ohledu na jeho hodnotu. Nadále je možné posílat zásilky obsahující výhradně písemná sdělení či dokumenty a mezi fyzickými osobami také zásilky obsahující dary do maximální hodnoty 100 dolarů (cca 2100 korun).
„I tyto zásilky však budou vyžadovat řádné vyplnění poštovního celního prohlášení s důrazem na správný a úplný popis obsahu a skutečnou hodnotu v měně země určení, tedy v USD. I přes správné a úplné vyplnění celního prohlášení může docházet k prodloužení celního řízení na vstupu do USA, což znamená delší dodací lhůty,“ upozornila pošta.
Pošta slíbila, že bude informovat o dalším vývoji ohledně odesílání zásilek se zbožím do USA, protože očekává upřesňující informace z americké strany.
Související
Dubnové důchody. Mění se termíny výplat, pošťáci mají napilno
Dubnové důchody doprovodí změny. Reagovat musí i pošťáci
Česká pošta , USA (Spojené státy americké) , clo
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Americká cla si vybírají daň. Česká pošta přestala přijímat některé zásilky
před 2 hodinami
Rybář nevěřil svým očím. V Chorvatsku útočil žralok
před 3 hodinami
Piráti se chystají zahájit ostrou kampaň. Do voleb půjdou poprvé bez Bartoše jako lídra
před 4 hodinami
Na chatu, na Mácháč nebo do Jugošky. Takové byly dovolené za socialismu
před 4 hodinami
Putin se vyrovná Trumpovi. V Benátkách má premiéru film o ruském prezidentovi
před 5 hodinami
Nastává dílčí změna ohledně důchodů. Jednu agendu přebírá ministerstvo vnitra
před 6 hodinami
PŘEHLED: Nový školní rok klepe na dveře. Víme, kdy bude volno i vysvědčení
před 8 hodinami
Počasí příští týden: Letní teploty vydrží, tropů se ale nedočkáme
včera
Červený kříž: Evakuace Gazy je prakticky nemožná
včera
Evropa bleskově stárne. Experti spočítali, kolik důchodců na tom bude bídně
včera
Sparta v Rize po bídném výkonu prohrála 0:1. Navzdory tomu ale postoupila do Konferenční ligy
včera
Slavia se dočkala jmen soupeřů v Lize mistrů. Bude hostit Arsenal i Barcelonu
včera
Krejčí už patří Wolverhamptonu. Na Ostrovy zamířil z Girony za 30 milionů eur
včera
Křik Stačilo o „utlačované většině“ je vycucaný z prstu. Potvrzuje, že komunisté dodnes nerespektují demokracii
včera
Nemáme na souši co dělat? Vědci díky freediverům zjišťují, že člověk by možná měl žít v moři
včera
Co se zmrazenými ruskými stamiliardami? EU finišuje plán, jak je poskytnout Ukrajině
včera
Mimořádná zpráva Izraelská armáda při náletu zabila premiéra a ministry jemenské rebelující vlády
včera
Francie odhalila novou strategii ruské armády, používá ji proti Ukrajině
včera
"K tangu jsou potřeba dva." Trump zvažuje, že odstoupí od snahy dosáhnout míru na Ukrajině
včera
Na Ukrajině byl zavražděn bývalý šéf ukrajinského parlamentu, oznámil Zelenskyj
Bývalý předseda ukrajinského parlamentu a současný poslanec Andrij Parubij byl zastřelen v západoukrajinském městě Lvov. Zpráva o jeho smrti šokovala ukrajinskou politickou scénu a vyvolala okamžitou reakci nejvyšších představitelů země.
Zdroj: Libor Novák