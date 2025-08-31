Americká cla si vybírají daň. Česká pošta přestala přijímat některé zásilky

Jan Hrabě

Jan Hrabě

31. srpna 2025 13:09

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie Foto: Depositphotos

Celní politika administrativy současného amerického prezidenta Donalda Trumpa má vliv i na odesílání některých zásilek z Česka do Spojených států amerických. Upozornila na to Česká pošta, která už před několika dny pozastavila příjem některých zásilek. 

Od pátku platí nový exekutivní příkaz amerického prezidenta Donalda Trumpa, který zrušil platnost bezcelního režimu „de minimis“ pro veškeré poštovní zásilky s hodnotou do 800 dolarů (cca 16 860 korun) dovážené do Spojených států amerických. 

Jak uvedla Česká pošta, americká strana zatím jednoznačně nevymezila zásadní otázky, zejména v oblasti výběru celních poplatků, specifikace shromažďovaných údajů a způsobu spolupráce s americkými celními orgány. Dílčí podrobnosti jsou známé až od 15. srpna, takže čas na přípravu a nastavení výběru cla, které nově musí být uhrazeno před vstupem zásilky do USA, byl mimořádně omezený. 

Pošta proto již 22. srpna pozastavila příjem zásilek do USA, které obsahují zboží, a to bez ohledu na jeho hodnotu. Nadále je možné posílat zásilky obsahující výhradně písemná sdělení či dokumenty a mezi fyzickými osobami také zásilky obsahující dary do maximální hodnoty 100 dolarů (cca 2100 korun). 

„I tyto zásilky však budou vyžadovat řádné vyplnění poštovního celního prohlášení s důrazem na správný a úplný popis obsahu a skutečnou hodnotu v měně země určení, tedy v USD. I přes správné a úplné vyplnění celního prohlášení může docházet k prodloužení celního řízení na vstupu do USA, což znamená delší dodací lhůty,“ upozornila pošta.

Pošta slíbila, že bude informovat o dalším vývoji ohledně odesílání zásilek se zbožím do USA, protože očekává upřesňující informace z americké strany. 

26. srpna 2025 18:43

Zemětřesení na Orlíku. Otřesy pocítili lidé v širším okolí přehrady

Související

důchody

Dubnové důchody doprovodí změny. Reagovat musí i pošťáci

Dubnová změna týkající se termínů výplaty důchodů představuje velkou výzvu i pro Českou poštu, která se stará o výplatu penzí v hotovosti. Celkem 210 tisíc důchodců, kterým peníze přicházeli v druhé polovině měsíce, dostane příští měsíc svůj důchod o deset dní dříve. Upozornila na to Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). 

Více souvisejících

Česká pošta USA (Spojené státy americké) clo

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Máchovo jezero, ilustrační fotografie.

Na chatu, na Mácháč nebo do Jugošky. Takové byly dovolené za socialismu

Zatímco dnes vyráží Češi na dovolenou běžně po celém světě, za minulého režimu mohli do zahraničí jen ti „vyvolení“, kteří získali povolení vycestovat. Pak se tehdy vyráželo do Bulharska nebo do Jugošky – Jugoslávie. Mnohem častěji se ale na dovolenou jezdilo na chatu nebo třeba pod stan na Mácháč, tedy k Máchovu jezeru.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 8 hodinami

včera

Situace v Gaze po izraelských náletech

Červený kříž: Evakuace Gazy je prakticky nemožná

Mezinárodní červený kříž varoval, že plán Izraele evakuovat civilisty z města Gaza je za současných podmínek nepředstavitelný. Izraelská armáda zpřísnila obležení města a připravuje se na rozsáhlou ofenzivu.

včera

Senioři, ilustrační foto

Evropa bleskově stárne. Experti spočítali, kolik důchodců na tom bude bídně

Při absenci zásadních změn v penzijních systémech hrozí, že jeden z pěti Evropanů bude žít ve stáří v chudobě. Petra Hielkema, ředitelka Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA), to označuje za „směšně vysoké procento“ a dodává, že u žen je toto riziko o 30 % vyšší.

včera

AC Sparta Praha

Sparta v Rize po bídném výkonu prohrála 0:1. Navzdory tomu ale postoupila do Konferenční ligy

Pražská Sparta nebude ani třetí rok po sobě chybět v evropských pohárech a po Evropské lize a Lize mistrů, kterou si loni zahrála poprvé po dlouhých 19 letech, si nyní vyzkouší i Konferenční ligu. To i přesto, že v závěrečném duelu v rámci předkol nikterak nezářila a nakonec prohrála 0:1. Protože však v úvodním domácím zápase před týdnem vyhrála 2:0, znamenala tak i tato středeční porážka kýžený postup do hlavní ligové fáze Konferenční ligy.

včera

Slavia

Slavia se dočkala jmen soupeřů v Lize mistrů. Bude hostit Arsenal i Barcelonu

Zatímco loni nejprestižnější evropskou klubovou fotbalovou soutěž hrála po dlouhých 19 letech pražská Sparta, letos se bude týkat fotbalová smetánka pražské Slavii. Úřadujícímu českému šampionovi čtvrteční los v Monaku přisoudil nelehký los, avšak o to více atraktivnější. Na podzim se tak totiž můžou slávističtí fanoušci těšit, že doma v Edenu mohou spatřit třeba Barcelonu a Arsenal, zároveň mohou začít připravovat výjezdy do Itálie, jelikož se tam střetnou s Interem Milán a Atalantou Bergamem nebo do Anglie, kde se utkají pro změnu s Tottenhamem, kde se tak mohou zase potkat s gólmanem Antonínem Kinským.

včera

sport

Krejčí už patří Wolverhamptonu. Na Ostrovy zamířil z Girony za 30 milionů eur

To, o čem se v posledních dnech pouze spekulovalo, se ve středu stalo skutečností. S anglickým Wolverhamptonem se český fotbalový reprezentant Ladislav Krejčí domluvil na hostování s opcí na přestup. Děje se tak po roce působení v katalánské Gironě. Pokud by se tedy opce na přestup uplatnila, přišla by si Girona celkem na 30 milionů eur.

včera

Kateřina Konečná

Křik Stačilo o „utlačované většině“ je vycucaný z prstu. Potvrzuje, že komunisté dodnes nerespektují demokracii

Komunistická koalice Stačilo a její lídryně Kateřina Konečná ve volební kampani křičí nesmysly o „utlačované většině“. Tento narativ však neodpovídá realitě pluralitní demokracie. Česká republika umožňuje svobodné vyjadřování všem, a to i těm, kteří systém kritizují. Když ale dojde na nenávistné projevy a výhrůžky, nelze se divit, že přichází odpověď ze strany práva.

včera

včera

Evropská unie

Co se zmrazenými ruskými stamiliardami? EU finišuje plán, jak je poskytnout Ukrajině

Evropská unie se blíží k rozhodnutí, které by mohlo umožnit využití zmrazených ruských aktiv pro obnovu Ukrajiny. Evropská komise nyní připravuje plán, jak převést téměř 200 miliard eur do rizikovějších investic, které by přinesly vyšší zisky na pomoc Ukrajině. Tuto možnost má podle webu Politico projednat 27 ministrů zahraničí členských států na neformálním setkání v Kodani.

včera

včera

Dron Šáhid-136 ve službách agresora - Ruské armády.

Francie odhalila novou strategii ruské armády, používá ji proti Ukrajině

S přibývajícím počtem ruských útoků na Ukrajinu pomocí sebevražedných dronů Šáhid se objevují informace o nových ruských letištích, která jsou speciálně navržena pro jejich hromadné vypouštění. Tým France 24 Observers za pomoci satelitních snímků identifikoval tato místa a odhalil tak novou strategii ruské armády.

včera

Prezident Trump

"K tangu jsou potřeba dva." Trump zvažuje, že odstoupí od snahy dosáhnout míru na Ukrajině

Americký prezident Donald Trump je podle představitelů své administrativy stále více nespokojen s pomalým pokrokem v jednáních o ukončení války na Ukrajině, a proto podle CNN zvažuje, jak moc by se měl osobně angažovat v zprostředkování schůzky mezi Vladimirem Putinem a Volodymyrem Zelenským. Trumpova frustrace narostla zejména poté, co se setkal s ruským prezidentem na Aljašce a pokrok se výrazně zpomalil.

včera

Na Ukrajině byl zavražděn bývalý šéf ukrajinského parlamentu, oznámil Zelenskyj

Bývalý předseda ukrajinského parlamentu a současný poslanec Andrij Parubij byl zastřelen v západoukrajinském městě Lvov. Zpráva o jeho smrti šokovala ukrajinskou politickou scénu a vyvolala okamžitou reakci nejvyšších představitelů země.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy