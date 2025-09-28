ANO může volit i více než třetina voličů. Uspěje maximálně sedm uskupení

28. září 2025 15:26

Foto: Mariusz Stankowski / INCORP images

Až 36 procent lidí uvažuje o odevzdání hlasu pro opoziční hnutí ANO, které má ze všech uskupení kandidujících ve sněmovních volbách nejvyšší potenciál. Vyplývá to z šetření Kantaru a Data Collect pro Českou televizi. Šanci na zisk mandátů podle průzkumu nemá více než sedm kandidujících subjektů. 

ANO se v měření potenciálu umístilo na prvním místě, žádná další kandidátka se nedostala přes 30 procent. O druhé koalici Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) uvažuje 28 procent voličů, o dvě procenta nižší je potenciál hnutí Starostové a nezávislí. Přes 20 procent se dostali také Piráti s 22 procenty.

Pátý nejvyšší potenciál ve výši 19 procent patří opozičnímu hnutí SPD (kandiduje s podporou PRO, Svobodných a Trikolory). Motoristé oslovují 13 procent respondentů, hlas hnutí Stačilo by mohlo dát až 10,5 procenta oslovených.

Žádný další kandidující subjekt už podle průzkumu nemá šanci se dostat do dolní parlamentní komory. Přísaha totiž ani potenciálem (4,5 %) nedosahuje pětiprocentní hranice nutné pro zisk mandátů v Poslanecké sněmovně.

ANO hodlá podle nejnovějšího průzkumu agentury STEM pro stanici CNN Prima News, který se uskutečnil ve dnech 20. až 26. září, volit 29,3 procenta respondentů. Nejbližším pronásledovatelem favorita sněmovních voleb je druhá koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), jejíž aktuální podpora činí 20,5 procenta.

V bezpečí je i trojice kandidujících subjektů s dvouciferným výsledkem. Na třetím místě je SPD (s podporou PRO, Svobodných a Trikolory), kterou hodlá volit 13,4 procenta oslovených. Čtvrtí jsou Starostové a nezávislí se ziskem 11,7 procenta, pátou příčku zaujímají Piráti s podporou 10,1 procenta. 

V nejtěžší situaci se nacházejí dvě uskupení, která se drží jen s těsným náskokem nad pětiprocentní hranicí, jejíž překročení je nutné pro zisk mandátů v Poslanecké sněmovně. Motoristé (5,9 %) nově přeskočili hnutí Stačilo (5,5 %), v jehož řadách kandidují komunisté či někteří sociální demokraté.

Češi vyrazí do volebních místností v příštím týdnu. Sněmovní volby se uskuteční v řádném termínu v pátek 3. a sobotu 4. října. Naposledy se konaly volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021. Vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 27,79 procenta před druhým ANO, které obdrželo 27,12 procenta hlasů. 

Černochová se pustila do Pellegriniho. Zbaběle prý skrývá podporu Babiše

Jana Černochová

Černochová se pustila do Pellegriniho. Zbaběle prý skrývá podporu Babiše

Téma vztahů Česka se Slovenskem sice nepatří k hlavním tématům předvolební kampaně, ale zvedla ho ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Konkrétně se pustila do slovenského prezidenta Petera Pellegriniho, jehož nařkla z podpory současné české opozice. Pellegrini se nechal slyšet, že věří ve zlepšení vztahů, pokud se premiérem stane Andrej Babiš (ANO).
ANO pokračovalo v kampani v Brně. (16.9.2025) Komentář

Politika drobných darů: Jak si strany "kupují" voliče. Gesta nahrazují debatu, kampaně ztrácejí podstatu

Koblihy, propisky, sluneční brýle – zdánlivé drobnosti, které však v předvolebním boji hrají překvapivě důležitou roli. Politické strany si jimi nenápadně budují vztah s voliči a využívají přirozený lidský sklon k oplácení laskavostí. Ve světě přehlceném informacemi se právě tato jednoduchá gesta mohou stát rozhodujícím faktorem. Kde tedy končí kampaň a začíná manipulace?

Peníze, ilustrační fotografie.

Česko by bez pracovní migrace čelilo problémům, říká ekonom Žídek pro EZ. Jde i o důchody

Česká ekonomika se bez pracovní migrace neobejde, jak pro EuroZprávy.cz zdůraznil ekonom Libor Žídek z brněnské Masarykovy univerzity. Upozornil na trvale nízkou nezaměstnanost, stárnutí populace i fakt, že bez zahraničních pracovníků by některé sektory přestaly fungovat. Varoval před jednostrannou orientací na levnou pracovní sílu a zdůrazňuje význam kvalifikovaných migrantů pro inovace a udržitelnost důchodového systému. Bez migrace podle něj hrozí inflace i zpomalení růstu.

Sergej Lavrov

Rusko nehodlá útočit na NATO či EU, prohlásil Lavrov v OSN

Rusko nemá v úmyslu útočit na členskou zemi Evropské unie či NATO, řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na půdě OSN. Šéf diplomacie zároveň varoval před rozhodnou odpovědí na jakoukoliv agresi namířenou proti Moskvě. Na jeho slova upozornila BBC. 

FIFA, ilustrační fotografie.

Čeká MS další rozšíření? Jihoameričané přišli s návrhem, šéfovi fotbalu se zamlouvá

Jak známo, fotbalového mistrovství světa, které se v příštím roce uskuteční v USA, Kanadě a Mexiku, se zúčastní nově 48 reprezentačních mužstev oproti dosavadním dvaatřiceti. A nemusí zůstat nutně jen u tohoto rozšíření. Fotbaloví fanoušci se totiž mohou klidně dočkat v budoucnu i světového šampionátu až o 64 týmech. Právě s takovým návrhem přišel předseda jihoamerické konfederace CONMEBOL Alejandro Domínguez.

Ústavní soud, ilustrační fotografie.

"Podvod na voliče" legalizován. Rozhodnutí Ústavního soudu může mít velké dopady

Ústavní soud zrušil zvýšené volební kvorum pro koalice a otevřel tím cestu do Sněmovny i stranám, které by jinak propadly. Verdikt, který má být výrazem rovnosti, však ve skutečnosti legitimizuje účelová spojenectví a umožňuje návrat komunistů s přímými vazbami na Moskvu. Historická paměť české justice selhává – a s ní i obranyschopnost demokracie.

Do Evropy dorazil pozůstatek hurikánu. Počasí bude místy hodně nebezpečné

V Česku se nemusíme obávat, ale zesláblý exhurikán Gabrielle dorazil do pevninské Evropy. Počasí ovlivní hlavně v Portugalsku, nebezpečí hrozí také v Itálii a na západním pobřeží Řecka. Počítá se s vysokými vlnami, vydatnými srážkami, silným větrem či bouřkami. 

