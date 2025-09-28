ANO může volit i více než třetina voličů. Uspěje maximálně sedm uskupení

Až 36 procent lidí uvažuje o odevzdání hlasu pro opoziční hnutí ANO, které má ze všech uskupení kandidujících ve sněmovních volbách nejvyšší potenciál. Vyplývá to z šetření Kantaru a Data Collect pro Českou televizi. Šanci na zisk mandátů podle průzkumu nemá více než sedm kandidujících subjektů.
ANO se v měření potenciálu umístilo na prvním místě, žádná další kandidátka se nedostala přes 30 procent. O druhé koalici Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) uvažuje 28 procent voličů, o dvě procenta nižší je potenciál hnutí Starostové a nezávislí. Přes 20 procent se dostali také Piráti s 22 procenty.
Pátý nejvyšší potenciál ve výši 19 procent patří opozičnímu hnutí SPD (kandiduje s podporou PRO, Svobodných a Trikolory). Motoristé oslovují 13 procent respondentů, hlas hnutí Stačilo by mohlo dát až 10,5 procenta oslovených.
Žádný další kandidující subjekt už podle průzkumu nemá šanci se dostat do dolní parlamentní komory. Přísaha totiž ani potenciálem (4,5 %) nedosahuje pětiprocentní hranice nutné pro zisk mandátů v Poslanecké sněmovně.
ANO hodlá podle nejnovějšího průzkumu agentury STEM pro stanici CNN Prima News, který se uskutečnil ve dnech 20. až 26. září, volit 29,3 procenta respondentů. Nejbližším pronásledovatelem favorita sněmovních voleb je druhá koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), jejíž aktuální podpora činí 20,5 procenta.
V bezpečí je i trojice kandidujících subjektů s dvouciferným výsledkem. Na třetím místě je SPD (s podporou PRO, Svobodných a Trikolory), kterou hodlá volit 13,4 procenta oslovených. Čtvrtí jsou Starostové a nezávislí se ziskem 11,7 procenta, pátou příčku zaujímají Piráti s podporou 10,1 procenta.
V nejtěžší situaci se nacházejí dvě uskupení, která se drží jen s těsným náskokem nad pětiprocentní hranicí, jejíž překročení je nutné pro zisk mandátů v Poslanecké sněmovně. Motoristé (5,9 %) nově přeskočili hnutí Stačilo (5,5 %), v jehož řadách kandidují komunisté či někteří sociální demokraté.
Češi vyrazí do volebních místností v příštím týdnu. Sněmovní volby se uskuteční v řádném termínu v pátek 3. a sobotu 4. října. Naposledy se konaly volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021. Vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 27,79 procenta před druhým ANO, které obdrželo 27,12 procenta hlasů.
V Česku se nemusíme obávat, ale zesláblý exhurikán Gabrielle dorazil do pevninské Evropy. Počasí ovlivní hlavně v Portugalsku, nebezpečí hrozí také v Itálii a na západním pobřeží Řecka. Počítá se s vysokými vlnami, vydatnými srážkami, silným větrem či bouřkami.
Zdroj: Jan Hrabě