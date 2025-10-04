ANO podle Havlíčka může budovat vládu s Motoristy. Prakticky neodvratný neúspěch komunistů označil za překvapivý

Ve chvíli, kdy místopředseda hnutí Karel Havlíček dorazil do volebního štábu hnutí ANO, bylo už jasné, že hnutí ANO volby ovládne.
S nejvyšší pravděpodobností lze předpokládat, že budou probíhat intenzivní jednání o vládě mezi hnutím ANO a novou stranou Motoristé sobě. „Motoristé mohou být pro ANO přírozený kandidát na koaličního partnera,“ sdělil Havlíček. Odmítl však komentovat, jestli by se ANO podílelo na tvoření vlády i s SPD.
Jedním z překvapení těchto voleb je neúspěch komunistické koalice Stačilo! okolo lídryně Kateřiny Konečné nebo šéfky Sociální demokracie Jany Maláčové. Místopředseda hnutí ANO tento neúspěch označil za „překvapivý“, nezmínil však, jestli by se s ním podíleli na budování vlády.
Zmínil také rozšiřování Evropské unie o Ukrajinu. Uvedl, že na Balkánském poloostrově jsou země, které o vstup usilují také, a v procesu jsou dále, než právě Kyjev. Řeč přišla dále na českou muniční iniciativu. Podle Havlíčka je nutná revize, protože v současné době je „netransparentní“.
Hnutí ANO je patrně připravené se rychle pustit do práce. „ANO je ve finále přípravy stavebního zákona,“ informoval Havlíček. Stavební politiku měli v dosavadní vládě na starost Piráti a neúspěch reformy stavebního řízení a následný konflikt se zbytkem vládnoucí koalice je stál místo ve vládě.
Příjezd Havlíčka narušil neznámý člověk ze sousedství, který z reprobeden nahlas pustil píseň od skupiny Nigthwork „Já jsem gay!“ Místopředseda ANO tuto situaci přešel s úsměvem.
