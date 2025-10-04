ANO podle Havlíčka může budovat vládu s Motoristy. Prakticky neodvratný neúspěch komunistů označil za překvapivý

4. října 2025 17:28

Karel Havlíček
Karel Havlíček Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ve chvíli, kdy místopředseda hnutí Karel Havlíček dorazil do volebního štábu hnutí ANO, bylo už jasné, že hnutí ANO volby ovládne.

S nejvyšší pravděpodobností lze předpokládat, že budou probíhat intenzivní jednání o vládě mezi hnutím ANO a novou stranou Motoristé sobě. „Motoristé mohou být pro ANO přírozený kandidát na koaličního partnera,“ sdělil Havlíček. Odmítl však komentovat, jestli by se ANO podílelo na tvoření vlády i s SPD.

Jedním z překvapení těchto voleb je neúspěch komunistické koalice Stačilo! okolo lídryně Kateřiny Konečné nebo šéfky Sociální demokracie Jany Maláčové. Místopředseda hnutí ANO tento neúspěch označil za „překvapivý“, nezmínil však, jestli by se s ním podíleli na budování vlády.

Zmínil také rozšiřování Evropské unie o Ukrajinu. Uvedl, že na Balkánském poloostrově jsou země, které o vstup usilují také, a v procesu jsou dále, než právě Kyjev. Řeč přišla dále na českou muniční iniciativu. Podle Havlíčka je nutná revize, protože v současné době je „netransparentní“.

Hnutí ANO je patrně připravené se rychle pustit do práce. „ANO je ve finále přípravy stavebního zákona,“ informoval Havlíček. Stavební politiku měli v dosavadní vládě na starost Piráti a neúspěch reformy stavebního řízení a následný konflikt se zbytkem vládnoucí koalice je stál místo ve vládě.

Příjezd Havlíčka narušil neznámý člověk ze sousedství, který z reprobeden nahlas pustil píseň od skupiny Nigthwork „Já jsem gay!“ Místopředseda ANO tuto situaci přešel s úsměvem.

Motoristé chtějí jednat s ANO, Turek nevylučuje spolupráci s SPD

Volební štáb Motoristů

Motoristé chtějí jednat s ANO, Turek nevylučuje spolupráci s SPD

Motoristé sobě se po svém úspěchu ve volbách do Poslanecké sněmovny chystají na první jednání s vítězným hnutím ANO. Předseda hnutí Petr Macinka potvrdil, že setkání s vítězem voleb je „asi nic překvapivého“ a mělo by proběhnout ještě dnes. K případné spolupráci s SPD se Macinka přímo nevyjádřil, ale uvedl, že hnutí ANO je nyní na tahu. Zmínil také, že obdržel blahopřání od Tomia Okamury.
Volební štáb ANO

Online Volby do Poslanecké sněmovny vyhrálo hnutí ANO

V Česku se v pátek a v sobotu konaly volby, v nichž si lidé vybrali nové složení Poslanecké sněmovny. Po sečtení téměř všech hlasů je vítězem voleb hnutí ANO. Na druhém místě se umístilo Spolu, naopak komunisté nebo Přísaha se do Sněmovny nedostali.

OBRAZEM: Pirátská strana slaví porážku SPD

OBRAZEM: Pirátská strana slaví porážku SPD

Česká pirátská strana slaví. Ačkoliv ve volbách nevyhrála a do vlády se zřejmě znova nepodívá, podle předsedy Zdeňka Hřiba je úspěchem porážka SPD a uskupení Stačilo!

Volební štáb STAN Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Starostové si zachovávají optimismus. Zisk nad 10 procent berou za úspěch

Za velkou optimistku se při příchodu do volebního štábu STAN označila středočeská hejtmanka Petra Pecková. “Ještě nejsou sečteny obce, kde víme, že máme velkou podporu, takže doufám, že se výsledky ještě budou měnit v náš prospěch,” řekla přítomným novinářům. Sama by si přála, aby hnutí získalo 13 procent hlasů a více. Úspěchem ale bude jakýkoliv výsledek nad 10 procent.

Rakušana těší průběžná třetí pozice. Nebyli jsme sobci, zhodnotil kampaň Starostů

Rakušana těší průběžná třetí pozice. Nebyli jsme sobci, zhodnotil kampaň Starostů

Předsedu Starostů a nezávislých Víta Rakušana zhruba dvě hodiny po uzavření volebních místností a zahájení sčítání hlasů těšila průběžná třetí pozice hnutí za jasně vedoucím ANO a druhou koalicí Spolu. Ministr vnitra nijak nelitoval ani zvláštní kampaně, kdy STAN v podstatě vyzýval voliče i k volbě Spolu a Pirátů. 

Jak probíhá sčítání hlasů?

Jak probíhá sčítání hlasů?

Vzhledem k probíhajícím volbám přináší server EuroZprávy.cz informace o postupu při sčítání volebních hlasů, jejich kontrole či následném přepočtu na poslanecké mandáty.

Volební štáb ANO Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: V ANO zatím panuje klid, hnutí očekává jasné vítězství

Ve štábu hnutí ANO zatím panuje napjaté ticho, řada politiků ještě nedorazila a převládá hlavně šum hovořících novinářů. Pro mnohé z nich je nalezení místa k sezení téměř nemožné. Hnutí ANO v těchto volbách očekává jasné vítězství a je proto vysoká šance, že právě tento štáb bude za pár hodin naplněn slavnostní atmosférou.

Friedrich Merz (CDU)

Merz a Macron varují: Evropská demokracie čelí největším útokům od dob studené války

Německý kancléř Friedrich Merz a francouzský prezident Emmanuel Macron společně varovali, že Evropa se musí naléhavě posílit, aby se ubránila „ose“ autokratických států. Podle Merze je liberální demokracie napadána s větší agresivitou než kdykoli od dob studené války. Oba lídři pronesli svá slova na akci u příležitosti 35. výročí znovusjednocení Německa.

Volby, ilustrační fotografie.

Jak mohou vypadat povolební koalice? Možnosti budoucí vlády v Česku

Po volbách se tradičně otevírá prostor pro nejrůznější koaliční jednání, přičemž postoj jednotlivých politických uskupení k možným partnerům je víceméně jasně vyhraněný. Hlavní hráči na politické scéně již předeslali, s kým si povolební spolupráci dovedou představit a s kým naopak ani náhodou. Tyto deklarované preference naznačují, jaké kombinace mohou reálně vzniknout.

Politici lákají voliče na druhý den voleb

Politici lákají voliče na druhý den voleb

Politici na sociálních sítích lákají voliče, aby zúčastnili i druhého dne voleb. První den přitom účast podle informací České televize místy dosáhla i více než 50 procent. 

Deštivé sobotní počasí zaviní Amy. Řádila už v pátek v Irsku a Skotsku

Deštivé a větrné počasí přinese první říjnová sobota. Vliv na počasí bude mít tlaková níže Amy, která již v pátek úřadovala v oblasti Britských ostrovů. Pršet může v Česku už dopoledne, další srážky se čekají odpoledne a večer. 

