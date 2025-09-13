ANO trvá na členství Česka v EU a NATO, naznačil Havlíček před volbami

Jan Hrabě

Jan Hrabě

13. září 2025 15:00

Karel Havlíček
Karel Havlíček Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Opoziční hnutí ANO, které je jasným favoritem říjnových sněmovních voleb, nehodlá vstupovat do vlády, jejíž součástí by byly subjekty zpochybňující členství Česka v NATO či Evropské unii. Prohlásil to exministr Karel Havlíček, druhý muž hnutí, v diskuzním pořadu Za pět minut dvanáct televize Nova. 

"Pokud tam budou požadavky, které by ohrozily bezpečnost anebo geopolitické ukotvení, NATO nebo Evropskou unii, na jakékoli bázi, tak s nimi nepůjdeme," prohlásil Havlíček. Podle průzkumů je přitom téměř jisté, že ANO bude muset po volbách hledat partnera. Nabízí se i subjekty, které zpochybňují současné ukotvení Česka ve světové politice. 

Podle Havlíčka by pouhá diskuze o vystoupení z jednoho ze dvou bloků byla hazardem s prestiží České republiky. "Bylo by to i do značné míry velmi nebezpečné. To, že jsme součástí NATO, je důležité. A jakkoliv kritizujeme Evropskou unii a nepáráme se s tím, tak ji nechceme zdestruovat. My ji chceme reformovat," zdůraznil. 

Exministr v pořadu zdůraznil, že lídrem ANO na premiéra je Andrej Babiš. "Pokud k tomu bude konstelace, on do toho bude mít chuť, tak já budu první, kdo ho podpoří," prohlásil. "My jsme připraveni se tomu obětovat, dát tomu všechno, ale pochopitelně medvěd se fakt dělí až po volbách a uvidíme, jak to dopadne," konstatoval. 

Pokud by náhodou byl premiérem Havlíček, Babiš by nebyl součástí vlády. "Ne, to nepřipadá v úvahu. A já myslím, že i každý cítí, že kdyby nastala nějaká konstelace, že já bych nakonec převzal tu odpovědnost jako předseda vlády, tak je nemyslitelné, že by pan Babiš byl někde mým podřízeným," dodal. 

Podle posledního průzkumu agentury STEM pro stanici CNN Prima News by se do Poslanecké sněmovny dostalo celkem sedm kandidujících subjektů. První místo drží právě hnutí ANO, jehož podpora činí 30,7 procenta. Nejbližším pronásledovatelem je koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL). Volit ji chce 20,3 procenta respondentů.

Česko již zná termín podzimních sněmovních voleb. Prezident Petr Pavel jej stanovil na pátek 3. a sobotu 4. října. Naposledy se konaly volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021. Vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 27,79 procenta před druhým ANO, které obdrželo 27,12 procenta hlasů. 

Karel Havlíček

Karel Havlíček

Karel Havlíček Andrej Babiš Hnutí ANO Volby Vláda ČR

Bojový letoun F-16 (U.S. AirForce), photo by Chandler Cruttenden

Londýn, ilustrační fotografie

Podezřelý ze střeleckého útoku na Charlieho Kirka

Charlie Kirk

