Motorem růstu nemůže být vláda, ale privátní sektor, řekl Havlíček po jednání s Pavlem

Libor Novák

1. prosince 2025 11:07

Karel Havlíček
Karel Havlíček Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Prezident Petr Pavel pokračuje v jednáních s nominanty na členy budoucí koaliční vlády, kterou mají tvořit hnutí ANO, SPD a Motoristé sobě. V pondělí na Hradě probíhají konzultace s dalšími třemi kandidáty z hnutí ANO: Karlem Havlíčkem, Alenou Schillerovou a Alešem Juchelkou. Hlava státu zároveň zopakovala své dřívější výhrady vůči poslanci Filipu Turkovi, čestnému prezidentovi Motoristů sobě.

Karel Havlíček, který usiluje o pozici ministra průmyslu a obchodu, s prezidentem probíral mimo jiné ekonomickou strategii nastupujícího kabinetu. Podle Havlíčka by hlavním cílem mělo být zlepšení hospodářské situace v zemi.

Uvedl, že v ekonomických otázkách nenašli s prezidentem Pavlem žádné zásadní neshody a že se mu ekonomická politika hnutí ANO líbí. Havlíček zdůraznil, že „motorem růstu nemůže být stát, vláda, ale privátní sektor.“ Obecně se shodli na tom, že hospodářská politika by měla přesahovat jednotlivá ministerstva.

Dalším bodem jednání byla energetika, ceny energií a budoucí podoba společnosti ČEZ, kterou chce příští vláda zestátnit. Přesto Havlíček naznačil, že některé části, například distribuce nebo obchod, by mohly zůstat na burze. Důležitým tématem pro Havlíčka je nutnost změnit systém emisních povolenek, který označil za neudržitelný. Česká republika by se podle něj měla v Evropské unii stát jedním z lídrů v prosazování této změny.

Kandidát na ministra průmyslu a obchodu také kritizoval vládu Petra Fialy, že rezignovala na hospodářský růst. Podle Havlíčka se Fialova vláda soustředila pouze na účetní pohled rozpočtu, aniž by si uvědomila ekonomické ztráty. V souvislosti s energetickou bezpečností Havlíček s Pavlem projednával akutní řešení situace v nadcházejících deseti letech.

V tomto období, než budou vybudovány jaderné zdroje, je nezbytné udržet určitý stabilní mix založený na uhlí a plynu, který bude postupně doplňován nízkoemisními zdroji. Na Pražský hrad dorazila i Alena Schillerová jako kandidátka na ministryni financí. Posledním z trojice byl Aleš Juchelka, který má vést ministerstvo práce a sociálních věcí.

