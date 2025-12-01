Motorem růstu nemůže být vláda, ale privátní sektor, řekl Havlíček po jednání s Pavlem

Prezident Petr Pavel pokračuje v jednáních s nominanty na členy budoucí koaliční vlády, kterou mají tvořit hnutí ANO, SPD a Motoristé sobě. V pondělí na Hradě probíhají konzultace s dalšími třemi kandidáty z hnutí ANO: Karlem Havlíčkem, Alenou Schillerovou a Alešem Juchelkou. Hlava státu zároveň zopakovala své dřívější výhrady vůči poslanci Filipu Turkovi, čestnému prezidentovi Motoristů sobě.
Karel Havlíček, který usiluje o pozici ministra průmyslu a obchodu, s prezidentem probíral mimo jiné ekonomickou strategii nastupujícího kabinetu. Podle Havlíčka by hlavním cílem mělo být zlepšení hospodářské situace v zemi.
Uvedl, že v ekonomických otázkách nenašli s prezidentem Pavlem žádné zásadní neshody a že se mu ekonomická politika hnutí ANO líbí. Havlíček zdůraznil, že „motorem růstu nemůže být stát, vláda, ale privátní sektor.“ Obecně se shodli na tom, že hospodářská politika by měla přesahovat jednotlivá ministerstva.
Dalším bodem jednání byla energetika, ceny energií a budoucí podoba společnosti ČEZ, kterou chce příští vláda zestátnit. Přesto Havlíček naznačil, že některé části, například distribuce nebo obchod, by mohly zůstat na burze. Důležitým tématem pro Havlíčka je nutnost změnit systém emisních povolenek, který označil za neudržitelný. Česká republika by se podle něj měla v Evropské unii stát jedním z lídrů v prosazování této změny.
Kandidát na ministra průmyslu a obchodu také kritizoval vládu Petra Fialy, že rezignovala na hospodářský růst. Podle Havlíčka se Fialova vláda soustředila pouze na účetní pohled rozpočtu, aniž by si uvědomila ekonomické ztráty. V souvislosti s energetickou bezpečností Havlíček s Pavlem projednával akutní řešení situace v nadcházejících deseti letech.
V tomto období, než budou vybudovány jaderné zdroje, je nezbytné udržet určitý stabilní mix založený na uhlí a plynu, který bude postupně doplňován nízkoemisními zdroji. Na Pražský hrad dorazila i Alena Schillerová jako kandidátka na ministryni financí. Posledním z trojice byl Aleš Juchelka, který má vést ministerstvo práce a sociálních věcí.
Související
Hrad zveřejnil plán dalších konzultací. Dorazí Havlíček nebo Schillerová
Jedině Babiš. ANO nehodlá měnit nominaci na premiéra, potvrdil Havlíček
Aktuálně se děje
před 27 minutami
Motorem růstu nemůže být vláda, ale privátní sektor, řekl Havlíček po jednání s Pavlem
před 1 hodinou
BBC: Úřady v Gruzii použily proti demonstrantům chemickou látku z první světové války
před 2 hodinami
Uprchl ze země? Maduro se po řadě spekulací objevil na veřejnosti
před 3 hodinami
Naděje chřadnou. USA jednaly s Kyjevem o "zákazu" vstupu Ukrajiny do NATO
před 4 hodinami
Přichází čas zimního počasí. Meteorologové řekli, jaký bude úvod prosince
včera
Revolta proti Andrewovi pokračuje. Severní Irové učinili zásadní rozhodnutí
včera
Navzdory červené kartě na závěr kvalifikace Ronaldo o start fotbalového MS nepřijde
včera
Důchodci musí být obezřetní. Podvodníci přišli s novou praktikou
včera
Bílé Vánoce by chtěl skoro každý. Meteorologové zveřejnili předpovědní mapu
včera
Putin přijme Witkoffa, potvrdil Kreml. Moskva odsoudila ukrajinskou operaci
včera
Chat Control zavádí nebezpečný precedens. Evropská unie může ztratit soukromí
včera
Důvod je jediný. Fiala řekl, proč Babiš stále nemá vládu ve svých rukou
včera
V případu vraždy na Šumpersku začalo trestní stíhání podezřelého
včera
Netanjahu požádal prezidenta o milost. Izrael to potřebuje, tvrdí premiér
včera
Válku mezi Ruskem a NATO nelze smést ze stolu. Invaze do Pobaltí nehrozí bezprostředně, říká Kraus
včera
Babiš nařkl Lipavského, že zašantročil jeho fotku s Trumpem. Ministr žádá omluvu
včera
Svatý Ondřej a adventní věštění
včera
Jak to viděl Petr Pavel. Hrad poskytl detaily z prvních konzultací s vládními kandidáty
včera
Ukrajinci zasáhli dva ropné tankery, které vydělávají Moskvě peníze na válku
včera
Další akt agrese proti nám, reaguje Venezuela na Trumpovo oznámení
Venezuela reagovala na vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa, který prohlásil vzdušný prostor nad jihoamerickou zemí za zcela uzavřený. Ministerstvo zahraničí označilo jeho slova za další extravagantní, nelegální a neospravedlnitelnou agresi proti venezuelskému lidu, uvedla BBC.
Zdroj: Lucie Podzimková