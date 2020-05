Česko zvýší částku do rozpočtu NATO, od roku 2021 by mělo posílat o 44 miliard víc

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Česká republika by od roku 2021 měla přispívat do rozpočtu NATO nově o asi 43,9 milionu korun více než dosud. Zvýšení platby v pondělí projedná vláda. ČTK to sdělil Jakub Fajnor z tiskového oddělení ministerstva obrany.