NATO pomáhá Česku v boji s covidem, o víkendu přiletí z USA vojenští zdravotníci

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

O víkendu do Česka přiletí sedm vojáků Spojených států, v Praze připraví misi amerických lékařů. Na twitteru to uvedl ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Již dnes přijede francouzský farmakolog, který se specializuje na polní nemocnice, a ministerstvo zároveň jedná o britském a německém příspěvku. ČTK to dnes sdělila Jana Zechmeisterová z tiskového oddělení ministerstva obrany.