Asi jsem špatný politik, přiznal Bartoš. Vysvětlil, proč po prohře Pirátů nerezignuje

Bartoš pro server Aktuálně uvedl, že po debaklu ve volbách nerezignoval proto, že správnější postup je podle něj uskutečnit novou volbu předsednictva až v momentě, kdy se ukáže, že to stávající nemá důvěru členů. "To není tak, že jeden den lusknete prstem a odcházíte od práce, kterou předsednictvo na svých bedrech nese," uvedl.

Dodal, že členové, kteří byli ve vedení krajů nebo i v opozici, odváděli čtyři roky dobrou práci. "Od doby, co jsem hrábl do problému digitalizace stavebního řízení, jsem se v některých kruzích možná stal persona non grata. Ukázal jsem, že lze jít cestou rychlejší a možná i levnější. Proto mě také firmy zasekly poměrně dlouho na antimonopolním úřadu a i celá digitalizace stavebního řízení byla velmi intenzivní," podotkl.

To by podle něj mohlo mít vliv na vnímání Pirátů, doplnil ale, že vždy to je kombinace faktorů. Dominantní pozice hnutí ANO podle něj vypovídá o tom, jak je teď společnost naladěna a jak vnímá kroky vlády jako celku.

Podotkl, že je asi špatný politik. "My jsme něco lidem slíbili. Výsledky naší práce ve vládním angažmá jsou, přestože máme jen čtyři poslance. Ať už jde o dětské skupiny, rodičovskou či programy na dostupné bydlení," tvrdí.

"Já jsem zvyklý dělat věci, které jsem slíbil. Máte odpovědnost k celé společnosti, lidem, kteří vám dali důvěru. A to by mělo být pro politika rozhodující. Ostatně i proto jsme se teď obrátili jako předsednictvo na Pirátskou stranu v otázce, zda ještě máme její důvěru. Ukáže se to velmi rychle, neboť jednání trvá včetně hlasování asi 14 dnů," dodal.

Upozornil ale, že on sám svou funkci "nebalí." "Ale máme spoustu schopných lidí. Dříve jsem měl v předsednictvu například Hanu Hajnovou. Mrzí mě, že práci, kterou odváděla s kolegy na Vysočině, nakonec nezúročili v lepší výsledek ve volbách. Pak je u nás Jan Lipavský, který je podle mého nejlepší ministr zahraničí, jakého jsme měli. Máme spoustu dalších kvalitních lidí. Třeba našeho hlavního ekonoma Jiřího Valentu," dodal.