Babiš: Chceme jednobarevnou vládu, spolupráci s pětikoalicí razantně odmítl. Střet zájmů vyřeším v souladu s českými zákony, řekl

Hnutí ANO jasně ovládlo volby do Poslanecké sněmovny. Jeho předseda Andrej Babiš na tiskové konferenci vyzdvihl práci celého hnutí a poděkoval za hlasy voličů. Do práce se chce pustit hned, koaliční jednání povede s SPD a Motoristy sobě. Chce jednobarevnou vládu, možná právě s Motoristy, ideálně za pouhé podpory SPD bez jeho účasti ve vládě.
Na tiskové konferenci promluvil lídr vítězného hnutí a jasný kandidát na premiéra Andrej Babiš. Na úvod poděkoval všem voličům, kteří ANO poslali do čela vlády. „Hnutí ANO dosáhlo historického výsledku, uvidíme, jak to dopadne. Máme skvělá čísla, máme nejlepší čísla v historii voleb do parlamentu,“ uvedl. Zřetelně přejal rétoriku amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Byla to obrovská jízda, díky moc a děkuju našemu PR týmu. To načasování, vážení, bylo neuvěřitelné, protože za posledních sedm dní jsme měli 47 milionů shlédnutí a stovky tisíc lajků.“
„Jedině hnutí ANO má jasnou představu o budoucnosti naší země,“ pokračoval Babiš. Dodal, že „ví, kde na to vezmeme peníze“. „Byla skvělá mobilizace, pracovali jsme až do poslední chvíle,“ uvedl zřejmě budoucí premiér. „My vás nikdy nezradíme, historicky jsme svůj program vždy plnili. Chceme, aby Česká republika byla nejlepší země v Evropské unii.“
Podle něj je tak suverénní vítězství úspěch nečekaný. „Každého půl roku budeme veřejně skládat účty. Pro mě je to absolutní vrchol mé politické kariéry. Nevěřil jsem tomu, myslel jsem, že dostaneme třicet procent,“ uzavřel svůj proslov.
Babiš následně odpovídal na dotazy ohledně potenciální vládní koalice. „Těším se na schůzku s panem prezidentem … Určitě budeme jednat s SPD a Motoristy a budeme usilovat o jednobarevnou vládu, kterou by řídilo hnutí ANO,“ shrnul. Následně poznamenal, že svůj střet zájmů vyřeší v souladu s českými zákony. „Poradíme se ohledně parlamentu a jak budeme vyjednávat, určitě se to dozvíte brzo. Dneska budeme slavit,“ oznámil. Není jasné, jestli koaliční jednání budou dnes.
Přišel dotaz také na případnou změnu zákona o střetu zájmů. „Nevidím důvod,“ podotkl. „Na první vládě odmítneme migrační pakt, odmítneme ETS II, odblokujeme státní pojištěnce, Karel Havlíček má paragrafované znění stavebního zákona. My program plníme a budeme ho plnit,“ pokračoval.
Zmínka byla i o potenciální spolupráci se Spolu, STAN nebo Piráty. „S pětikoalicí nebudeme vládnout. Nechápu, že mají tolik hlasů, nechápu, kdo je volil, je to neuvěřitelné. Oni zradili vlastní voliče, nebudeme s nimi jednat, budeme určitě jednat s SPD a Motoristy,“ zdůraznil.
Nehodlá pokračovat v muniční iniciativě v současné podobě. „Pokud někdo vydělá 30 miliard na úkor Ukrajiny a na válce, tak nám se to nelíbí. Určitě to budeme řešit. Nemám problém to řešit s prezidentem Zelenským. Musíme to udělat transparentní. Doufáme, že to pan Trump ukončí, samozřejmě za účasti lídrů zemí NATO,“ shrnul.
„Budeme pokračovat v protivzdušné obraně, de facto takový evropský Patriot. Vidíme, jak Evropa je bezradná proti dronům. Tahle vláda odsunula náš program proti dronům o osm let. Budeme dělat stejné věci, jako jsme dělali předtím,“ doplnil.
Reportérka z New York Times se Babiše dotázala, zda z České republiky bude nespolehlivý partner v NATO a EU. „Váš problém je, že přebíráte lži od českých médií. Jsme velmi spolehlivý partner,“ reagoval. „Evropa trpí a je nekompetentní, vysoké ceny energií, nesouhlasím s tím. Byli jsme ve vládě už předtím a měli jsme skvělé výsledky,“ zdůraznil. „My jsme pro Evropu a dívejte se na Evropu. A pro NATO.“
Souhlasí s pětiprocentními výdaji na obranu, pokud budou zahrnovat také znamenat investice do nemocnic nebo dálnic.
