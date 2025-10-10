Babiš dnes novou vládu ani jména ministrů neoznámí

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš v pátek v dopoledním videu na Facebooku uvedl, že nelze očekávat, že ještě dnes oznámí složení nové vlády nebo jména ministrů. V současnosti usiluje o vyjednání rozdělení ministerstev a sněmovních výborů, ale podle jeho slov to prozatím nevypadá na rychlé dokončení. O možné koalici nadále jedná hnutí ANO se stranami SPD a Motoristé sobě.
Babiš v pátek zdůraznil, že neplánuje ani tiskovou konferenci k tomuto tématu. Podotkl, že se snaží jednat rychle, protože chce mít co nejvíce času na přípravu koaliční smlouvy a vládního programu. Prezident Petr Pavel přitom dříve uvedl, že proces sestavování vlády by se neměl uspěchat.
Ještě ve čtvrtek, po jednání na Hradě, přitom Babiš naznačil, že vyjednávání o koalici probíhá relativně dobře a že by rozdělení ministerstev mohlo být jasné již v pátek. Prezident Pavel ovšem po této schůzce oznámil, že nového premiéra jmenuje nejdříve po ustavení nové Sněmovny. První zasedání Sněmovny je svoláno na 3. listopadu.
Prezident Pavel zdůraznil, že proces vzniku vlády není možné uspěchat, a to i vzhledem k ústavní a legislativní proceduře. Zopakoval Babišovi zásadní principy, které považuje za klíčové pro své rozhodování při jmenování vlády. Tyto principy zosobňuje Ústava České republiky a stojí na nich celý demokratický stát.
Mezi tyto principy patří především pevné zakotvení České republiky v Evropské unii. Dále pak její zahraniční politika musí být v souladu s mezinárodním právem a klást důraz na lidskou důstojnost a lidská práva. Zásadní bezpečnostní zárukou pro zemi je také nezpochybnitelné členství v NATO.
Česká republika musí zachovávat a podporovat instituce demokratického státu. Znamená to nezávislost médií veřejné služby, autonomii vysokých škol a svobodného vzdělávání. Stejně tak je nezbytná nezávislost justice, státního zastupitelství, policie, bezpečnostních složek a dalších státních orgánů.
Konkrétní vyjádření těchto principů bude prezident Pavel sledovat v koaliční smlouvě, rozdělení resortů, personálním obsazení ministerstev a v nastavení společných programových priorit navrhované vlády.
Prezident Pavel bude nadále konzultovat vývoj jednání jak na straně vznikající koalice, tak s nově se formující opozicí. Andreje Babiše požádal, aby jej s předstihem seznámil s prioritami a směřováním budoucí možné koaliční vlády.
Dále má Babiš prezidentovi předložit návrh rozdělení resortů a jejich personální obsazení. Prezident je připraven jednat se všemi nominanty politických stran na členy vlády a prodiskutovat jejich priority a postoje.
Související
Pavel odmítl Babišův nátlak. Jmenuje ho nejdříve v listopadu, trvá na prozápadním směřování Česka
Když člověk vstoupí do politiky, musí unést vtipy i rýpnutí, říká jeden z nejmladších zvolených poslanců Slovák
volby do Poslanecké sněmovny 2025 , Andrej Babiš
Aktuálně se děje
před 58 minutami
Babiš dnes novou vládu ani jména ministrů neoznámí
před 1 hodinou
Trump Nobelovu cenu za mír nedostal
před 2 hodinami
Na příměří v Pásmu Gazy dohlédnou stovky amerických vojáků
před 3 hodinami
Bombardování Gazy pokračuje, navzdory schválenému plánu o příměří
před 4 hodinami
Kyjev je bez proudu, vody a tepla. Rusko podniklo masivní raketový útok
před 5 hodinami
Víkendové počasí v zajetí oblačnosti. K nule neklesnou teploty ani v noci
včera
Metro čeká další výluka. Tentokrát bude pouze jednodenní
včera
Mimořádné osobní důvody. Piráti oznámili první personální změnu mezi poslanci
včera
Plzeň si poradila s Malmö, Sparta se Shamrockem. Olomouc v Itálii zanechala sympatický dojem
včera
Starší z princů stejného jména slaví devadesátiny. Karel III. mu vystrojí oslavu
včera
Vražda dítěte v Kolíně. Případ po dvou dnech dospěl k obvinění ženy
včera
Babiš jako nový partner pro Ukrajince. Dnes si poprvé volal se Zelenským
včera
Tajemství Tutanchamonovy hrobky známe už sto let. Prvenství si připsal Carter
včera
Chladnější počasí se prosadí po víkendu. V noci bude mrznout, může i sněžit
včera
Pád Evropské komise se nekoná. Ursula von der Leyenová přežila hlasování o nedůvěře s výraznou podporou
včera
Pavel odmítl Babišův nátlak. Jmenuje ho nejdříve v listopadu, trvá na prozápadním směřování Česka
včera
"Velký den pro Izrael." Co znamená první fáze příměří v Pásmu Gazy?
včera
Když člověk vstoupí do politiky, musí unést vtipy i rýpnutí, říká jeden z nejmladších zvolených poslanců Slovák
včera
Soud poslal do Sněmovny žádost o vydání Babiše k trestnímu stíhání
včera
Proti jednomu z mých spolupracovníků se chystá diskreditační kampaň, ohlásil Fiala
Předseda vlády Petr Fiala vydal prohlášení ohledně připravované diskreditační kampaně namířené proti jednomu z jeho nejbližších spolupracovníků. Kampaň, jejímž obsahem je údajné podezření ze spolupráce se zahraniční zpravodajskou službou, označil premiér za nepravdivou.
Zdroj: Libor Novák