Babiš může přijít na Hrad s návrhem na jmenování Turka. Rozhodoval by Pavel

Trojice uskupení, která chtějí utvořit novou vládu, ve středu oznámila, že dokončila jednání ohledně programu. O personáliích se dnes bavit nechtěla. Podle zákulisních informací je však stále možné, že prezident Petr Pavel obdrží návrh na jmenování Filipa Turka ministrem zahraničí.
ANO, SPD a Motoristé si rozdělili ministerstva už v úvodu jednání o nové vládě, přičemž diplomacie připadla posledně jmenované straně. Její představitelé i po nedávné kauze deklarují, že jejich kandidátem na ministra je nadále Filip Turek. S ním má podle zákulisních informací problém prezident, ale i pravděpodobný příští premiér.
Babiš by si ale v této personální otázce zřejmě rád umyl ruce. Podle informací webu Seznam Zprávy z okolí ANO i Pražského hradu může dojít k tomu, že na Hrad dorazí seznam ministrů, na kterém bude i Turkovo jméno. Babiš by tak rozhodnutí ponechal na Pavlovi. "Proč by to Andrej Babiš řešil, když to může přehodit na nás," uvedl zdroj z okolí hlavy státu.
ANO, SPD a Motoristé dokončili jednání ohledně programu příští české vlády, uvedl první místopředseda vítězného hnutí Karel Havlíček ve středu. Program kabinetu, který nahradí končící Fialovu vládu, bude představen v pondělí 3. listopadu, kdy také zástupci všech zastoupených uskupení podepíší koaliční smlouvu.
"Nemáme tam žádné rozpory. Upřesnili jsme si některé náležitosti a můžeme v tuto chvíli zkonstatovat, že je definitivně ze sta procent hotový," řekl Havlíček k programu podle ČT. Dnes už se dojednávaly jen nepodstatné detaily. "Nebylo to nic, co by rozdělovalo koalici," podotkl.
Předseda SPD Tomio Okamura označil debatu nad programem za pracovní, věcnou a pozitivní. Sám bude nominantem koalice na post předsedy Poslanecké sněmovny. Motoristé navrhnou do vedení dolní parlamentní komory poslance Jiřího Bartáka na post místopředsedy.
Vládní personálie zatím uskupení tají. "Vládní jména budeme komentovat až v momentě, kdy bude finální seznam. Nejdříve s ním bude seznámen pan prezident," sdělil Havlíček. Okamura ho doplnil slovy, že SPD nebude mluvit jiné straně do nominací.
Babiš prozradil, kdy strany nové vlády podepíšou koaliční smlouvu
Maďarsko doufá ve spojení s Babišem. Chce s Českem a Slovenskem vytvořit alianci proti Ukrajině
Nezávislá komise OSN pro lidská práva dospěla k závěru, že ruské útoky drony na civilní obyvatelstvo na jihovýchodě Ukrajiny představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny. Zpráva, která byla zveřejněna tento týden, uvádí, že ruské síly pod centralizovaným velením systematicky používají drony. Cílem je „záměrně zaměřovat civilisty a civilní objekty a způsobovat škody i destrukci“.
Zdroj: Libor Novák