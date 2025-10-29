Babiš může přijít na Hrad s návrhem na jmenování Turka. Rozhodoval by Pavel

Jan Hrabě

Jan Hrabě

29. října 2025 19:43

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)
Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025) Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Trojice uskupení, která chtějí utvořit novou vládu, ve středu oznámila, že dokončila jednání ohledně programu. O personáliích se dnes bavit nechtěla. Podle zákulisních informací je však stále možné, že prezident Petr Pavel obdrží návrh na jmenování Filipa Turka ministrem zahraničí. 

ANO, SPD a Motoristé si rozdělili ministerstva už v úvodu jednání o nové vládě, přičemž diplomacie připadla posledně jmenované straně. Její představitelé i po nedávné kauze deklarují, že jejich kandidátem na ministra je nadále Filip Turek. S ním má podle zákulisních informací problém prezident, ale i pravděpodobný příští premiér. 

Babiš by si ale v této personální otázce zřejmě rád umyl ruce. Podle informací webu Seznam Zprávy z okolí ANO i Pražského hradu může dojít k tomu, že na Hrad dorazí seznam ministrů, na kterém bude i Turkovo jméno. Babiš by tak rozhodnutí ponechal na Pavlovi. "Proč by to Andrej Babiš řešil, když to může přehodit na nás," uvedl zdroj z okolí hlavy státu. 

ANO, SPD a Motoristé dokončili jednání ohledně programu příští české vlády, uvedl první místopředseda vítězného hnutí Karel Havlíček ve středu. Program kabinetu, který nahradí končící Fialovu vládu, bude představen v pondělí 3. listopadu, kdy také zástupci všech zastoupených uskupení podepíší koaliční smlouvu. 

"Nemáme tam žádné rozpory. Upřesnili jsme si některé náležitosti a můžeme v tuto chvíli zkonstatovat, že je definitivně ze sta procent hotový," řekl Havlíček k programu podle ČT. Dnes už se dojednávaly jen nepodstatné detaily. "Nebylo to nic, co by rozdělovalo koalici," podotkl.

Předseda SPD Tomio Okamura označil debatu nad programem za pracovní, věcnou a pozitivní. Sám bude nominantem koalice na post předsedy Poslanecké sněmovny. Motoristé navrhnou do vedení dolní parlamentní komory poslance Jiřího Bartáka na post místopředsedy. 

Vládní personálie zatím uskupení tají. "Vládní jména budeme komentovat až v momentě, kdy bude finální seznam. Nejdříve s ním bude seznámen pan prezident," sdělil Havlíček. Okamura ho doplnil slovy, že SPD nebude mluvit jiné straně do nominací. 

před 2 hodinami

Jurečka chce, aby Pavel promluvil hnutí ANO do duše ohledně důchodů

Související

Viktor Orbán

Maďarsko doufá ve spojení s Babišem. Chce s Českem a Slovenskem vytvořit alianci proti Ukrajině

Maďarsko usiluje o vytvoření aliance skeptické vůči podpoře Ukrajiny v rámci Evropské unie, do které by se zapojilo Česko a Slovensko. Uvedl to pro Politico vrcholný politický poradce maďarského premiéra Viktora Orbána. Orbán doufá, že spojí síly s Andrejem Babišem, jehož populistická strana nedávno zvítězila v českých parlamentních volbách, a se slovenským premiérem Robertem Ficem.

Více souvisejících

Andrej Babiš Filip Turek Petr Pavel Vláda ČR ministerstvo zahraničí

Aktuálně se děje

před 15 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 2 hodinami

Vláda ČR

Učitelé si od ledna polepší, rozhodla končící Fialova vláda

Platové tarify pedagogických pracovníků v regionálním školství a akademických pracovníků státních vysokých škol vzrostou od 1. ledna buď o pevnou částku 2 000 korun, nebo v případě 8. až 16. platové třídy o sedm procent. Příslušnou novelu nařízení schválila vláda na středečním zasedání. Potvrdila také novou politiku krajiny nebo tři koncepční materiály ministerstva spravedlnosti, které se týkají zásad trestní politiky v Česku, budoucnosti vězeňství a probační a mediační služby.

před 3 hodinami

Karel Havlíček

Babišova vláda má definitivně hotový program, oznámil Havlíček

ANO, SPD a Motoristé dokončili jednání ohledně programu příští české vlády, uvedl první místopředseda vítězného hnutí Karel Havlíček. Podle jeho slov nedošlo k žádným rozporům. Strany zatím nechtějí prozradit, koho do kabinetu nominují. Ministerstva si každopádně rozdělily již dříve.  

před 4 hodinami

Prezident Trump

Trump může na cestě po Asii změnit svět. Tváří se jako revolucionář, navazuje na předchůdce

Šéf Bílého domu Donald Trump vyrazil do Asie s misí, která může rozhodnout o budoucnosti globální rovnováhy. Jeho cesta ukazuje, že Washington už nevnímá region prizmatem demokracie, ale jako prostor mocenských dohod a ekonomických směn. Trump se profiluje jako transakční vyjednavač, který sází na osobní vztahy a tlak místo ideálů. Pokud se mu podaří znovu navázat pragmatické partnerství se Si Ťin-pchingem, může Spojeným státům vrátit ztracený vliv – nebo spustit novou éru globální konfrontace.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 6 hodinami

Bratislava, Slovensko (centrum)

Pozoruhodná novinka na Slovensku. Chodcům stanovili maximální rychlost

Pozoruhodnou novelu zákona v úterý schválili slovenští poslanci. U našich sousedů se zavádí maximální rychlost pohybu na chodnících. Limit šest kilometrů za hodinu se týká nejen cyklistů či jezdců na koloběžkách, ale i chodců. Podle předkladatelů se má zvýšit právě jejich bezpečnost. 

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 9 hodinami

Předávání státních vyznamenání prezidentem Petrem Pavlem (28. října 2025)

Kam se poděla národní hrdost? Ceremoniál na Hradě ukázal, jak se politici vzdálili od občanů – a užívají si to

Státní vyznamenání prezidenta Petra Pavla opět ukázala nejen sílu tradice, ale i slabost politické reprezentace. Zatímco občané vnímají ceremoniál na Pražském hradě jako symbol úcty a sounáležitosti, pro část politiků se stal jen nepovinnou společenskou formalitou. Jejich neúčast není problémem sama o sobě, ale odrazem dlouhodobého trendu, kterým je ztráta respektu k institucím, které mají zosobňovat republiku. Politici se uzavírají do vlastního světa, vzdálení od lidí i symbolů státu, který by měli s hrdostí reprezentovat.

před 10 hodinami

před 11 hodinami

před 12 hodinami

včera

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Příměří se bortí. Netanjahu vydal rozkaz k bombardování Pásma Gazy

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v úterý vydal rozkaz armádě, aby provedla intenzivní údery na Pásmo Gazy. Svůj příkaz zdůvodnil obviněním hnutí Hamás z porušení příměří, které bylo zprostředkováno Spojenými státy. V prohlášení, které vydala jeho kancelář, stojí, že premiér Netanjahu po bezpečnostních konzultacích nařídil armádě, aby okamžitě zahájila silné údery v oblasti Gazy.

Aktualizováno včera

Předávání státních vyznamenání prezidentem Petrem Pavlem (28. října 2025) Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Kdo tvrdí, že nám nic nehrozí, lže, prohlásil Pavel. Vyznamenání dostali Svěrák, Motejl, Drábová, Němcová i Pánek

Prezident Petr Pavel potřetí v řadě předal státní vyznamenání u příležitosti oslav Dne vzniku samostatného Československa. Slavnostní ceremoniál proběhl ve Vladislavském sále Pražského hradu za účasti stovek hostů. Oceněno bylo celkem 48 osobností. Prezident ve svém projevu před předáváním vyznamenání zdůraznil trvalou touhu po svobodě a bezpečném životě.

včera

hurikán Melissa

Celé pobřeží je pryč. Hurikán Melissa je druhou nejsilnější bouří v historii Atlantiku, Jamajku zpustoší

Hurikán Melissa, jedna z nejsilnějších bouří v historii Atlantiku, má každou chvíli dorazit na pevninu Jamajky. Poháněná ničivými trvalými větry o rychlosti 185 mil za hodinu (zhruba 297 km/h), hrozí, že Melissa ostrovní stát naprosto zpustoší. Bouře je tak silná, že podle odhadů OSN přetvoří Jamajku na následující léta a může vyvolat humanitární katastrofu.

včera

OSN: Ruské útoky drony na civilisty na Ukrajině jsou válečné zločiny

Nezávislá komise OSN pro lidská práva dospěla k závěru, že ruské útoky drony na civilní obyvatelstvo na jihovýchodě Ukrajiny představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny. Zpráva, která byla zveřejněna tento týden, uvádí, že ruské síly pod centralizovaným velením systematicky používají drony. Cílem je „záměrně zaměřovat civilisty a civilní objekty a způsobovat škody i destrukci“. 

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy