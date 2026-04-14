Babiš nechápe, proč by prezident měl být členem delegace na summitu NATO

Premiér Andrej Babiš (ANO) se zatím nehodlá zabývat složením české delegace na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře, kam chce stále jet i prezident Petr Pavel. Hlava státu v minulém týdnu poslala dopis premiérovi.
Babiš byl na složení delegace znovu dotázán po pondělním jednání vlády. Podotkl, že to pro něj aktuálně není téma. "Nemám v úmyslu si s prezidentem vyměňovat přes média názory na Ústavu," prohlásil premiér.
"Proč by měl být členem delegace. Budeme tam vystupovat najednou?" zeptal se předseda vlády v nadsázce a podotkl, že Pavel má jinou zahraniční politiku než kabinet. "Já pana prezidenta vůbec nekomentuju," dodal.
Prezident v minulém týdnu napsal premiérovi dopis, v němž mu sdělil, že hodlá jet do Ankary. "Vzhledem k nemožnosti sejít se osobně a v návaznosti na náš telefonát si Vám dovoluji touto cestou oznámit, že se v souladu se svým ústavním postavením hodlám zúčastnit v čele delegace České republiky setkání nejvyšších představitelů států NATO," uvedl.
Pavel argumentoval dlouhodobými zvyklostmi či zajištěním kontinuity české zahraniční a bezpečnostní politiky. "S ohledem na témata, která mají být na tomto summitu projednávána, především výdaje na obranu a plán naplňování závazků přijatých vloni na summitu v Haagu, uvítám, pokud se jej zúčastníte spolu se mnou, abyste mohl detailně vysvětlit pozici české vlády," pokračoval.
"Závěrem v souladu s principem vzájemné loajální spolupráce ústavních orgánů Vás žádám o zajištění potřebné součinnosti ze strany vlády a dalších státních orgánů," dodala hlava státu.
Letošní summit NATO se uskuteční ve dnech 7. a 8. července v turecké Ankaře. Turecko bude jednání představitelů členských zemí aliance hostit podruhé v historii.
Zdroj: Libor Novák