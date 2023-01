Babiš neměl málo voličů, nejsou to ale hlasy pro ANO, varují politologové

Sobotní vítězství Petra Pavla v prezidentských volbách patrně vylepší pozici Česka v Evropské unii či v Severoatlantické alianci. Západní spojenci v něm budou mít čitelnějšího partnera, než by je čekal v případě vítězství Andreje Babiše. Soudí to evropští analytici oslovení ČTK. Proti nynějšímu prezidentovi Miloši Zemanovi bude mít podle nich Pavel lepší vztahy se Spojenými státy a může se už během prvních let mandátu dočkat pozvánky do Bílého domu.