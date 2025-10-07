Babiš otočil. Už neusiluje o zrušení české muniční iniciativy

Hnutí ANO neusiluje o zrušení české muniční iniciativy, která pomáhá bránící se Ukrajině, ale požaduje její důkladnou revizi. Předseda hnutí, Andrej Babiš, iniciativu principiálně označil za dobrý nápad.
Po úterní schůzce s prezidentem Petrem Pavlem uvedl Andrej Babiš, že iniciativa byla sice „principiálně dobrý nápad“, nicméně dodal, že dříve byly dobrým nápadem i solární elektrárny a ty stály 800 miliard korun. „Budeme o ní jednat a požadujeme větší transparentnost a přehodnocení, možná převedení pod NATO,“ prohlásil Babiš.
Prezident Petr Pavel mezitím varuje, že případné zrušení iniciativy by šlo proti českým zájmům a mezinárodní pověsti. Podle prezidenta je iniciativa natolik účinná, že její dopad neochotně přiznává i Rusko. Zároveň zdůraznil, že na dodávkách munice je Ukrajina životně závislá.
Pavel upozorňuje, že otázka české muniční iniciativy je především otázkou důvěryhodnosti České republiky a podpory Ukrajiny. „Jedná se především o naši důvěryhodnost ve vztahu k podporované Ukrajině, která na dodávkách munice prostřednictvím české iniciativy opravdu životně závisí,“ uvedl prezident. Dodal, že v sázce je i důvěryhodnost Česka jako mezinárodního partnera.
Petr Pavel varoval, že ukončení podpory by znamenalo nejen ztrátu mezinárodní prestiže, ale také nárůst obětí ruského teroru. „Pokud bychom jakkoli redukovali, nebo dokonce ukončili tuto podporu, pak si uškodíme především sami sobě,“ varoval prezident.
Upozornil, že ukončení podpory by mělo negativní vliv na Ukrajinu, kde by přišlo o život mnohem více lidí. Pro pokračování iniciativy se vyjádřil i Petr Macinka, šéf Motoristů, který řekl, že dokud bude trvat ruská invaze, jeho strana není proti pokračování iniciativy.
Pavel zdůraznil, že na této iniciativě životně závisí nejen podpora válkou zasažené Ukrajiny, ale také důvěryhodnost Česka jako partnera v rámci Evropské unie a NATO. Ukončení dodávek by podle něj znamenalo, že si ublížíme především sami. Negativní vliv by to mělo i na Ukrajinu, kde by přišlo o život mnohem více lidí.
Bývalý vysoký představitel NATO je silným zastáncem iniciativy, kterou chválil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podpora Ukrajiny byla vlajkovým programem končící vlády premiéra Petra Fialy. Iniciativa spojuje obchodníky a zástupce obranného sektoru z celého světa, aby zajistili miliony dělostřeleckých granátů pro Kyjev, s financováním od západních zemí.
Vítězem parlamentních voleb se stalo populistické hnutí ANO bývalého premiéra Andreje Babiše, které získalo 80 z 200 křesel. Hnutí nyní vede jednání o sestavení většinové vlády. Před volbami Babiš uvedl, že by českou muniční iniciativu ukončil, jelikož ji považuje za předraženou a netransparentní. Podle něj by se o takovou podporu měly starat Evropská unie a NATO.
Prezident Pavel naznačil, že Babišovi by mohl být umožněn bližší pohled na fungování iniciativy. Věří, že jak Andrej Babiš, tak zástupci dalších stran, budou mít na paměti především zájem České republiky a jejích spojenců.
„Předpokládám, že jak s Andrejem Babišem, tak se zástupci ostatních stran, budeme mít na zřeteli především zájem České republiky, našich spojenců a partnerů, jako je Ukrajina, a nepoškodíme ani je, ani sebe,“ prohlásil Pavel.
