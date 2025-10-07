Babiš otočil. Už neusiluje o zrušení české muniční iniciativy

Libor Novák

7. října 2025 14:26

Andrej Babiš
Andrej Babiš Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Hnutí ANO neusiluje o zrušení české muniční iniciativy, která pomáhá bránící se Ukrajině, ale požaduje její důkladnou revizi. Předseda hnutí, Andrej Babiš, iniciativu principiálně označil za dobrý nápad.  

Po úterní schůzce s prezidentem Petrem Pavlem uvedl Andrej Babiš, že iniciativa byla sice „principiálně dobrý nápad“, nicméně dodal, že dříve byly dobrým nápadem i solární elektrárny a ty stály 800 miliard korun. „Budeme o ní jednat a požadujeme větší transparentnost a přehodnocení, možná převedení pod NATO,“ prohlásil Babiš.

Prezident Petr Pavel mezitím varuje, že případné zrušení iniciativy by šlo proti českým zájmům a mezinárodní pověsti. Podle prezidenta je iniciativa natolik účinná, že její dopad neochotně přiznává i Rusko. Zároveň zdůraznil, že na dodávkách munice je Ukrajina životně závislá. 

Pavel upozorňuje, že otázka české muniční iniciativy je především otázkou důvěryhodnosti České republiky a podpory Ukrajiny. „Jedná se především o naši důvěryhodnost ve vztahu k podporované Ukrajině, která na dodávkách munice prostřednictvím české iniciativy opravdu životně závisí,“ uvedl prezident. Dodal, že v sázce je i důvěryhodnost Česka jako mezinárodního partnera.

Petr Pavel varoval, že ukončení podpory by znamenalo nejen ztrátu mezinárodní prestiže, ale také nárůst obětí ruského teroru. „Pokud bychom jakkoli redukovali, nebo dokonce ukončili tuto podporu, pak si uškodíme především sami sobě,“ varoval prezident.

Upozornil, že ukončení podpory by mělo negativní vliv na Ukrajinu, kde by přišlo o život mnohem více lidí. Pro pokračování iniciativy se vyjádřil i Petr Macinka, šéf Motoristů, který řekl, že dokud bude trvat ruská invaze, jeho strana není proti pokračování iniciativy. 

Pavel zdůraznil, že na této iniciativě životně závisí nejen podpora válkou zasažené Ukrajiny, ale také důvěryhodnost Česka jako partnera v rámci Evropské unie a NATO. Ukončení dodávek by podle něj znamenalo, že si ublížíme především sami. Negativní vliv by to mělo i na Ukrajinu, kde by přišlo o život mnohem více lidí.

Bývalý vysoký představitel NATO je silným zastáncem iniciativy, kterou chválil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podpora Ukrajiny byla vlajkovým programem končící vlády premiéra Petra Fialy. Iniciativa spojuje obchodníky a zástupce obranného sektoru z celého světa, aby zajistili miliony dělostřeleckých granátů pro Kyjev, s financováním od západních zemí. 

Vítězem parlamentních voleb se stalo populistické hnutí ANO bývalého premiéra Andreje Babiše, které získalo 80 z 200 křesel. Hnutí nyní vede jednání o sestavení většinové vlády. Před volbami Babiš uvedl, že by českou muniční iniciativu ukončil, jelikož ji považuje za předraženou a netransparentní. Podle něj by se o takovou podporu měly starat Evropská unie a NATO.

Prezident Pavel naznačil, že Babišovi by mohl být umožněn bližší pohled na fungování iniciativy. Věří, že jak Andrej Babiš, tak zástupci dalších stran, budou mít na paměti především zájem České republiky a jejích spojenců.

„Předpokládám, že jak s Andrejem Babišem, tak se zástupci ostatních stran, budeme mít na zřeteli především zájem České republiky, našich spojenců a partnerů, jako je Ukrajina, a nepoškodíme ani je, ani sebe,“ prohlásil Pavel.

před 2 hodinami

Babiš poprvé veřejně okomentoval jednání o vzniku vlády

Související

Andrej Babiš odevzdal hlas ve sněmovních volbách. (3.10.2025)

Babiš poprvé veřejně okomentoval jednání o vzniku vlády

Předseda hnutí ANO, Andrej Babiš, zahájil na sociálních sítích sérii příspěvků, v nichž hodlá informovat o pokroku ve vyjednávání o nové vládě. Celý proces uvedl slovy: „Makáme naplno.“ Babiš usiluje o sestavení kabinetu s podporou hnutí SPD a strany Motoristé sobě, se kterými má hnutí ANO v Poslanecké sněmovně většinu 108 hlasů.
Andrej Babiš

Co bude, pokud nová Sněmovna nevydá Babiše? Trestu v kauze Čapí hnízdo neunikne ani tak

Andrej Babiš, kandidát na budoucího premiéra, získal v nedávných volbách nový poslanecký mandát. S ním získal i imunitu před trestním stíháním, což ovšem neznamená konec jeho kauzy Čapí hnízdo. Již v úterý se formálně otevře možnost, aby Městský soud v Praze požádal Poslaneckou sněmovnu o jeho vydání. Tuto možnost potvrdila zástupkyně mluvčí soudu Kateřina Eliášová, která uvedla, že soud může o vydání požádat až po zveřejnění výsledků voleb ve Sbírce zákonů. 

Více souvisejících

Andrej Babiš volby do Poslanecké sněmovny 2025 Petr Pavel

Aktuálně se děje

před 14 minutami

před 1 hodinou

Soud v USA, ilustrační foto

Nad Trumpem se stahují mračna? Nejvyšší soud mu může osekat pravomoci

Nejvyšší soud Spojených států amerických zahajuje nové funkční období s agendou plnou potenciálně zásadních případů, které by mohly nově definovat rozsah prezidentských pravomocí Donalda Trumpa. Během osmi měsíců, kdy je Trump opět v Bílém domě, testuje hranice výkonné moci, jednostranně zavádí nové politiky, škrtá federální rozpočty a pracovní místa a snaží se pod svou kontrolu dostat dříve nezávislé agentury. 

před 1 hodinou

Nobelova cena je ocenění každoročně udělované za zásadní vědecký výzkum, technické objevy či za přínos lidské společnosti. Ocenění se uděluje ve Stockholmu.

Nobelovu cenu za fyziku získala trojice vědců za průlom v kvantové mechanice

Nobelovu cenu za fyziku pro rok 2025 získala trojice vědců z Velké Británie, Francie a Spojených států za jejich zásadní práci na kvantové mechanice. Ocenění si odnesli John Clarke, britský fyzik působící na Kalifornské univerzitě v Berkeley, Michel Devoret, francouzský fyzik z Yaleovy univerzity, a John Martinis z Kalifornské univerzity v Santa Barbaře. 

před 2 hodinami

Andrej Babiš odevzdal hlas ve sněmovních volbách. (3.10.2025)

Babiš poprvé veřejně okomentoval jednání o vzniku vlády

Předseda hnutí ANO, Andrej Babiš, zahájil na sociálních sítích sérii příspěvků, v nichž hodlá informovat o pokroku ve vyjednávání o nové vládě. Celý proces uvedl slovy: „Makáme naplno.“ Babiš usiluje o sestavení kabinetu s podporou hnutí SPD a strany Motoristé sobě, se kterými má hnutí ANO v Poslanecké sněmovně většinu 108 hlasů.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Izrael, ilustrační foto

Izrael si připomíná dva roky od brutálního útoku Hamásu, pozornost se upíná k jednáním

Izraelci se dnes, v úterý, scházejí po celé zemi, aby si připomněli druhé výročí útoku Hamásu ze 7. října. Během tohoto teroristického přepadení jižního Izraele ozbrojenci vedení Hamásem zabili zhruba 1 200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Památka kolektivního traumatu, které je nejtragičtějším útokem v historii Izraele, nadále silně doléhá na celou zemi.

před 5 hodinami

Andrej Babiš

Co bude, pokud nová Sněmovna nevydá Babiše? Trestu v kauze Čapí hnízdo neunikne ani tak

Andrej Babiš, kandidát na budoucího premiéra, získal v nedávných volbách nový poslanecký mandát. S ním získal i imunitu před trestním stíháním, což ovšem neznamená konec jeho kauzy Čapí hnízdo. Již v úterý se formálně otevře možnost, aby Městský soud v Praze požádal Poslaneckou sněmovnu o jeho vydání. Tuto možnost potvrdila zástupkyně mluvčí soudu Kateřina Eliášová, která uvedla, že soud může o vydání požádat až po zveřejnění výsledků voleb ve Sbírce zákonů. 

před 6 hodinami

Volební štáb ANO

Babišova priorita je jednobarevná vláda, slovenská cesta ale nevypadá reálně, říká Brunclík

Politolog Miloš Brunclík z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz zhodnotil možnost vzniku vlády hnutí ANO, SPD a Motoristé sobě. „Teď je to první kolo, takže strany přicházejí s maximalistickými požadavky. SPD a Motoristé chtějí do vlády, Babiš je tam optimálně nechce. SPD a Motoristé ale vidí, že mohou být trpěliví, protože bez nich většinová vláda nevznikne, a ještě mají kam ustupovat,“ vysvětluje.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

včera

Aktualizováno včera

Dana Drábová

Zemřela Dana Drábová

Česko zasáhla na začátku probíhajícího týdne smutná zpráva. Ve věku 64 let zemřela dlouholetá šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Podle zástupců úřadu podlehla vážné nemoci. 

včera

Soud, ilustrační fotografie.

Komunisté vykonstruovali proces s hokejovými mistry světa. Uvězněno jich bylo přes deset

Přesně před 75 lety, šestého říjnového dne roku 1950, začal vykonstruovaný soudní proces s československými hokejisty, kteří byli obviněni ze spiknutí proti režimu, z vlastizrady. Proto je čekalo věznění, kruté mučení a práce v uranových dolech. Padly i návrhy doživotních trestů. Obvinění však nebyla pravdivá, komunisté se jen snažili zbavit nepohodlných osob a demonstrovat veřejnosti svou moc.

včera

Letiště Václava Havla Praha

Pražské letiště ochromil cestující. Zpozdilo se přes 20 letů

Provoz pražského letiště v uplynulém týdnu ovlivnily hned dva nepříjemné incidenty. V pátek tam zasahovala policie kvůli anonymní hrozbě drony. Více ale provoz letiště ovlivnila nedělní událost, kdy došlo k evakuaci jednoho z terminálů. Mohlo za to nedopatření ze strany cestujícího. 

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Slavia na loňského finalistu Ligy mistrů nestačila. S Interem Milán prohrála jasně 0:3

Ani ve svém druhém vystoupení v rámci právě probíhajícího ročníku fotbalové Ligy mistrů 2025/26 nedosáhl úřadující český šampion Slavia Praha na vítězství. Po úvodní domácí remíze s norským Bodö/Glimt 2:2 tentokrát na slavném San Siru svěřenci kouče Jindřicha Trpišovského vůbec nestačili na Inter Milán, když s ním i kvůli chybám při rozehrávce prohráli jasně 0:3.

včera

Princ William

Nová éra. Princ William připustil, že změní britskou monarchii

Princ William žije od prvního dne na světě s tím, že se jednoho dne stane britským králem. Nyní poprvé naznačil, jak se po nástupu na trůn zachová. Starší ze synů Karla III. řekl, že se monarchie pod jeho vedením změní. Na Williamova slova upozornila BBC, podle které jde o zatím nejotevřenější zpověď prince. 

včera

včera

včera

Izrael deportoval do Řecka a na Slovensko 171 aktivistů, včetně Grety Thunbergové

Izrael deportoval 171 aktivistů, včetně Grety Thunbergové, do Řecka a Slovenska.
Izrael uvedl, že 171 aktivistů z humanitární flotily, včetně Grety Thunbergové, bylo dnes deportováno do Řecka a Slovenska. Thunbergová, která byla letecky převezena do Řecka, byla jednou z asi 450 aktivistů zadržených Izraelem, jehož jednotky minulý týden zadržely flotilu.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy