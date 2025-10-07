Babiš poprvé veřejně okomentoval jednání o vzniku vlády

Předseda hnutí ANO, Andrej Babiš, zahájil na sociálních sítích sérii příspěvků, v nichž hodlá informovat o pokroku ve vyjednávání o nové vládě. Celý proces uvedl slovy: „Makáme naplno.“ Babiš usiluje o sestavení kabinetu s podporou hnutí SPD a strany Motoristé sobě, se kterými má hnutí ANO v Poslanecké sněmovně většinu 108 hlasů.
Podle Babišova vyjádření probíhají jednání o společné koaliční vládě i třetí den po volbách. Předseda ANO potvrdil slova šéfa SPD Tomia Okamury, který v úterý po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem hovořil o zájmu SPD získat v nové vládě jeden až tři ministerské posty. Okamura přitom dříve naznačil, že by mohl usednout do křesla předsedy Poslanecké sněmovny.
Andrej Babiš uvedl, že SPD by ve vládě chtěla mít experty a lidi z oboru, kteří problematice rozumí. Spekuluje se například o tom, že post ministra vnitra by za SPD mohl získat Vladimír Vlček, generální ředitel Hasičského záchranného sboru, který s Babišem v pondělí jednal. Šéf ANO nicméně jeho možné angažmá zatím nepotvrdil.
Oproti SPD je pozice druhého potenciálního koaličního partnera, Motoristů sobě, již jasná. Babiš potvrdil, že Motoristé chtějí mít ve vládě své kandidující politiky. S tím koresponduje i vyjádření čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka, který se již v úterý prezentoval jako „pravděpodobný ministr zahraničí“.
Podle Turka by byl předseda Motoristů Petr Macinka skvělým ministrem životního prostředí a hudebník Oto Klempíř ministrem kultury. Babiš, který by mohl stanout v čele vlády jako premiér, zůstává s ohledem na obsazení zdrženlivý a zdůrazňuje, že jednání probíhají denně.
volby do Poslanecké sněmovny 2025 , Andrej Babiš
Sociální demokracie (SOCDEM) se potýká s další vážnou krizí po neúspěchu ve volbách do Poslanecké sněmovny. Strana se do Sněmovny nedostala ani v rámci uskupení Stačilo!, které utvořila s komunisty. V reakci na tento výsledek oznámila předsedkyně Jana Maláčová na sociální síti X, že celé grémium SOCDEM podá ke dni mimořádného sjezdu rezignaci.
Zdroj: Libor Novák