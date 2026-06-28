Babiš povede českou delegaci na summitu NATO, tvrdí Macinka

Jan Hrabě

Jan Hrabě

28. června 2026 13:56

Petr Macinka
Petr Macinka Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Českou delegaci na červencovém summitu NATO, jejímž složením se musí zabývat i Ústavní soud, povede premiér Andrej Babiš (ANO). Tvrdí to ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), který tak zjevně nesouhlasí s pohledem prezidenta Petra Pavla. 

Pavel původně nebyl členem delegace, ale obrátil se na Ústavní soud, který Babišově vládě předběžným opatřením nařídil, aby prezidenta na seznam dopsala. Macinka nicméně nesouhlasí s tvrzením, že hlava státu je automaticky vedoucí postavou delegace. Argumentuje tím, že ústavní soudci nijak nezměnili vládní usnesení.

"Já vím, kdo je v jaké kolonce napsaný, kdo dostane akreditaci, kdo dostane kartičku, kdo dostane odznáček," pronesl šéf české diplomacie v televizním diskuzním pořadu Partie stanice CNN Prima News.

Macinka naznačil, že hlavní roli na summitu by měl být premiér. "Myslím, že všichni by měli vědět, že bez ohledu na to, co si kdo myslí, zůstává a zůstane šéfem české delegace předseda vlády Andrej Babiš, který se zúčastní obou hlavních akcí toho summitu," konstatoval.

Předseda koaličních Motoristů dokonce zmínil, že uvažoval o tom, že Pavla na seznam členů delegace nedopíše. "Nějakou dobu jsem přemýšlel a řešil to s experty, jestli je to nutné udělat, nebo se lze rozhodnutí Ústavního soudu vzepřít," nechal se slyšet.

Letošní summit NATO se uskuteční ve dnech 7. a 8. července v turecké Ankaře. Turecko bude jednání představitelů členských zemí aliance hostit podruhé v historii. Kromě Babiše, Macinka a Pavla má Česko reprezentovat ještě ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). 

před 2 hodinami

ANO by suverénně vyhrálo sněmovní volby. Motoristé nadále balancují na hraně

Související

Petr Macinka

Pokus o ústavní puč, Pavel vyhlásil vládě válku, komentuje Macinka rozhodnutí soudu

Rozhodnutí Ústavního soudu ohledně cesty prezidenta Petra Pavla na summit NATO vyvolalo mimořádně ostrou reakci ze strany šéfa diplomacie. Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) na tiskové konferenci označil podání kompetenční žaloby i samotný středeční verdikt soudu za pokus o ústavní puč. Podle jeho slov se tato akce rozehrála na Pražském hradě a následně pokračovala v Brně, kde sídlí Ústavní soud.

Více souvisejících

Petr Macinka Andrej Babiš Petr Pavel Summit NATO

Aktuálně se děje

před 3 minutami

před 19 minutami

před 1 hodinou

před 1 hodinou

Petr Macinka

Babiš povede českou delegaci na summitu NATO, tvrdí Macinka

Českou delegaci na červencovém summitu NATO, jejímž složením se musí zabývat i Ústavní soud, povede premiér Andrej Babiš (ANO). Tvrdí to ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), který tak zjevně nesouhlasí s pohledem prezidenta Petra Pavla. 

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Bouřka, ilustrační fotografie.

Tropické počasí ukončí bouřky. První udeří už dnes, varoval ČHMÚ

Česko zažívá nejteplejší den v historii, ale již dnes se může počasí na některých místech projevit i jinak než vedrem. Meteorologové v neděli územně upravili varování před velmi vysokými a extrémními teplotami a přidali varování před bouřkami, které hrozí v neděli i v pondělí. Nadále platná je i výstraha před požáry. 

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

včera

Dagmar Pecková

Operní pěvkyně Pecková přijala výzvu. Chce být senátorkou

Operní pěvkyně Dagmar Pecková dnes v zahradní restauraci Park Podviňák v Praze 9 slavnostně zahájila svou kampaň do Senátu Parlamentu České republiky. O senátorský mandát se bude ucházet ve volebním obvodu Praha 9 jako nestranická kandidátka s podporou SPOLU pro Prahu.

včera

Dálnice, ilustrační foto

Dálniční známky se prodávají na nové doméně, upozornilo ministerstvo

Oficiální e-shop pro nákup elektronických dálničních známek nově funguje na adrese edalnice.gov.cz, informovalo ministerstvo dopravy. Přechod pod jednotnou státní doménu gov.cz má řidičům usnadnit rozpoznání oficiálního webu a ochránit je před nákupem na stránkách, které napodobují státní e-shop a účtují si za zprostředkování zbytečné poplatky.

včera

Ilustrační fotografie

Zásilkovna od července zavádí novinku. Jde o podávání zásilek

Zásilkovna umožní všem e-shopům od 1. července podávat zásilky přímo do Z-BOXů, 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Doprava e-shopům zlevní, protože samotné podání zásilky do Z-BOXu je zdarma. Síť čítající přes 6 500 Z-BOXů s více než 600 tisíci schránek se tak otevírá i tomu nejmenšímu obchodníkovi za velmi příznivých podmínek. Úspěšně dopadl také pilot sobotního doručení v Praze, Brně a Ostravě, Zásilkovna proto v těchto městech přechází z testovacího režimu do ostrého provozu. Firma o tom informovala v tiskové zprávě. 

včera

včera

Letní počasí

Česko hlásí nový absolutní teplotní rekord

V Česku již v sobotu padl nový absolutní teplotní rekord. V severočeských Doksanech naměřila stanice 40,6 stupně nad nulou. Podle meteorologů se nemusí jednat o konečnou hodnotu. V neděli má navíc být podle předpovědi ještě tepleji.

včera

Karel Čapek a Olga Scheinpflugová s příbuznými a přáteli na Strži v roce 1935

Čapek nebo Hrabal. Měli špatné vysvědčení, přesto se zapsali do dějin

Pěkné známky na vysvědčení, to znamená pro dítě úspěch. Že však chabé vysvědčení nemusí značit neúspěch v dospělém životě, o tom svědčí řada osobností, které se i se špatnými známkami zapsaly do dějin. A mnohdy měly ty nejhorší známky právě z předmětů, ve kterých později vynikaly.

včera

včera

včera

včera

Vojtěch prosazuje omezení dostupnosti energetických nápojů

V Česku by mohla být omezena dostupnost energetických nápojů. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) chce prosadit, aby se je nemohli koupit děti mladší 16 let. Nápoje konzumují desítky tisíc dětí, ačkoliv přinášejí jistá rizika. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy