Babiš povede českou delegaci na summitu NATO, tvrdí Macinka

Českou delegaci na červencovém summitu NATO, jejímž složením se musí zabývat i Ústavní soud, povede premiér Andrej Babiš (ANO). Tvrdí to ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), který tak zjevně nesouhlasí s pohledem prezidenta Petra Pavla.
Pavel původně nebyl členem delegace, ale obrátil se na Ústavní soud, který Babišově vládě předběžným opatřením nařídil, aby prezidenta na seznam dopsala. Macinka nicméně nesouhlasí s tvrzením, že hlava státu je automaticky vedoucí postavou delegace. Argumentuje tím, že ústavní soudci nijak nezměnili vládní usnesení.
"Já vím, kdo je v jaké kolonce napsaný, kdo dostane akreditaci, kdo dostane kartičku, kdo dostane odznáček," pronesl šéf české diplomacie v televizním diskuzním pořadu Partie stanice CNN Prima News.
Macinka naznačil, že hlavní roli na summitu by měl být premiér. "Myslím, že všichni by měli vědět, že bez ohledu na to, co si kdo myslí, zůstává a zůstane šéfem české delegace předseda vlády Andrej Babiš, který se zúčastní obou hlavních akcí toho summitu," konstatoval.
Předseda koaličních Motoristů dokonce zmínil, že uvažoval o tom, že Pavla na seznam členů delegace nedopíše. "Nějakou dobu jsem přemýšlel a řešil to s experty, jestli je to nutné udělat, nebo se lze rozhodnutí Ústavního soudu vzepřít," nechal se slyšet.
Letošní summit NATO se uskuteční ve dnech 7. a 8. července v turecké Ankaře. Turecko bude jednání představitelů členských zemí aliance hostit podruhé v historii. Kromě Babiše, Macinka a Pavla má Česko reprezentovat ještě ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).
Související
Spor pokračuje. Prezident je automaticky vedoucím delegace, prohlásil Pavel. Macinka je proti
Pokus o ústavní puč, Pavel vyhlásil vládě válku, komentuje Macinka rozhodnutí soudu
Petr Macinka , Andrej Babiš , Petr Pavel , Summit NATO
Aktuálně se děje
před 3 minutami
V Česku je historicky poprvé přes 41 stupňů. Rekord opět hlásí Doksany
před 19 minutami
Smog se rozšířil do dalších oblastí v Česku. Může za to přízemní ozon
před 1 hodinou
Tropy zpomalily pražské tramvaje. Místy jedou jen desítkou
před 1 hodinou
Babiš povede českou delegaci na summitu NATO, tvrdí Macinka
před 2 hodinami
ANO by suverénně vyhrálo sněmovní volby. Motoristé nadále balancují na hraně
před 3 hodinami
Tropické počasí ukončí bouřky. První udeří už dnes, varoval ČHMÚ
před 4 hodinami
V Kongu se již potvrdilo přes 1200 případů eboly. Přibývá ale i uzdravených
před 5 hodinami
Írán může přestat existovat, varoval Trump po dalším porušení příměří
před 6 hodinami
Přelomový krok britského krále. Karel III. jako první odhalil daňové přiznání
před 7 hodinami
Noční teplotní rekord nepadl. Příští noc bude zřejmě ještě teplejší
včera
Operní pěvkyně Pecková přijala výzvu. Chce být senátorkou
včera
Dálniční známky se prodávají na nové doméně, upozornilo ministerstvo
včera
Zásilkovna od července zavádí novinku. Jde o podávání zásilek
včera
Obchody během svátků v červenci. Další řetězec odhalil, zda bude fungovat
včera
Česko hlásí nový absolutní teplotní rekord
včera
Čapek nebo Hrabal. Měli špatné vysvědčení, přesto se zapsali do dějin
včera
Školní podzimní prázdniny se mohou změnit. TOP 09 navrhuje fixních pět dnů
včera
Česko zná termín příštích voleb. Prezident Pavel ho stanovil na říjen
včera
Trumpova celní válka s Evropou ožívá. USA hrozí odvetou za danění Mety či Amazonu
včera
Vojtěch prosazuje omezení dostupnosti energetických nápojů
V Česku by mohla být omezena dostupnost energetických nápojů. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) chce prosadit, aby se je nemohli koupit děti mladší 16 let. Nápoje konzumují desítky tisíc dětí, ačkoliv přinášejí jistá rizika.
Zdroj: Jan Hrabě