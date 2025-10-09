Babiš přijel za Pavlem. Zítra chce mít rozdělená ministerstva

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš potvrdil, že věří ve splnění svého záměru uzavřít do pátku dohodu o rozdělení ministerských postů v budoucí vládě. Dle jeho slov je již víceméně dohodnuto i obsazení sněmovních výborů. Své vyjádření zveřejnil ve čtvrtek ráno ve videovzkazu na sociálních sítích.
„Právě jedu za panem prezidentem a budu ho informovat, jak postupují jednání. Počítám, že zítra budeme mít dohodu na rozdělení resortů. Makám na tom, co to jde,“ uvedl Babiš ve svém ranním videu. Po vítězství v parlamentních volbách totiž intenzivně vyjednává o složení nové vlády s hnutími SPD a Motoristé sobě.
Podle Babiše je nutné jednání urychlit, neboť se země nachází „v katastrofálním stavu“. Video, které neslo název „Dobré ráno s Babišem“, bylo zjevně určeno hlavně jeho příznivcům, kterým se šéf ANO nejprve věnoval v osobnějším tónu.
Než se Babiš dostal k aktuálnímu tématu sestavování vlády, cítil potřebu připojit i několik osobních postřehů. „Píšete mi, že vypadám unaveně. Ne, nejsem unavenej, ale nejsem ani Alain Delon. Jsem totálně nabitej. A hlavně nic neberu – ani na energii, ani na utlumení,“ prohlásil předseda ANO.
Krátce se zastavil také u písně Sara Perche Ti Amo od italské trojice Ricchi e Poveri. Ta se stala hitem a silně zaujala jeho fanoušky, neboť ji Babiš využil jak v předvolební kampani, tak i při oslavách volebního vítězství.
Teprve poté přešel k aktuálním tématům, od tiskové konference vlády Petra Fialy až po dění ve světě. Zmínil například vyjednávání mezi Izraelem a Hamásem, které podle něj ilustruje složitost současné mezinárodní situace.
Evropská unie čelí narůstající hybridní válce ze strany Ruska, avšak nedokáže se shodnout na společné strategii, jak na tuto hrozbu reagovat. Znepokojivý dojem zanechal summit v Kodani, který měl upevnit konsenzus ohledně evropského přezbrojení. Místo toho se z něj stala trapná přehlídka politických rozbrojů, které brání vytvoření ucelené obranné politiky Evropy, píše The Guardian.
