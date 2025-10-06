Babiš už má problémy. Potenciální partneři chtějí místa ve vládě, tomu se to nelíbí

Libor Novák

6. října 2025 8:23

Volební štáb ANO
Volební štáb ANO Foto: Cyril Popek / INCORP images

Záměr hnutí ANO na vytvoření jednobarevné vlády, který zazněl po jejich triumfu ve volbách, se rychle zkomplikoval. Obě menší strany, tedy SPD a Motoristé, vznesly požadavek na obsazení ministerských křesel v novém kabinetu. Zároveň jasně deklarovaly, že bez účasti ve vládě neposkytnou pouze tichou podporu.

Pražský lídr Motoristů, Boris Šťastný, který je jedním ze tří vyjednavačů za tuto novou stranu, možnost tiché podpory rezolutně odmítl. Prohlásil, že chtějí být součástí příští vlády a že jakákoli tichá podpora je naprosto vyloučena, uvedl server Seznam Zprávy.

Podobný postoj zastává i SPD, kde předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová, zvolená na jejich kandidátce, odmítá tichou roli. Podle ní by taková pozice neumožnila podílet se na programu, nebyla by vidět a znemožnila by kritiku, přičemž by strana nebyla ani v opozici.

Andrej Babiš byl po zisku nečekaných 34,5 procenta hlasů a 80 křesel přesvědčen, že může diktovat podmínky. Původně si představoval kabinet složený výhradně z vlastních lidí. Ten by Motoristé a SPD tolerovali výměnou za parlamentní funkce.

I další předáci ANO, pohlcení sobotní volební euforií, se domnívali, že jsou natolik silní, že nebudou muset platit vysokou cenu za tichou podporu. Jihočeský lídr ANO Adam Vojtěch se nechal slyšet, že se hnutí nenechá vydírat stupňováním požadavků.

Babiš se pokusil potenciální partnery obměkčit pozváním předsedů Tomia Okamury a Petra Macinky k sobě do Průhonic na víno, ale tento noční tah neuspěl. Přátelská atmosféra se skleničkami rychle pominula. Obě menší strany si už v neděli ráno nárokovaly po dvou ministerských postech. Poslanec Matěj Gregor z Motoristů prohlásil, že by nedávalo smysl znehodnocovat 400 tisíc motoristických hlasů jen proto, aby Babiš sestavil jednobarevnou vládu.

Motoristé otevřeně projevili zájem o Ministerstvo životního prostředí pro předsedu Macinku. Dále je zajímalo Ministerstvo zahraničních věcí, které by mohl obsadit Filip Turek nebo bývalý europoslanec Jan Zahradil. Mezi jejich podmínky patří také jasné směřování k rozpočtu bez deficitu do čtyř let. Požadavek na vyrovnaný rozpočet Babiš označoval už před volbami za nereálný nesmysl.

Trojice lídrů ANO (Babiš, Havlíček, Schillerová) se zaskočená sebevědomými požadavky rychle sešla. Místopředseda ANO Karel Havlíček označil tlak menších stran za běžnou vyjednávací taktiku. Vidí však šanci na vládu s dominantním postavením ANO s podporou 108 poslanců, která by se vyhnula vyděračskému potenciálu aktivistů a levice. Babišovci začali v neděli uvažovat i o plánu B, tedy o vládě ANO se spřízněnými Motoristy, kterou by tolerovalo Okamurovo hnutí.

Tato varianta bez přímé účasti SPD by vyhovovala i prezidentovi, který má výhrady ke jmenování politiků SPD kvůli zpochybňování členství v NATO a EU. Prezident Petr Pavel dokonce v neděli s Babišem mluvil o riziku poškození mezinárodního renomé Česka.

Jenže tuto možnost vlády bez Okamurových lidí rychle zpochybnili i samotní zástupci SPD. Nově zvolený poslanec Libor Vondráček řekl, že by bylo zvláštní podporovat vládu, ve které by Motoristé měli zastoupení, ačkoliv dostali slabší mandát.

Tomio Okamura proto také v neděli požádal o dvě ministerská křesla. Upřesnil, že by je nemuseli obsadit zvolení poslanci, ale navržení odborníci. Okamurovo hnutí má zájem o rezorty obrany, vnitra či školství. Vyjednavači z ANO se nyní snaží Okamuru obměkčit nabídkou vysokých parlamentních funkcí, například postem předsedy Poslanecké sněmovny.

S tímto postem se sice původně počítalo pro Radka Vondráčka z ANO, ale poslanec Hubert Lang naznačil možný kompromis. Uvedl, že by pro Okamuru hlasoval, pokud by to byla podmínka pro sestavení vlády. Tím se rýsuje varianta, ve které by SPD získala šéfa Sněmovny a jedno ministerské křeslo obsazené expertem.

Nabízí se například Martin Pecina na Ministerstvu vnitra. Pecina má nadstandardní vztahy s Babišem a je poradcem SPD pro bezpečnost. ANO nicméně stále zvažuje, jak by se dala vyjednat vláda bez přímé účasti obou partnerů.

včera

Vedení lidovců se sešlo kvůli výsledkům voleb. Také naplánovalo sjezd na jaro

Související

Petr Fiala a zástupci koalice Spolu na tiskové konferenci k výsledkům voleb. (4.10.2025) Rozhovor

Jednobarevná vláda ANO jen v říši snů. Spolupráce vládních stran bude pokračovat nehledě na osud Spolu, říká Jágr

Politolog David Jágr z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy exkluzivně pro EuroZprávy.cz promluvil o výsledcích sněmovních voleb a koaličních jednáních. Motoristé sobě si totiž podle něj říkají o přímou vládní účast, zatímco SPD stojí o post předsedy Poslanecké sněmovny, což zřejmě dostane. Lze ale očekávat problémy. „Často se skloňuje, že součástí nového poslaneckého klubu SPD budou další tři subjekty, jejichž poslanci mohou být zdrojem problémů a vydírání. Toto ale může platit i pro Motoristy,“ říká Jágr.

Více souvisejících

hnutí ANO volby do Poslanecké sněmovny 2025 Andrej Babiš

Aktuálně se děje

před 43 minutami

před 1 hodinou

Petr Fiala a zástupci koalice Spolu na tiskové konferenci k výsledkům voleb. (4.10.2025)

Jednobarevná vláda ANO jen v říši snů. Spolupráce vládních stran bude pokračovat nehledě na osud Spolu, říká Jágr

Politolog David Jágr z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy exkluzivně pro EuroZprávy.cz promluvil o výsledcích sněmovních voleb a koaličních jednáních. Motoristé sobě si totiž podle něj říkají o přímou vládní účast, zatímco SPD stojí o post předsedy Poslanecké sněmovny, což zřejmě dostane. Lze ale očekávat problémy. „Často se skloňuje, že součástí nového poslaneckého klubu SPD budou další tři subjekty, jejichž poslanci mohou být zdrojem problémů a vydírání. Toto ale může platit i pro Motoristy,“ říká Jágr.

před 2 hodinami

včera

Sébastien Lecornu

Politická krize je u konce. Lecornu zveřejnil jména nové vlády, sází na jistotu

Francouzský premiér Sébastien Lecornu v neděli oznámil klíčové členy svého nového kabinetu, čímž ukončil týdny nejistoty po svém zářijovém jmenování. Lecornu je již pátým premiérem pod prezidentem Emmanuelem Macronem za necelé dva roky. Nová vláda musí řešit složitou rozpočtovou situaci, neboť Lecornův předchůdce François Bayrou padl minulý měsíc při hlasování o nedůvěře.

včera

Vít Rakušan Prohlédněte si galerii

Je to úspěch, pokud Starostové mluvili pravdu. Piráty nakonec předčili i tentokrát

Deset procent a více budeme považovat za úspěch, říkali politici hnutí Starostové a nezávislí, když v sobotu odpoledne přicházeli do volebního štábu, zatímco se hlasy teprve sčítaly. Volební zisk STAN se nakonec zastavil na 11,2 procenta a proměnil se ve 22 poslaneckých mandátů. Starostové tak opět obsadí více křesel než Piráti.

včera

včera

včera

Volební štáb Motoristů

Turek byl po volbách napaden v baru. Člen ochranky skončil v nemocnici

Volební úspěch hnutí Motoristé sobě, kteří získali 13 mandátů a vstoupili do Sněmovny, zakončil Filip Turek nečekaně hořkým zážitkem. Po sobotním vítězství, které zahájil setkáním s exprezidentem Václavem Klausem, se europoslanec vydal slavit do vyhlášeného pražského baru, kde se stal terčem fyzického útoku.

včera

Volební štáb ANO

Babiš nemá zásady. Slovenský scénář ale zatím nehrozí, Fico je oproti němu skutečný zločinec, říká sociolog

Sociolog Aleš Sekot z brněnské Masarykovy univerzity v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz popsal, co si myslí o volebním úspěchu hnutí ANO Andreje Babiše a jeho potenciální spolupráci s Motoristy sobě nebo SPD Tomia Okamury. „Opoziční rétorika je pro Okamuru komfortní a přináší mu hlasy. Kdežto kdyby byl ve vládě a musel se vzájemně přizpůsobovat idejím hnutí ANO, ztratil by své přívržence, kteří jsou velmi militantní a nejsou schopni dohlédnout důsledky deklarované, nikoli praktikované politiky,“ říká. Prezidentu Petru Pavlovi popřál, aby se „zachoval jako chlap na svém místě, který do nastalé zmatečné situace vnese ten správný tón.“

včera

Jan Lipavský

Češi potvrdili vášeň pro kroužkování. Milují Lipavského, potopili Okamuru

V letošních volbách do Poslanecké sněmovny opět sehrály klíčovou roli preferenční hlasy, které ve velkém upravovaly pořadí kandidátů. Díky takzvaným kroužkům se do Sněmovny dostali i politici z nečelních míst kandidátních listin. V některých případech však preferenční hlasy paradoxně rozhodly o dvojité porážce i pro předsedy nejsilnějších stran.

včera

včera

Volební štáb Spolu

Lídři se zastali Spolu, ale budoucnost je nejistá. Neví se ani, kdo o ní bude rozhodovat

Občanští demokraté, lidovci a zástupci TOP 09 se v sobotu sešli v hotelu v centru Prahy, aby společně sledovali výsledky sněmovních voleb. Možná naposledy. Již v průběhu večera začaly prosakovat první informace ohledně nejisté budoucnosti koalice Spolu. Předsedové trojice stran ale nechtěli dopředu odhadovat, zdali bude projekt pokračovat i pro další volby.

včera

včera

včera

Volební štáb Stačilo!

Identitu nemůžete měnit jako ponožky. Maláčová a spol. možná za neúspěch nebudou muset vyvodit odpovědnost, říká Ostrá

Politoložka Daniela Ostrá z olomoucké Univerzity Palackého v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz zhodnotila překvapivý neúspěch komunistické koalice Stačilo, která ve sněmovních volbách nedosáhla ani na pět procent potřebných pro vstup do dolní komory. Promluvila také o potenciální vládě Andreje Babiše s podporou SPD nebo Motoristů. „Uvědomme si jednu důležitou věc – kdo je dnes poslanec za SPD? Už to nejsou jedinci bez známosti, kteří vděčili úspěchu Okamurovi a byli mu tak poslušní. Máme tam Rajchla, Majerovou, Vondráčka, Ševčíka. Ti se mohou chovat více jako neřízené střely,“ zdůraznila.

včera

Petr Fiala a zástupci koalice Spolu na tiskové konferenci k výsledkům voleb. (4.10.2025)

Budou padat hlavy? ODS urychluje volební kongres, výměnu vedení připouští i Piráti a SPD

Po jednání s prezidentem Petr Fiala naznačil, že v koalici Spolu by mělo dojít k programovým a personálním změnám. I přes tento záměr však Martin Kupka z ODS v České televizi vyloučil jakékoli roztříštění sil uvnitř koalice. Samotná ODS přitom posunula nadcházející sněm strany o tři měsíce dopředu, na leden, a není jedinou stranou, která po volbách zvažuje personální změny.

včera

včera

včera

Petr Pavel a Petr Fiala

Pavel Babiše premiérem nejmenoval, na Hrad dorazil Fiala

Prezident Petr Pavel se od rána schází s lídry vítězných stran, které se po víkendových volbách dostaly do Poslanecké sněmovny. Andrej Babiš, jehož hnutí ANO volby ovládlo, byl u Pavla jako první, odjel ale bez postu budoucího premiéra.

včera

Prezident Pavel zahájil povolební setkání s lídry. Jako první dorazil Babiš

Prezident Petr Pavel zahájí povolební konzultace s lídry politických stran a hnutí, které získaly mandáty v Poslanecké sněmovně. Jako první přišel na řadu šéf vítězného hnutí ANO Andrej Babiš, s nímž se hlava státu setkala v 9 hodin ráno.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy