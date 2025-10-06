Babiš už má problémy. Potenciální partneři chtějí místa ve vládě, tomu se to nelíbí

Záměr hnutí ANO na vytvoření jednobarevné vlády, který zazněl po jejich triumfu ve volbách, se rychle zkomplikoval. Obě menší strany, tedy SPD a Motoristé, vznesly požadavek na obsazení ministerských křesel v novém kabinetu. Zároveň jasně deklarovaly, že bez účasti ve vládě neposkytnou pouze tichou podporu.
Pražský lídr Motoristů, Boris Šťastný, který je jedním ze tří vyjednavačů za tuto novou stranu, možnost tiché podpory rezolutně odmítl. Prohlásil, že chtějí být součástí příští vlády a že jakákoli tichá podpora je naprosto vyloučena, uvedl server Seznam Zprávy.
Podobný postoj zastává i SPD, kde předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová, zvolená na jejich kandidátce, odmítá tichou roli. Podle ní by taková pozice neumožnila podílet se na programu, nebyla by vidět a znemožnila by kritiku, přičemž by strana nebyla ani v opozici.
Andrej Babiš byl po zisku nečekaných 34,5 procenta hlasů a 80 křesel přesvědčen, že může diktovat podmínky. Původně si představoval kabinet složený výhradně z vlastních lidí. Ten by Motoristé a SPD tolerovali výměnou za parlamentní funkce.
I další předáci ANO, pohlcení sobotní volební euforií, se domnívali, že jsou natolik silní, že nebudou muset platit vysokou cenu za tichou podporu. Jihočeský lídr ANO Adam Vojtěch se nechal slyšet, že se hnutí nenechá vydírat stupňováním požadavků.
Babiš se pokusil potenciální partnery obměkčit pozváním předsedů Tomia Okamury a Petra Macinky k sobě do Průhonic na víno, ale tento noční tah neuspěl. Přátelská atmosféra se skleničkami rychle pominula. Obě menší strany si už v neděli ráno nárokovaly po dvou ministerských postech. Poslanec Matěj Gregor z Motoristů prohlásil, že by nedávalo smysl znehodnocovat 400 tisíc motoristických hlasů jen proto, aby Babiš sestavil jednobarevnou vládu.
Motoristé otevřeně projevili zájem o Ministerstvo životního prostředí pro předsedu Macinku. Dále je zajímalo Ministerstvo zahraničních věcí, které by mohl obsadit Filip Turek nebo bývalý europoslanec Jan Zahradil. Mezi jejich podmínky patří také jasné směřování k rozpočtu bez deficitu do čtyř let. Požadavek na vyrovnaný rozpočet Babiš označoval už před volbami za nereálný nesmysl.
Trojice lídrů ANO (Babiš, Havlíček, Schillerová) se zaskočená sebevědomými požadavky rychle sešla. Místopředseda ANO Karel Havlíček označil tlak menších stran za běžnou vyjednávací taktiku. Vidí však šanci na vládu s dominantním postavením ANO s podporou 108 poslanců, která by se vyhnula vyděračskému potenciálu aktivistů a levice. Babišovci začali v neděli uvažovat i o plánu B, tedy o vládě ANO se spřízněnými Motoristy, kterou by tolerovalo Okamurovo hnutí.
Tato varianta bez přímé účasti SPD by vyhovovala i prezidentovi, který má výhrady ke jmenování politiků SPD kvůli zpochybňování členství v NATO a EU. Prezident Petr Pavel dokonce v neděli s Babišem mluvil o riziku poškození mezinárodního renomé Česka.
Jenže tuto možnost vlády bez Okamurových lidí rychle zpochybnili i samotní zástupci SPD. Nově zvolený poslanec Libor Vondráček řekl, že by bylo zvláštní podporovat vládu, ve které by Motoristé měli zastoupení, ačkoliv dostali slabší mandát.
Tomio Okamura proto také v neděli požádal o dvě ministerská křesla. Upřesnil, že by je nemuseli obsadit zvolení poslanci, ale navržení odborníci. Okamurovo hnutí má zájem o rezorty obrany, vnitra či školství. Vyjednavači z ANO se nyní snaží Okamuru obměkčit nabídkou vysokých parlamentních funkcí, například postem předsedy Poslanecké sněmovny.
S tímto postem se sice původně počítalo pro Radka Vondráčka z ANO, ale poslanec Hubert Lang naznačil možný kompromis. Uvedl, že by pro Okamuru hlasoval, pokud by to byla podmínka pro sestavení vlády. Tím se rýsuje varianta, ve které by SPD získala šéfa Sněmovny a jedno ministerské křeslo obsazené expertem.
Nabízí se například Martin Pecina na Ministerstvu vnitra. Pecina má nadstandardní vztahy s Babišem a je poradcem SPD pro bezpečnost. ANO nicméně stále zvažuje, jak by se dala vyjednat vláda bez přímé účasti obou partnerů.
Související
Jednobarevná vláda ANO jen v říši snů. Spolupráce vládních stran bude pokračovat nehledě na osud Spolu, říká Jágr
Motoristé podle Babiše říkají nesmysly. Prozradil, co nabídne Okamurovi výměnou za podporu vlády
hnutí ANO , volby do Poslanecké sněmovny 2025 , Andrej Babiš
Aktuálně se děje
před 43 minutami
Babiš už má problémy. Potenciální partneři chtějí místa ve vládě, tomu se to nelíbí
před 1 hodinou
Jednobarevná vláda ANO jen v říši snů. Spolupráce vládních stran bude pokračovat nehledě na osud Spolu, říká Jágr
před 2 hodinami
Počasí bude tento týden nečekaně teplejší
včera
Politická krize je u konce. Lecornu zveřejnil jména nové vlády, sází na jistotu
včera
Je to úspěch, pokud Starostové mluvili pravdu. Piráty nakonec předčili i tentokrát
včera
Vedení lidovců se sešlo kvůli výsledkům voleb. Také naplánovalo sjezd na jaro
včera
Motoristé podle Babiše říkají nesmysly. Prozradil, co nabídne Okamurovi výměnou za podporu vlády
včera
Turek byl po volbách napaden v baru. Člen ochranky skončil v nemocnici
včera
Babiš nemá zásady. Slovenský scénář ale zatím nehrozí, Fico je oproti němu skutečný zločinec, říká sociolog
včera
Češi potvrdili vášeň pro kroužkování. Milují Lipavského, potopili Okamuru
včera
Populista, spojenec Orbána a Trumpa, chce vládnout sám... Zahraniční média píší o volbách, ostře kritizují Babiše
včera
Lídři se zastali Spolu, ale budoucnost je nejistá. Neví se ani, kdo o ní bude rozhodovat
včera
Pavel: Nová vláda bude začátkem listopadu. Pověření o jejím sestavení je předčasné
včera
Zrada voličů? SPD chce do vlády, od referenda o EU a NATO může ustoupit
včera
Identitu nemůžete měnit jako ponožky. Maláčová a spol. možná za neúspěch nebudou muset vyvodit odpovědnost, říká Ostrá
včera
Budou padat hlavy? ODS urychluje volební kongres, výměnu vedení připouští i Piráti a SPD
včera
Babiš SPD potřebuje, prohlásil po schůzce s Pavlem Výborný
včera
Na Hrad dorazil Výborný. Pokládám za logické, že vítěz voleb sestaví vládu, řekl Fiala po jednání s Pavlem
včera
Pavel Babiše premiérem nejmenoval, na Hrad dorazil Fiala
včera
Prezident Pavel zahájil povolební setkání s lídry. Jako první dorazil Babiš
Prezident Petr Pavel zahájí povolební konzultace s lídry politických stran a hnutí, které získaly mandáty v Poslanecké sněmovně. Jako první přišel na řadu šéf vítězného hnutí ANO Andrej Babiš, s nímž se hlava státu setkala v 9 hodin ráno.
Zdroj: Libor Novák