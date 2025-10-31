Babiš už se sešel se šéfem NATO. Známe se roky, připomněl lídr ANO

Šéf hnutí ANO a pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek jednal s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. Podle Babiše bylo tématem aktuální dění ve světové politice.
Babiš o setkání, které mělo formu přátelského oběda, informoval na sociální síti. "S Markem Ruttem se známe 9 let, dnes jsme zavzpomínali na staré časy, ale hlavně jsme probrali aktuální dění ve světové politice. Bylo to příjemné setkání," napsal předseda ANO na facebooku, kde zveřejnil i společnou fotografii.
Nová česká vláda, v jejímž čele zřejmě stane Babiš, nebude zpochybňovat členství Česka v Evropské unii a NATO. Potvrdila to v uplynulých dnech místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová. Prozápadní směřování země deklarují i Motoristé jako jeden ze dvou koaličních partnerů vítěze voleb.
"Slíbili jsme našim voličům, že nevystoupíme z NATO ani EU. To je úplně vyloučeno, jsme jasná prozápadní strana," vysvětlila Schillerová v nedělním vydání pořadu Partie stanice CNN Prima News. Podle jejích slov nepřipadá v úvahu ani referendum. "Myslím si, že i to byl důvod, proč jsme získali ve volbách tolik hlasů," konstatovala.
Smířil se s tím už i předseda SPD Tomio Okamura. Referendum o vystoupení ze zmiňovaných organizací přitom patří k hlavním bodům programu jeho hnutí.
"Nám je to líto, ale je to tak, to je politická realita," uvedl Okamura s ohledem na to, že hnutí má jen 15 poslanců. "Hnutí ANO už to řeklo, že bude možný zákon o referendu, vyjma členství v EU a NATO. Jinými slovy by další otázky byly možné," dodal.
Kde je "zničená ekonomika"? Před nástupem rozhazovačů roste, dokonce i „sekera" v rozpočtu má logiku
Babiš může přijít na Hrad s návrhem na jmenování Turka. Rozhodoval by Pavel
Andrej Babiš , Mark Rutte (VVD - Lidová strana pro svobodu a demokracii) , NATO
Zdroj: Jakub Jurek