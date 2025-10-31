Babiš už se sešel se šéfem NATO. Známe se roky, připomněl lídr ANO

Jan Hrabě

Jan Hrabě

31. října 2025 13:43

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)
Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025) Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Šéf hnutí ANO a pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek jednal s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. Podle Babiše bylo tématem aktuální dění ve světové politice. 

Babiš o setkání, které mělo formu přátelského oběda, informoval na sociální síti. "S Markem Ruttem se známe 9 let, dnes jsme zavzpomínali na staré časy, ale hlavně jsme probrali aktuální dění ve světové politice. Bylo to příjemné setkání," napsal předseda ANO na facebooku, kde zveřejnil i společnou fotografii. 

Nová česká vláda, v jejímž čele zřejmě stane Babiš, nebude zpochybňovat členství Česka v Evropské unii a NATO. Potvrdila to v uplynulých dnech místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová. Prozápadní směřování země deklarují i Motoristé jako jeden ze dvou koaličních partnerů vítěze voleb. 

"Slíbili jsme našim voličům, že nevystoupíme z NATO ani EU. To je úplně vyloučeno, jsme jasná prozápadní strana," vysvětlila Schillerová v nedělním vydání pořadu Partie stanice CNN Prima News. Podle jejích slov nepřipadá v úvahu ani referendum. "Myslím si, že i to byl důvod, proč jsme získali ve volbách tolik hlasů," konstatovala. 

Smířil se s tím už i předseda SPD Tomio Okamura. Referendum o vystoupení ze zmiňovaných organizací přitom patří k hlavním bodům programu jeho hnutí. 

"Nám je to líto, ale je to tak, to je politická realita," uvedl Okamura s ohledem na to, že hnutí má jen 15 poslanců. "Hnutí ANO už to řeklo, že bude možný zákon o referendu, vyjma členství v EU a NATO. Jinými slovy by další otázky byly možné," dodal. 

včera

Koaliční smlouva bude mít dodatek. Má zajistit i zvolení Okamury do čela Sněmovny

Související

Ilustrační fotografie. Komentář

Kde je "zničená ekonomika"? Před nástupem rozhazovačů roste, dokonce i „sekera“ v rozpočtu má logiku

Česká ekonomika zřetelně ožívá. Podle předběžného odhadu ČSÚ vzrostl HDP ve třetím čtvrtletí meziročně o 2,7 %, což je po letech stagnace nejvýraznější růstový signál. Daří se zejména stavebnictví, obchodu a službám, roste spotřeba i investice. Přestože jde zatím o předběžná data, zpochybňují opoziční tvrzení o „zničené ekonomice“. Zatímco vláda Petra Fialy investovala do rozvoje, hnutí ANO sází na populistické sliby bez finančního krytí a riskuje návrat k politice krátkozrakého rozdávání.

Více souvisejících

Andrej Babiš Mark Rutte (VVD - Lidová strana pro svobodu a demokracii) NATO

Aktuálně se děje

před 10 minutami

před 55 minutami

před 1 hodinou

Hurikán

Nová bilance hurikánu Melissa. Počet obětí se značně zvýšil

V Karibiku stále vychází najevo rozsah zkázy, kterou má na svědomí hurikán Melissa. Počet obětí na Jamajce a Haiti se přiblížil pěti desítkám, informovala BBC. Není přitom vyloučeno, že tragická bilance katastrofy se ještě bude zhoršovat. Panují navíc problémy s dodávkami nezbytné humanitární pomoci. 

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Ilustrační fotografie.

Kde je "zničená ekonomika"? Před nástupem rozhazovačů roste, dokonce i „sekera“ v rozpočtu má logiku

Česká ekonomika zřetelně ožívá. Podle předběžného odhadu ČSÚ vzrostl HDP ve třetím čtvrtletí meziročně o 2,7 %, což je po letech stagnace nejvýraznější růstový signál. Daří se zejména stavebnictví, obchodu a službám, roste spotřeba i investice. Přestože jde zatím o předběžná data, zpochybňují opoziční tvrzení o „zničené ekonomice“. Zatímco vláda Petra Fialy investovala do rozvoje, hnutí ANO sází na populistické sliby bez finančního krytí a riskuje návrat k politice krátkozrakého rozdávání.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Válka v Izraeli

Hamás zůstane Hamásem – posílí a znovu udeří. Příměří v Gaze trvá, je ale nesmírně křehké

Příměří mezi Izraelem a hnutím Hamás zůstává křehké a proměnlivé. Obě strany ho opakovaně porušují. Hamás pokračuje v útocích proti izraelským jednotkám, zatímco Izrael odpovídá tvrdými nálety a demolicemi zejména v Chán Júnisu. Napětí se přelévá i do Libanonu a na Západní břeh, kde roste počet incidentů. Spojené státy se snaží udržet dohodu při životě, ale klid zbraní se v Gaze stává jen přechodným stavem mezi dvěma koly násilí.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Bratislava, ilustrační fotografie.

Pokuta hrozí komukoliv. Ficova vláda se snaží o kontrolu každého aspektu života, včetně chůze

Slovenský parlament schválil zákon, který zakazuje pohyb po chodníku rychlejší než šest kilometrů za hodinu. Opatření, jež má údajně zvýšit bezpečnost chodců, se však vztahuje i na samotné chodce, a tím posouvá hranici legislativní absurdity o kus dál. Novela, která je prakticky nevymahatelná, se tak stává symbolem vlády, jež místo skutečných problémů reguluje rychlost lidského kroku.

včera

včera

včera

Otázkou není, zda Rusko udeří, ale kdy a kde. Moskva má kapacity a není radno ji podceňovat

Navzdory diplomatickým gestům mezi Moskvou a Washingtonem se Rusko zjevně připravuje na dlouhodobou konfrontaci se Západem. Od testů mezikontinentálních raket přes militarizaci Arktidy až po provokace v Severním a Baltském moři Moskva systematicky rozšiřuje prostor nestability. Zatímco Západ hlídá moře na severu Evropy, Kreml posiluje logistiku, testuje obranné linie NATO a přesouvá konflikt z Ukrajiny do širší geopolitické roviny.

Zdroj: Jakub Jurek

Další zprávy