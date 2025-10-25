Babišova vláda má v zásadě hotový program. Šéf ANO se chystá na Hrad

Jan Hrabě

Jan Hrabě

25. října 2025 17:41

Andrej Babiš s Karlem Havlíčkem
Andrej Babiš s Karlem Havlíčkem Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Program nové vlády na půdorysu ANO, SPD a Motoristů, která by měla nahradit současný kabinet Petra Fialy (ODS), je v podstatě hotový. Uvedl to místopředseda vítězného hnutí Karel Havlíček, který se pravděpodobně stane jedním z ministrů. 

Havlíček v sobotu uvedl, že trojice uskupení se dohodla na programu na úrovni vyjednávacích týmů. Dokument ještě projednají vedení všech zúčastněných stran či hnutí, může tak ještě dojít k dílčím změnám. "V zásadě jsme ale hotovi," uvedl místopředseda hnutí ANO pro Českou televizi. 

Exministr v tomto týdnu vedl jednání o nové vládě, protože pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš odjel na dovolenou do zahraničí. V pondělí už by ale měl být zpět v Česku. Podle Havlíčka se vydá za prezidentem Petrem Pavlem a seznámí ho s programem budoucího kabinetu. 

Babiš už v pondělním videu reagoval na kritiku toho, že má volno po volbách. "Vzal jsem si čtyři dny dovolené. No, skandál," řekl lídr hnutí ANO, který zmínil, že dosud měl letos jen pět dní volna o Velikonocích a dalších pět v červenci. 

"Moji nejbližší spolupracovníci vědí, že Babiš na dovolené je pro ně totální peklo. Proč? Protože nemám těch patnáct schůzek denně. Ta hlava šrotuje a posílám ty esemesky, konzultuju, no zkrátka makám. Mám tu smůlu, že makám stále," poznamenal na zveřejněných záběrech.

Babiš na závěr opět obhajoval aktuální odpočinek. "Já mám splněno, jsem online, všichni to vědí. Proč bych nemohl jít čtyři dny na dovolenou?" podivil se.

ANO, SPD a Motoristé si už dříve rozdělili ministerstva. Současná vláda premiéra Petra Fialy (ODS) má povinnost podat demisi po skončení ustavující schůze nově zvolené Poslanecké sněmovny.

Karel Havlíček hnutí ANO Andrej Babiš Svoboda a přímá demokracie (SPD) Motoristé Petr Pavel

