Balaš chápe rozčarování vysokoškolských učitelů, čeká na kroky univerzit

Informace, jaké systémové a strategické kroky školy učiní, od nich má dostat do 21. dubna, řekl dnes Balaš novinářům při návštěvě základní školy v pražských Horních Počernicích.

Symbolicky v Den učitelů dnes část vysokoškolských pedagogů protestuje proti nízkým platům. Pro univerzity požadují více peněz ze státního rozpočtu a zrovnoprávnění platových tarifů mezi jednotlivými obory. "Chápu rozčarování těch, jejichž mzdy jsou opravdu nízké. Ale nejde to řešit jen na jedné straně," uvedl k protestům Balaš.

Zopakoval vyjádření o výsledcích své pondělní schůzky se zástupci vysokých škol, ze které vyplynulo, že na řešení se musí vedle státu podílet i samotné školy. "Čekáme na informace ze strany univerzit do 21. dubna, jaké jsou jejich strategické a systémové kroky, abychom mohli mít argument pro to přidat do té kapitoly další prostředky," řekl Balaš.

Otázka financování vysokých škol je podle Balaše problematická posledních 20 let, problémy ale prohloubily objektivní potíže související s covidovou krizí a válkou na Ukrajině. "Nedá se to řešit jen tím, že do systému nasypeme víc peněz, je třeba, aby z druhé strany byly vstřícné kroky. Aby se univerzity zamyslely, jestli na každé musí být stejný obor, jestli se to nedá spojovat," uvedl. Obory je podle něj nutné "racionalizovat", protože rezervy existují.

Balaš avizoval, že o platech na univerzitách bude dnes mluvit s premiérem Petrem Fialou (ODS) a ve středu by se jimi mohla zabývat vláda. Podle dokumentu, který minulý týden získala ČTK, by se mohl v letošním roce rozpočet univerzit na odměňování pedagogů mimořádně navýšit zhruba o 901 milionů korun. Ministr se dnes k částce nevyjádřil. "Jestli bude mít stát volné prostředky, to uvidíme, rozhodně o tom povedeme diskusi s premiérem, nebo na vládě," řekl.

Minulý týden podle Balaše zabránilo projednávání materiálu vztahujícího se ke státnímu rozpočtu to, že nebyl na vládě kvůli nákaze covidem-19 ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). "Myslím, že se k tomu dostaneme zítra (ve středu), možná pozítří (ve čtvrtek)," uvedl Balaš. Ve středu kabinet zasedá v Jeseníku v Olomouckém kraji, na programu zasedání by ale měla být především témata související s regiony.