Bartoš odvolil v Praze. Je rád, že vláda nevyslala do boje vlastního kandidáta

Připomněl, že v anketě Pirátů počátkem ledna uspěli z kandidátů nejvíce bývalý představitel české armády a NATO Petr Pavel se 37 procenty hlasů a někdejší rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová se 30 procenty hlasů. Třetí skončil senátor Marek Hilšer s patnáctiprocentní podporou. Koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) podpořila před volbami vedle Pavla a Nerudové ještě senátora Pavla Fischera.

Volba prezidenta podle Bartoše není stranická, velký význam tomu přikládá v době, kdy vláda čelí výzvám, jako jsou válka na Ukrajině či inflace. "Prezident ve své osobě nemá nést třeba i ten reálný konflikt (s vládou) v době, kdy se nedaří," myslí si. Je proto rád za kandidáty, kteří do volby vstoupili s podpisy občanů či senátorů. Ocenil čistotu jejich kampaní.

Předpokládá, že pokud do druhého kola postoupí favorizovaný expremiér, nyní šéf opozičního ANO Andrej Babiš, "bude hrát" stejně jako v podzimních obecních volbách, že volby jsou referendem o vládě. Pokud se do druhého kola dostane, Piráti ho volit nebudou. "Je logické, že v žádném případě není favoritem expremiér Babiš, a to z velké řady důvodů," uvedl. V případném druhém kole podle něj podpoří z postupující dvojice jeho protikandidáta. Nechce ale předbíhat. Ocenil čistotu dosavadní kampaně "minimálně v demokratickém spektru kandidátů". "Uvidíme, co se bude dít v druhém kole," konstatoval.