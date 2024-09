Bartoš po debaklu ve volbách rezignuje. Končí i celé vedení Pirátů

"Vedl jsem Pirátskou stranu bezmála 15 let a od té doby jsme od party dobrovolníků došli až do českého a Evropského parlamentu a do vlády. Naši lidé se vždy snažili ve všech patrech politiky odvádět dobrou práci pro lidi a dodávali reálná zlepšení. Přesto se nám ji opakovaně nepodařilo obrátit ve slušný volební výsledek," uvedl Bartoš v tiskové zprávě.

"I když celostátní preference přisuzují opakovaně Pirátům solidní podporu, série neúspěchů Pirátů v posledních dvou volbách je pro mě osobně velkou ránou a zároveň zprávou, že je potřeba nový vítr ve vedení strany. Proto jsem se rozhodl rezignovat na post předsedy a v nadcházející volbě se o tento post ucházet nebudu," dodal.

"Pirátí vyrostli zdola a poradíme si i dál. Děláme politiku pro lidi, máme spoustu rozdělané práce. A bylo by nezodpovědné, možná až pokrytecké, od ní utéct. To nikdy neuděláme. Věříme, že se z toho oklepeme a nalezneme cestu k tomu, jak lidem doručit výsledky naší práce, přestože za námi nestojí žádné vlivné lobby ani nevlastníme žádné mediální domy," sdělil dále.

"Mrzí mě, že naši lidé v krajích, stejně jako Lukáš Wagenknecht v Senátu, nebudou moct pokračovat v dobré práci, kterou odváděli. Proto považuji za nutné, coby členka vedení strany, vyvodit z aktuální situace osobní zodpovědnost," uvedla 1. místopředsedkyně strany Klára Kocmanová.

"Po evropských volbách se jedná o další neúspěch v řadě. To, co jsme jako předsednictvo nabízeli ve svých nominacích v lednu, jsme sice započali, straně se ale nutně budou měnit priority. Je čisté a férové dát možnost spolustraníkům si v této situaci vybrat své vedení znovu," doplnila 2. místopředsedkyně Pirátů Markéta Gregorová.

"S ohledem na výsledky jsem se rozhodla rezignovat na post místopředsedkyně Pirátů. Měla jsem v gesci volby, spojila jsem s nimi svůj mandát a deklarovala, že v případě neúspěchu skončím. Přijde mi pro mě osobně i stranu důležité a správné daný slib dodržet a zodpovědnost vyvodit," dodala Jana Holomčík Leitnerová, 3. místopředsedkyně partaje.

"Poptávku po rezignaci vyslyším, do převolby nového předsednictva budeme s širším vedením strany pokračovat dál v rozpracovaných změnách. Samozřejmě, že rezignací v Republikovém předsednictvu naše práce pro stranu nekončí," uzavřela 4. pirátská místopředsedkyně Dominika Poživilová Michailidu.