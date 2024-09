BIS ve výroční zprávě poukázala na největší hrozby pro Česko

Ředitel BIS Michal Koudelka zdůraznil, že Rusko usiluje o přetvoření globální geopolitiky a budování „nového světového řádu,“ což představuje hlavní hrozbu pro mezinárodní bezpečnost. Kromě války na Ukrajině vede Rusko hybridní útoky proti České republice a dalším západním demokraciím, při nichž stále častěji využívá moderní technologie.

Rusko se podle BIS snaží destabilizovat západní společnosti šířením dezinformací a polarizací veřejnosti. Tyto aktivity jsou považovány za zásadní bezpečnostní hrozby, kterým se ČR bude muset nadále věnovat. BIS také informovala o pokusech Ruska obnovit svou špionážní síť pod diplomatickým krytím, zejména po zmenšení diplomatické mise v Česku v letech 2021 a 2022.

Kromě ruské hrozby se BIS zaměřila i na další globální bezpečnostní rizika, jako jsou aktivity Číny, islamistický terorismus a extremismus. Čína představuje podle BIS druhou nejvýznamnější bezpečnostní výzvu pro Česko, přičemž její snahy se soustřeďují především na hospodářskou špionáž a technologický vývoj.

Ve zprávě BIS také upozorňuje na narůstající kybernetické hrozby, které jsou stále častěji využívány jak Ruskem, tak dalšími státy k destabilizaci mezinárodního prostředí. BIS zmiňuje využívání moderních technologií, včetně umělé inteligence, k tvorbě a šíření dezinformací, což představuje nové výzvy pro bezpečnostní složky. BIS se také zabývala personálními problémy ve státní správě, které mohou oslabit schopnost státu efektivně reagovat na nové bezpečnostní výzvy.

Pokud jde o migraci, BIS ve své zprávě uvádí, že nezískala žádné informace, které by migraci označovaly za přímou bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku. Přesto však upozorňuje na dlouhodobé trendy, které směřují k nárůstu počtu migrantů přicházejících do Evropy. Podle BIS mohou administrativní omezení legální migrace vést k tomu, že se cizinecká agenda přesune do nelegální sféry, kde ji budou využívat různé zprostředkovatelské agentury a společnosti, které na migrantech parazitují.

Tajná služba také varuje, že i přes snahy o regulaci migrace budou na Evropu nadále působit dlouhodobé faktory, jako je nestabilita v zemích původu migrantů, válečné konflikty, náboženské střety a politické tlaky. Na druhé straně faktory jako politická stabilita, ekonomická prosperita a vysoká kvalita života v evropských zemích budou nadále působit jako magnet na migranty.

BIS ve své zprávě rovněž varuje, že Rusko se snaží obnovit svou špionážní síť v Česku, kterou provozuje pod diplomatickým krytím. Po výrazném zmenšení ruské diplomatické mise v České republice v letech 2021 a 2022, kdy byli vyhoštěni ruští diplomaté zapojení do špionážních aktivit, se Rusko snaží tyto kapacity obnovit. K tomu využívá jak dlouhodobé diplomatické akreditace, tak krátkodobá víza. BIS také upozorňuje na zvýšené riziko pro české občany cestující do Ruska, kteří by se mohli stát terčem snah ruských tajných služeb o jejich verbování ke špionáži.