PŮVODNÍ ZPRÁVA | Češi a bydlení? Naléhavá otázka. Vyhlídky na příští rok vůbec špatné

Zatímco starší lidé viní z nedostupnosti bydlení především stát, mladší generace „viní“ hlavně rostoucí ceny. Je tak na místě otázka, zda se nejen dostupnost bydlení, ale třeba i úvěrování v příštím roce zlepší.

Výše citovaný průzkum uvádí, že lidé v ČR jsou se svým bydlením převážně spokojeni. Hodnocení na škále od nejlepší jedničky do nejhorší desítky vyšlo z průzkumu na „trojku“, prý stejně jako v předchozím, který se konal v roce 2013. Jenže i od té doby se hodně změnilo, a nejen v cenách, ale i ve snadnosti získat hypotéku či úvěr na bydlení. Jak to ale bude dál? Lze čekat nějaké zlepšení? „Vzhledem k poklesu inflace lze očekávat, že i hypotéky budou (v příštím roce, pozn. red.) podstatně dostupnější,“ odhadl pro server EuroZprávy.cz Kryštof Míšek, hlavní ekonom Argos Capital. Po zveřejnění výsledků inflace za listopad, růstu mezd, a predikce ČNB na podzim, podle něj trhy opět začaly propisovat očekávaný pokles základní sazby. Nedávno se například obchodovaly pětileté swapy úrokových sazeb za 3,8 %. „Hypoteční úvěry by se tedy v následujícím roce mohly pohybovat mezi 4,6 % - 5,4 %,“ vysvětlil Kryštof Míšek.

Podle Kevina Trana, ekonoma Komerční banky, by mělo po mírném poklesu v letošním roce v tom příštím dojít k pozvolné obnově růstu cen nemovitostí, a to v průměru o 1,6 %. „Jednak díky odložené poptávce, která by se měla výrazněji oživit s poklesem úrokových sazeb, ale také vlivem omezené výstavby v posledních dvou letech,“ řekl Tran serveru EuroZprávy.cz. Poptávku podle něj dále podpoří i lepší dostupnost hypoték v souvislosti se zrušením závazných limitů DSTI a DTI ze strany ČNB. „Domácnosti podle nás navíc mají k dispozici objemný polštář úspor, které naakumulovaly od dob pandemie. Jejich rozpouštění může nejen mírně podpořit spotřebu domácností, ale také poptávku po nemovitostech. Velmi pozvolné oživování hypotečního trhu pozorujeme již letos, nicméně výraznější impuls přijde až s citelnějším poklesem úrokových sazeb v příštím roce,“ dodal ekonom Komerční banky.

Ekonomové dále říkají, že optikou poměru cen nemovitostí a příjmů se dostupnost bydlení již mírně zlepšuje. A to díky kombinaci poklesu cen nemovitostí, byť jen mírného, a růstu mezd. „I přes zlepšení v ČR ale stále panuje jedna z nejhorších cenových dostupností bydlení v EU. Pro domácnosti je navíc momentálně financování koupě nemovitosti vcelku nedostupné vzhledem k vysokým úrokovým sazbám hypotečních úvěrů. Na současných úrovních dosáhnou na úvěry jen vyšší příjmové percentily. Dostupnost financování by se však měla s poklesem úrokových sazeb v příštím roce výrazně zlepšit,“ uvedl Kevin Tran.

A nájmy? „Ty tradičně reagují na růst cen v ekonomice se zpožděním vlivem fixací, inflačních doložek a ostatních ujednání. Meziroční růst cen nájemného doposud stále zrychloval. V listopadu však již výjimečně zpomalil (ze 7,9 % y/y v říjnu na 7,4 %). Nicméně o zlomu v trendu zatím hovořit nelze,“ prohlásil pro server EuroZprávy.cz Kevin Tran z Komerční banky. Vzhledem ke zpožděné reakci bude proto podle něj růst nájmů poměrně setrvačný a bude zvolňovat jen velmi pomalu. „Tlak na nájmy podle nás vyvíjí i nízká dostupnost vlastního bydlení, která zvyšuje poptávku po nájemním bydlení. Na růst může tlačit i výše úrokových sazeb, která mnohdy vstupuje do kalkulace cen nájmů s ohledem na výnosnost investičních nemovitostí. I v příštím roce setrvají úrokové sazby na daleko vyšších úrovních, než na které byli investoři zvyklí v předchozí dekádě,“ uzavřel Kevin Tran, ekonom Komerční banky.

Z toho, co říkají ekonomové je jasné, že vývoj hypotečního trhu v roce 2024 bude sice záviset na více faktorech, ale rozhodujícím bude vývoj inflace. Pokud se opravdu naplní odhady o jejím sestupu, s velkou pravděpodobností se dá čekat i snižování úrokových sazeb finančním regulátorem, tedy Českou národní bankou. A když centrální banka začne snižovat úrokové sazby, mohou komerční banky začít zlevňovat hypoték. Příznivější sazby povedou k postupnému oživení poptávky po úvěrech na bydlení i zájmu o nemovitosti. Takhle jednoduché to je. Tak snad se i díky tomu v příštím roce dostane více lidí k vlastnímu bytu či domu.