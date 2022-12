České dráhy mají potíže s vlaky City Elephant

Stejná situace se odehrála letos v únoru, kdy zůstala stát zhruba třetina ze dvou set souprav. České dráhy tehdy avizovaly, že budou s výrobcem jednat o konstrukční změně souprav.

"Jedná se o tutéž závadu jako v minulosti, a to poruchu elektroinstalace, do které když napadne větší množství prachového sněhu, vnikají skrze výdechy chlazení drobné krystaly zmrzlé vody, které zde roztají a způsobí zkrat," vysvětlil mluvčí. České dráhy tak musí na pravidelné spoje posílat jen jednu, místo obvyklých dvou souprav vlaků. V praxi to znamená, že vyjedou vždy jen tři vagony místo běžných šesti. "Vlaky jsou hodně plné. Nemáme ale informaci, že by se cestující do vlaku nedostali a zůstávali na nádražích. Omlouváme se za snížený komfort cestování," řekl mluvčí.

České dráhy udělaly u souprav City Elephant úpravu sacích filtrů. "Bohužel uvedená změna není dostatečná. Na řešení celé situace dále pracujeme," doplnil Vittek

Pondělní sněžení vystřídal silný mráz, který bude podle meteorologů trvat i v dalších dnech. Mrazivé počasí dnes podle mluvčího Správy železnic Dušana Gavendy žádné další komplikace na tratích nezpůsobil. Zamrzlé výhybky řešili dopoledne železničáři mezi Zadní Třebaní a Karlštejnem na trati z Prahy do Berouna. Několik desítek minut nejezdily vlaky mezi Poděbrady a Nymburkem.