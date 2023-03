Česko udělilo přes 500 tisíc víz uprchlíkům z Ukrajiny

Před rokem - na konci března - bylo v Česku udělováno uprchlíkům z Ukrajiny i 3000 až 5000 víz dočasné ochrany denně. Někteří uprchlíci mezitím odešli domů, či do jiného státu, v Česku jich tak podle dřívějších odhadů vnitra zůstává asi 300.000.

V uplynulém týdnu přibylo 2154 udělených víz dočasné ochrany, která umožňují uprchlíkům přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání nebo na pracovní trh. Od začátku konfliktu na Ukrajině bylo víz vydáno celkem zhruba 502.000. Počet uprchlíků, kteří v Česku zůstávají, není znám, ale pravděpodobně je výrazně menší než celkový počet vydaných víz.

Přesnější množství uprchlíků z Ukrajiny pobývajících v Česku by mohlo být známo po konci března. Do tohoto termínu si totiž uprchlíci musí prodloužit víza dočasné ochrany. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) uvedl 12. března v České televizi, že o prodloužení víza zatím požádalo 271.000 lidí. Po prodloužení bude dočasná ochrana platit do konce března příštího roku. Odhadovat, kolik z uprchlíků zůstane v Česku na dlouhou dobu, je podle Rakušana těžké. Z jiných typů migračních krizí podle něj vyplývá, že pokud konflikt trvá déle než rok, na novém území reálně zůstane zhruba 40 až 45 procent uprchlíků. Rakušan také uvedl, že nyní se jedná o velmi specifickou skupinu migrantů, a to většinou ženy s dětmi.

Ruská invaze na Ukrajinu začala loni 24. února. Generální tajemník OSN António Guterres uvedl letos na konci února, že v celé Evropě bylo od začátku války zaznamenáno více než osm milionů ukrajinských uprchlíků a 5,4 milionu lidí na Ukrajině je vnitřně vysídleno. Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) na konci února sdělil, že kvůli válce přišlo o život nejméně přes 8000 civilistů, ale skutečné počty obětí ruské invaze budou zřejmě vyšší.