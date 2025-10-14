Českým lídrům volá Zelenskyj. Po Babišovi zazvonil telefon i Pavlovi

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj měl po vítězi sněmovních voleb Andreji Babišovi na telefonu dalšího českého politika. S protějškem Petrem Pavlem řešili pokračování české pomoci Ukrajině i budoucnost muniční iniciativy.
Zelenskyj v pondělí informoval, že telefonicky hovořil s českým protějškem. "Česká republika silně podporuje Ukrajinu a naše lidi od samého začátku této plnohodnotné války. Ceníme si veškeré poskytnuté asistence. Dnes jsme mluvili o jejím pokračování," napsal na sociální síti X.
Ukrajinský prezident zmínil, že informoval Pavla o posledních ruských útocích. "Diskutovali jsme o české (muniční) iniciativě. Jsou tu také další nápady, které mohou posílit Ukrajinu a její obranu právě teď. Shodli jsme se, že naše týmy budou okamžitě pokračovat s detaily," dodal lídr napadené země.
Pravděpodobný příští premiér Babiš ve čtvrtek informoval, že hovořil s ukrajinským prezidentem a připomněl, že se setkali již třikrát. Naposledy k tomu ale došlo v Kyjevě v listopadu 2019, tedy více než dva roky před začátkem plnohodnotné ruské invaze do sousední země.
"Jsem rád, že mě kontaktoval a popsal mi aktuální situaci. Vyjádřil jsem mu naši podporu a přání, aby válka co nejdříve skončila. Také jsme se domluvili, že pokud všechno vyjde, příští rok Ukrajinu navštívím a vše probereme i osobně," uvedl předseda hnutí ANO na sociální síti X.
O rozhovoru se zmínil i Zelenskyj, který na úvod zdůraznil, že si váží strategického partnerství s Českem. "Pracujeme na tom, aby byla spolupráce mezi našimi zeměmi stále produktivnější," napsal na zmíněné síti. Také sdělil, že Babišovi pogratuloval k vítězství v českých parlamentních volbách a popřál mu úspěch. Lídr ANO měl na oplátku ocenit odvahu Ukrajinců v boji proti ruské agresi.
"Informoval jsem ho o našich diplomatických úsilích dosáhnout spravedlivého míru společně se Spojenými státy, Evropou a dalšími zeměmi, stejně jako o celkové diplomatické situaci. Dohodli jsme se, že o naší další spolupráci budeme jednat při osobním setkání v blízké budoucnosti," dodal ukrajinský prezident.
