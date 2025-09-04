Na soukromou zahraniční cestu do členské země Evropské unie se ve středu vydal prezident Petr Pavel. Spolupracovníci hlavy státu chtěli utajit, kde přesně se nachází. Čáru přes rozpočet jim však udělal dopravce, jehož služby prezident využil.
"Prezident Petr Pavel dnes odjel na soukromou zahraniční cestu. Je po celou dobu ve spojení s Kanceláří prezidenta republiky pro případ řešení jakékoliv nastalé situace," uvedla kancelář ve středu před polednem na sociální síti X.
Pražský hrad včera neprozradil, kde konkrétně se hlava státu bude v dalších dnech nacházet. Ví se jen, že neopustí Evropu. "Prezident cestuje do členské země EU, ale vzhledem k soukromému charakteru cesty nesděluje KPR konkrétní místa pobytu," dodali Pavlovi spolupracovníci.
České dráhy nicméně již ve středu informovaly, že Pavel i se svou motorkou využil jejich autovlak na Slovensko. "I hlava státu ví, že pohodlí autovlaku je nepřekonatelné," konstatoval dopravce na síti X.
Pavel bude mít důležitou roli přibližně za měsíc. V pátek 3. a sobotu 4. října totiž proběhnou volby do Poslanecké sněmovny, po kterých čeká prezidenta přijetí demise současné vlády či jmenování nového kabinetu, jehož složení vzejde z říjnového hlasování a následných povolebních jednání.
Pavel je momentálně ve třetím roce svého prezidentského mandátu. Na Pražském hradě nahradil Miloše Zemana, když v prezidentské volbě v roce 2023 porazil expremiéra Andreje Babiš (ANO).
Související
Prezident Pavel je na dovolené. Hrad destinaci jenom nastínil
Fiala a Pavel řešili konflikty ve světě či státní rozpočet na příští rok
Petr Pavel , Vlaky , České Dráhy
Aktuálně se děje
před 20 minutami
Cíl cesty dlouho neutajil. Prezident vyrazil na motorce k sousedům
před 1 hodinou
Odbory zatím nedosáhly svého. Jurečka nechce státním zaměstnancům přidávat tolik
před 1 hodinou
Tragédie na lanovce v Lisabonu. Vůz se vymkl kontrole, nejméně 15 mrtvých
před 2 hodinami
Důchody v lednu opět porostou. Ministerstvo řeklo, jak moc se zvýší
před 3 hodinami
Kreml si válku na Ukrajině pochvaluje: Udělali jsme velký skok, vojáci s amputací hrají tenis i na kytaru
před 4 hodinami
Izrael zahájil přípravy na obsazení Gazy. Vysídlí milion Palestinců
před 4 hodinami
Zemřel legendární italský módní návrhář Giorgio Armani (†91)
před 4 hodinami
Politolog: Rusko nás označuje za nepřátele, ale část voličů hrozbu nevidí. Odchod z NATO by Česko stál bezpečí i stabilitu
před 4 hodinami
Autonomní chodící robot? Čínská přehlídka představila sofistikované a technologicky vyspělé zbraně, míní experti
před 5 hodinami
V Berlíně najelo auto do skupiny malých dětí
před 6 hodinami
Znepokojivé spojenectví. Si Ťin-pching se po letech sešel s Kim Čong-unem
před 6 hodinami
Bayrouova vláda padne. Dokáže to francouzský premiér přežít?
před 7 hodinami
Le Pen se chystá kandidovat ve francouzských volbách. I přesto, že nesmí
před 8 hodinami
Florida se jako první chystá zrušit povinné očkování dětí. Lékaře jímá hrůza
před 9 hodinami
Leží 6 500 kilometrů od Ukrajiny. I přesto je jedno "asijské" město součástí ruské války.
před 10 hodinami
Británie: Spojenci jsou připraveni podpořit Ukrajinu před i po mírové dohodě
před 10 hodinami
BBC: Vojenská přehlídka v Pekingu ukázala celému světu rostoucí moc Číny. Vzniká nové centrum světové moci
před 11 hodinami
Trump dnes bude mluvit se Zelenským o konci ruské invaze
před 13 hodinami
Léto může pokračovat, naznačuje předpověď na příští týden
včera
Otřesný případ znásilnění v Praze. Obětí je handicapovaná žena
Otřesným případem se zabývá pražská policie. Zadržela trojici mužů, kteří jsou podezřelí z toho, že znásilnili handicapovanou ženu. Strážcům zákona stačilo k vypátrání podezřelých jen 14 hodin.
Zdroj: Jan Hrabě