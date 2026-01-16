Cimrmanova planetka se našla před 30 lety. Objevil ji astronom Moravec

Čas od času astronomové při svých pozorováních objeví nová tělesa ve vesmíru. Jejich objevitelé pak mají právo navrhnout název svému vesmírnému nálezu. Přesně před 30 lety, dne 16. ledna 1996, objevil jeden český astronom novou planetku, pro kterou vymyslel název Járacimrman. Kuriózní pojmenování bylo později schváleno odbornou komisí. Tato planetka není jediná ve vesmíru s názvem po nějaké české fiktivní postavě.
Český vesmírný objev
Bylo 16. ledna roku 1996, když český astronom Zdeněk Moravec při pozorování vesmíru v hvězdárně na Kleti v jižních Čechách spatřil těleso dosud nepopsané. Jak se později ukázalo, jednalo se o malou planetku a astronom ji nespustil z očí po několik následujících měsíců. Během dlouhého bádání odborníků následně vyšlo najevo, že tato planetka byla zpozorována již před více než dvaceti lety italskými astronomy a poté v létě roku 1990 australskými astronomy. V létě roku 1997 se čeští astronomové na tuto planetku ještě více zaměřili a stejně tak i další výzkumníci. Planetka tak mohla dostat své oficiální označení a pořadové číslo 7796. Tehdy byla i v pořadí 312. očíslovanou planetkou, která byla objevena na hvězdárně na Kleti.
Bývá zvykem, že objevitel vesmírného tělesa může navrhnout jeho pojmenování. A to udělal i Zdeněk Moravec. Planetka se dle jeho návrhu měla jmenovat Járacimrman, tedy po slavné české fiktivní postavě. Dva roky po jejím objevení, v únoru roku 1998, odborná komise při Mezinárodní astronomické unii tento originální název schválila.
Pojmenováno po Járovi Cimrmanovi
Nejslavnější český (a fiktivní) génius nemá ovšem své jméno jenom ve vesmíru, ale také na zemi. Ve stejném roce, jako byla objevena planetka Járacimrman, tedy taktéž před rovnými 30 lety, vydala česká pobočka počítačové společnosti Microsoft CD-ROM nazvaný Truhla Járy Cimrmana. Tento multimediální disk se ve velkém prodával, koupilo ho brzy po vydání více než 25 tisíc lidí. Výtěžek z prodeje putoval na charitativní projekty, a když o rok později Českou republiku zasáhla ničivá vlna povodní, prodával se CD-ROM opět pro dobročinné účely, a pomohl tak obětem přírodní katastrofy.
Od roku 2005 pak nese Cimrmanovo jméno nejnižší rozhledna na světě, která byla vybudována v Nouzově v Libereckém kraji. Rozhledna je paradoxně umístěna 100 metrů pod povrchem země. Další rozhledna odkazující na českého génia byla pod názvem Maják Járy Cimrmana otevřena v roce 2013 v Jizerských horách v obci Příchovice nedaleko Jablonce nad Nisou. Její součástí je také muzeum Járy Cimrmana. Po Cimrmanovi dostal jméno i jeden živočich, a to veleštír Cimrmanův, malý černý štír žijící v pralesích Thajska a Vietnamu.
Další planetky pojmenované po fiktivních postavách
Planetka Járacimrman není jediná, která dostala jméno po nějaké české fiktivní postavě. Na jihočeské Kleti došlo k objevu ještě dvou takovýchto planetek s netradičním názvem. Obě byly objeveny ještě dříve než Járacimrman, první z nich již roku 1980. Ta se jmenuje Bivoj a jejím objevitelem byl astronom Antonín Mrkos. Název má po hrdinovi a silákovi ze starých českých legend – Bivojovi, který vlastníma rukama skolil divokého kance a na zádech ho donesl na Vyšehrad, čímž si vysloužil ruku Kazi, dcery knížete Kroka známého ze starých českých pověstí.
Druhou planetku objevil na Kleti stejně jako tu s názvem Járacimrman již zmíněný astronom Zdeněk Moravec v březnu roku 1995. Tu nechal nazvat Švejk po hlavní postavě z románu Jaroslava Haška.
Aktualizováno 11. ledna 2026 18:46
Záchrana, jaká nemá v Česku obdoby. Zraněný muž je konečně venku z jeskyně
Související
Nad částí Evropy bude k vidění zajímavý světelný úkaz
Příští zatmění Slunce bude velkolepé. Experti prozradili, kdy bude
astronomie , vesmir , historie , Jára Cimrman (český velikán a ...)
Aktuálně se děje
před 33 minutami
Úpadek bývalého prince Andrewa pokračuje. Čeká ho stěhování pryč z luxusu
před 1 hodinou
Řidič věřil navigaci, kamion zavedla až skoro na Pražský hrad
před 2 hodinami
Cimrmanova planetka se našla před 30 lety. Objevil ji astronom Moravec
před 2 hodinami
„To nejhloupější, co jsem kdy slyšel.“ Odpor proti Trumpovi kvůli Grónsku roste, Kongres hrozí impeachmentem
před 3 hodinami
Stříleli po všem, co se hýbe. Lidé před mýma očima padali v kaluži krve, popisuje svědek protestů v Íránu
před 4 hodinami
Trump selhal. Na lidech mu nezáleží, myslí si většina Američanů
před 4 hodinami
Praktický průvodce měsíčními platbami za plyn a elektřinu
před 4 hodinami
Kyjev podle Trumpa brzdí ukončení války. Zelenskyj mu předložil důkaz, že se plete
před 5 hodinami
Zelenskyj udělil Pavlovi vyznamenání nejvyššího stupně
před 6 hodinami
Bílý dům: Evropské jednotky v Grónsku Trumpův názor nijak nezmění
před 6 hodinami
Sněmovna vyzvala prezidenta, aby jmenoval Turka ministrem. Stanovisko se nemění, opáčil Hrad
před 7 hodinami
USA přesouvají na Blízký východ letadlovou loď. Netanjahu přesvědčil Trumpa, aby neútočil na Írán
před 8 hodinami
Padl první verdikt nad jihokorejským exprezidentem: Jun Sok-jol dostal pět let vězení
před 9 hodinami
Čech vězněný ve Venezuele byl propuštěn, oznámil Macinka. Letí pro něj speciál
před 9 hodinami
Íránský režim nedokáže po brutálním potlačení protestů udržet kontrolu, varuje známý filmař
před 10 hodinami
Trump dostal od Machadové Nobelovku za mír. Výbor pro udílení cen obratem zareagoval
před 11 hodinami
Trump se chystal na "nevyhnutelný" útok na Írán. Proč jej nakonec odvolal?
před 12 hodinami
Počasí do konce týdne. Meteorologové upozornili na tři jevy
Aktualizováno včera
Sněmovna potvrdila Babišově vládě mandát. Vyslovila jí důvěru
včera
Klempíř připustil zrušení koncesionářských poplatků. Vidí to na příští rok
Z rappera zvyklého na ovace fanoušků se stal politik, který se může setkat i s kritikou. Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) by se jí od části lidí mohl dočkat za obrat ohledně poplatků za veřejnoprávní média. V nejnovějším rozhovoru už totiž připustil jejich zrušení.
Zdroj: Jan Hrabě