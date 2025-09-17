CNN: Češi se zatajeným dechem čekají na vyřešení dlouholeté záhady

Tomáš Garrigue Masaryk, roku 1918 se stal prvním prezidentem Československa Foto: Wikipedia

Národní archiv se v pátek chystá otevřít obálku, ve které by se měla nacházet poslední slova prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Poslední slova státníka údajně zapsal jeho syn Jan Masaryk těsně před otcovou smrtí v září roku 1937. Historici obálku zapečetili a uložili do archivu s podmínkou, že se může otevřít až po dvaceti letech.

O události informoval i server CNN, který uvedl, že občané České republiky se zatajeným dechem čekají na vyřešení dlouholeté záhady. Zároveň ale dodal, že si historici myslí, že by text nemusel být úplně srozumitelný a ucelený. Jan Masaryk ho totiž mohl psát ve spěchu nebo za nervózních okolností.

Vzhledem k tomu, že prezident Masaryk na tom zdravotně nebyl dobře už od roku 1934, je možné, že dopis je ještě starší. Obsah dopisu je zatím velkou neznámou, ale jeho cesta archivem je dobře zdokumentovaná.

Po komunistickém puči v roce 1948, kdy Jan Masaryk za podezřelých okolností zemřel, dopis odkázal svému tajemníkovi Antonínu Sumovi. Ten ho propašoval ven ze země. Dopis pak Sum spolu s dalším Masarykovým tajemníkem Lumírem Soukupem dlouhé roky opatrovali, dokud ho v roce 2005 nedarovali Národnímu archivu.

Případ záhadné obálky přitahuje obrovskou vlnu zájmu, média o něm informují a sociální sítě jsou plné spekulací. Někteří se domnívají, že dopis bude obsahovat proroctví nebo varování před válkou, jiní si myslí, že v něm bude něco z osobního života.

Například učitelka Klára Voláková se na sociálních sítích svěřila, že děti v její třídě spekulovaly o receptu na svíčkovou, kde by naopak jiní rádi, aby konečně potvrdil, zda je jeho otcem císař František Josef I.

Masaryk je jedním z nejuznávanějších historických postav v zemi a těší se téměř mýtickému obdivu. Otevření obálky se odehraje na zámku v Lánech, za účasti současného prezidenta Petra Pavla.  

