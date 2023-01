Co čeká vládu? Politolog nastínil její úkoly pro letošní rok

Kopeček míní, že vláda bude mít od prezidentských voleb určité "okno příležitostí" až do jara příštího roku, kdy se konají evropské volby. V tomto mezidobí nebude podle politologa vystavená tlaku dalšího volebního testu, což jí dá větší volnost. "Je to příležitost prosadit některé reformy, které by nebezpečný trend s veřejnými financemi změnily. Hledání konsensu uvnitř vládní koalice vzhledem k počtu vládních stran a rozdílům mezi nimi u řady témat ale nebude zjevně jednoduché," uvedl Kopeček.

Podle něj je například u důchodové reformy potřeba najít shodu i s opozicí, aby se nezopakovala situace z minulého desetiletí. Tehdy důchodovou reformu zavedenou vládou Petra Nečase vedenou ODS z větší části zrušila hned následují vláda vedená ČSSD v čele s Bohuslavem Sobotkou.

Situaci může ovlivnit i nový prezident. "Pokud by to byl lídr opozičního ANO Andrej Babiš pracující s protivládní rétorikou, pro stávající vládu to bude obtížné soužití a půjde o komplikaci při prosazování její agendy," upozornil Kopeček. Ve funkci v březnu po deseti letech skončí prezident Miloš Zeman, jeho nástupce voliči vyberou v lednu.

Prezident podle Kopečka může vetovat zákony prosazené vládou v Parlamentu nebo zdržovat, či dokonce blokovat nominace nových členů vlády, což se stalo už za Zemana. "Při zachování jednoty vládní koalice a její ochoty použít nátlakové prostředky typu kompetenční žaloby na prezidenta k Ústavnímu soudu při blokování jmenování ministrů je ale hlava státu ve slabší pozici," uvedl Kopeček.

Očekává také spíš rostoucí debatu ohledně české pomoci Ukrajině a ukrajinským uprchlíkům žijícím v Česku. "Prvotní silně proukrajinská vstřícnost většiny české veřejnosti postupně i pod vlivem únavy z války a ekonomické situace klesá. Vláda v tomto směru může narážet na větší nesouhlas, než tomu bylo během roku 2022," doplnil Kopeček. Rusko napadlo Ukrajinu loni v únoru.