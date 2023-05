D7 stojí v obou směrech, ráno na ní došlo k vážné nehodě

Na dálnici D7 na Lounsku dnes dopoledne naboural do svodidel řidič osobního auta. Dálnice ve směru na Chomutov je uzavřena, důvodem je mimo jiné to, že pro zraněného letěl vrtulník záchranné služby. ČTK to řekla policejní mluvčí Ilona Gazdošová.