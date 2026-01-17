Další bizarní krok Okamury: Z kanceláře nechal odstranit vlajku Evropské unie

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura pokračuje v symbolických změnách ve své úřadovně. Ve videu, které zveřejnil na sociálních sítích, ukázal, jak z kanceláře nechal odstranit vlajku Evropské unie. Ta tam zůstala po jeho předchůdkyni Markétě Pekarové Adamové, což se Okamura rozhodl změnit podle svého vkusu.
Místo unijního symbolu nyní v kanceláři vedle standardní české vlajky stojí druhá vlajka České republiky. Šéf SPD k tomuto kroku poznamenal, že si prostředí pouze upravil tak, aby mu vyhovovalo. Podobná gesta doprovázejí jeho působení ve funkci od samého začátku.
Hned po svém listopadovém zvolení do čela dolní komory totiž nechal z budovy Sněmovny sundat ukrajinskou vlajku. Ta tam visela téměř čtyři roky jako projev sounáležitosti se zemí čelící ruské agresi. Okamura tehdy své rozhodnutí doprovodil heslem o upřednostňování českých zájmů.
Odstraňování evropských symbolů odpovídá dlouhodobým politickým postojům Tomia Okamury i jeho hnutí. SPD se netají kritikou Evropské unie a v minulosti často volalo po referendu o vystoupení z této organizace. V současném programovém prohlášení vládní koalice ANO, SPD a Motoristů se však tento konkrétní bod nenachází.
Zatímco předseda Sněmovny prezentuje tyto kroky jako návrat k národní hrdosti, na sociálních sítích vyvolávají jeho kroky bouřlivé reakce. Diskuse pod jeho příspěvky čítají desítky komentářů s protichůdnými názory. Pro jeho příznivce jde o splněný slib, pro kritiky o zbytečné štěpení společnosti a diplomatický přešlap.
