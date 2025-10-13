Dohoda o ministerstvech platí dál. Turek podá trestní oznámení, koaliční jednání pokračují

Libor Novák

13. října 2025 18:43

Volební štáb Motoristů
Volební štáb Motoristů Foto: Michael Cabal / INCORP images

Hnutí ANO zahájilo společná jednání o koaliční smlouvě a programovém prohlášení s Motoristy sobě a SPD. Po schůzce zástupců ANO a Motoristů to v pondělí uvedl předseda Motoristů Petr Macinka. Teprve po dokončení programových jednání seznámí lídr ANO Andrej Babiš prezidenta Petra Pavla s personálními návrhy na obsazení ministerských postů.

První místopředseda ANO Karel Havlíček po jednání potvrdil, že se nediskutovalo o výměně ministerstev. Ujistil také, že jména kandidátů, která se objevují ve veřejném prostoru, nejsou finálními nominacemi. ANO plánuje představit prezidentovi program a návrhy na ministry zhruba v polovině listopadu.

Stěžejním tématem jednání byla aféra ohledně starších kontroverzních výroků na sociálních sítích poslance Motoristů Filipa Turka, který je spekulovaným kandidátem na ministra zahraničí. Předseda Motoristů Petr Macinka informoval Babiše o dalších krocích, které strana v této věci podnikne. Macinka vyjádřil naději, že celá „aféra dehonestačních článků“ bude vyřešena dříve, než Babiš předloží personálie prezidentovi.

Filip Turek, který byl na jednání také přítomen, se podle Karla Havlíčka kategoricky ohradil vůči některým výrokům, které mu jsou připisovány. Z toho důvodu poslanec Motoristů podá trestní oznámení.

Havlíček dodal, že ANO celou situaci nepodceňuje, ale zároveň respektuje Turkovo právo bránit se a vysvětlit svůj postoj. Turek po jednání sám uvedl, že inkriminované příspěvky psal jako „černý humor“ a svému „mladšímu já by za některé nafackoval“. Zároveň se omluvil těm, kterých se jeho výroky dotkly.

Předseda Motoristů Macinka po dvouhodinovém jednání s Babišem a Turkem potvrdil, že páteční dohoda o vládní spolupráci mezi ANO, SPD a Motoristy o obsazení ministerstev nadále platí. Podle této dohody by Motoristé měli ve vládě obsadit posty ministrů životního prostředí, zahraničí, kultury a ministra sportu, prevence a zdraví.

před 19 minutami

Expremiér Mirek Topolánek bojuje s rakovinou. Jeho stav je vážný

Související

Volební štáb ANO

Patová situace Babiše: Motoristé drží klíč k vládě kvůli Turkovi

Hnutí Motoristé sobě se i se svými pouhými 13 poslanci dostalo do mimořádně silné vyjednávací pozice. Bez jejich podpory totiž Andrej Babiš a jeho ANO (80 poslanců) nedisponují ve Sněmovně potřebnou většinou, protože koalice s SPD čítá pouze 95 hlasů a k podpoře vlády chybí dalších šest. Motoristé proto hrozí, že pokud Andrej Babiš neodstoupí od snahy nominovat Filipa Turka na ministra zahraničí kvůli kauze jeho údajných nenávistných výroků, do vlády nevstoupí vůbec.

Více souvisejících

volby do Poslanecké sněmovny 2025 Filip Turek Motoristé Andrej Babiš

Aktuálně se děje

před 19 minutami

Mirek Topolánek

Expremiér Mirek Topolánek bojuje s rakovinou. Jeho stav je vážný

Bývalý předseda vlády Mirek Topolánek oznámil, že se potýká s vážným zdravotním problémem. V podcastu Zlámaný topol na webu Info sdělil, že mu byla diagnostikována rakovina slinivky. Podle jeho slov je jeho stav „docela vážný“ a příští týden ho čeká zahájení chemoterapie.

před 1 hodinou

před 3 hodinami

Chrámová hora (hebrejsky הַר הַבַּיִת‎‎ Har ha-bajit, Chrámová hora, arabsky الحرم القدسي الشريف‎‎, al-Haram al-qudsí aš-šaríf, Vznešená svatyně), někdy uváděná též jako hora Moria (hebrejsky הר המוריה‎‎), je plošina o půdorysu nepravidelného čtyřúhelníku o rozměrech 313 m (severní strana), 470 m (východní strana), 280 m (jižní strana) a 485 m (západní strana), nacházející se v jeruzalémském Starém Městě. Část západní stěny Chrámové hory tvoří Zeď nářků, pozůstatek židovského Chrámu. Na vrcholu hory stojí kromě dvou největších – Skalního dómu a mešity al-Aksá – řada dalších menších staveb, autor: Godot13

Příměří v Gaze vyvolává tři klíčové otázky pro budoucnost

Zatímco svět sleduje osvobozování rukojmích z Gazy a jejich shledání s rodinami, a prezident Donald Trump v projevu v Knessetu hovoří o „historickém úsvitu nového Blízkého východu“, diplomaté se chystají jednat o dalších fázích Trumpova dvacetibodového plánu na dlouhodobý mír a obnovu Gazy. Podle Bretta McGurka, bývalého vysokého bezpečnostního představitele USA, je v nadcházejících dnech nutné soustředit se na tři zásadní otázky.

před 3 hodinami

Paul Salem

Nevidím žádný realistický scénář, v němž by Hamás souhlasil s odzbrojením. Netanjahu čelí politickému zúčtování, varuje Salem

Současné příměří v Pásmu Gazy zůstává mimořádně křehké. Pro EuroZprávy.cz to v rozhovoru naznačil expert na blízkovýchodní politiku z washingtonského think-tanku Middle East Paul Salem. Podle něj izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvažuje krátkodobě, Hamás se nehodlá odzbrojit a zahraniční politika Donalda Trumpa je nestabilní a chaotická. „Nevěřím, že by se brzy podařilo nasadit mezinárodní stabilizační síly. Izrael je podle mě spokojen s pokračováním konfliktu nízké intenzity v Gaze – nemusí činit žádné zásadní ústupky, a totéž platí i pro Hamás,“ varuje Salem.

před 4 hodinami

USS Preble vypálila střelu s plochou dráhou letu Tomahawk.

Trump zvažuje dodávku střel Tomahawk Ukrajině, Rusko varuje před eskalací

Americký prezident Donald Trump zvažuje možnost vyslání řízených střel s plochou dráhou letu Tomahawk na Ukrajinu. Na dotaz novinářů v letounu Air Force One, zda Kyjevu tyto rakety poskytne, Trump v neděli odpověděl: „Uvidíme… Možná.“ Zároveň dodal, že by to byl „nový krok agrese“ ve válce Ukrajiny proti Rusku.

před 5 hodinami

Volební štáb ANO

Patová situace Babiše: Motoristé drží klíč k vládě kvůli Turkovi

Hnutí Motoristé sobě se i se svými pouhými 13 poslanci dostalo do mimořádně silné vyjednávací pozice. Bez jejich podpory totiž Andrej Babiš a jeho ANO (80 poslanců) nedisponují ve Sněmovně potřebnou většinou, protože koalice s SPD čítá pouze 95 hlasů a k podpoře vlády chybí dalších šest. Motoristé proto hrozí, že pokud Andrej Babiš neodstoupí od snahy nominovat Filipa Turka na ministra zahraničí kvůli kauze jeho údajných nenávistných výroků, do vlády nevstoupí vůbec.

před 6 hodinami

Volební štáb Motoristů

Zpochybnit půjde vše. Turkova kauza ukazuje nebezpečí AI

Reakce na kauzu rasistických, homofobních a k násilí vyzývajících příspěvků, kterými se podle tvrzení Deníku N v minulosti na sociálních sítích prezentoval čerstvě zvolený poslanec Filip Turek (Motoristé), názorně demonstrují jedno z největších a bezprostředních nebezpečí široce dostupné generativní umělé inteligence (AI) pro fungování společnosti. Prakticky veškeré audiovizuální materiály bude možné zpochybnit a relativizovat argumentem, že jde o produkt AI nástrojů. 

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Petr Pavel

Údajné Turkovy výroky mohou být podle Pavla velký problém

Prezident Petr Pavel označil za zásadní problém případné potvrzení informací o nenávistných příspěvcích na sociálních sítích, které jsou připisovány nově zvolenému poslanci a čestnému prezidentovi hnutí Motoristé sobě, Filipu Turkovi. Pavel to uvedl v rozhovoru pro Českou televizi.

před 8 hodinami

UX testování v praxi: zlepšete design i spokojenost zákazníků

UX testování v praxi: zlepšete design i spokojenost zákazníků

Každý z nás už někdy navštívil web, který sice vypadal krásně, ale orientace na něm byla složitá. Design byl krásný, ale rozhodně ne funkční. V tom spočívá rozdíl mezi pouhou estetikou a skutečným UX, neboli zákaznickou zkušeností. UX testování je nástroj, díky kterému můžete zjistit, jak se lidé na webu cítí, zda snadno najdou to, co hledají, a zda je cesta například k objednávce jednoduchá.

před 8 hodinami

Na Slovensku se srazily dva rychlíky

Na Slovensku se srazily dva rychlíky

U obce Jablonov nad Turňou, před železničním tunelem, došlo k vážné nehodě, při které se srazily dva protijedoucí rychlíky. Na místě události, která se stala v úseku, kde dochází k přechodu na jednokolejnou trať, zasahují všechny složky Integrovaného záchranného systému.

před 9 hodinami

před 10 hodinami

před 11 hodinami

před 11 hodinami

Teroristé Hamásu

Hamás propustil prvních sedm rukojmích

Izraelská armáda potvrdila, že sedm izraelských rukojmích se dostalo z Gazy a nyní jsou zpět na území Izraele. Zpráva o jejich propuštění vyvolala v Tel Avivu na náměstí rukojmích hlasité oslavy a jásot, jak uvádí Alice Cuddy. Celkem by dnes mělo být propuštěno dvacet dosud žijících rukojmích, jejichž seznam jmen zveřejnil už dříve Hamás. Tyto osoby byly drženy v Gaze od útoků, ke kterým došlo 7. října 2023.

včera

včera

včera

včera

včera

Jak šel čas s Petrem Fialou. Ministrem, premiérem a mužem, který zachránil ODS

Ve funkci sice pro tuto chvíli ještě zůstává, ale dny Petra Fialy (ODS) jako českého premiéra jsou nenávratně sečteny. Jako politik se každopádně nemá za co stydět. Především jeho strana mu totiž vděčí za zmrtvýchvstání.

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy