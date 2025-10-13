Dohoda o ministerstvech platí dál. Turek podá trestní oznámení, koaliční jednání pokračují

Hnutí ANO zahájilo společná jednání o koaliční smlouvě a programovém prohlášení s Motoristy sobě a SPD. Po schůzce zástupců ANO a Motoristů to v pondělí uvedl předseda Motoristů Petr Macinka. Teprve po dokončení programových jednání seznámí lídr ANO Andrej Babiš prezidenta Petra Pavla s personálními návrhy na obsazení ministerských postů.
První místopředseda ANO Karel Havlíček po jednání potvrdil, že se nediskutovalo o výměně ministerstev. Ujistil také, že jména kandidátů, která se objevují ve veřejném prostoru, nejsou finálními nominacemi. ANO plánuje představit prezidentovi program a návrhy na ministry zhruba v polovině listopadu.
Stěžejním tématem jednání byla aféra ohledně starších kontroverzních výroků na sociálních sítích poslance Motoristů Filipa Turka, který je spekulovaným kandidátem na ministra zahraničí. Předseda Motoristů Petr Macinka informoval Babiše o dalších krocích, které strana v této věci podnikne. Macinka vyjádřil naději, že celá „aféra dehonestačních článků“ bude vyřešena dříve, než Babiš předloží personálie prezidentovi.
Filip Turek, který byl na jednání také přítomen, se podle Karla Havlíčka kategoricky ohradil vůči některým výrokům, které mu jsou připisovány. Z toho důvodu poslanec Motoristů podá trestní oznámení.
Havlíček dodal, že ANO celou situaci nepodceňuje, ale zároveň respektuje Turkovo právo bránit se a vysvětlit svůj postoj. Turek po jednání sám uvedl, že inkriminované příspěvky psal jako „černý humor“ a svému „mladšímu já by za některé nafackoval“. Zároveň se omluvil těm, kterých se jeho výroky dotkly.
Předseda Motoristů Macinka po dvouhodinovém jednání s Babišem a Turkem potvrdil, že páteční dohoda o vládní spolupráci mezi ANO, SPD a Motoristy o obsazení ministerstev nadále platí. Podle této dohody by Motoristé měli ve vládě obsadit posty ministrů životního prostředí, zahraničí, kultury a ministra sportu, prevence a zdraví.
