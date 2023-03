Dokument: Prezident Petr Pavel zveřejnil plán pro prvních 100 dní ve funkci

"Když politici nastupují do funkce, často mluví o 100 dnech hájení. Předcházejí tím případné kritice za vlažný start. To by mně nebylo vlastní. Raději budu kritizován za příliš aktivní start, tvrdí prezident Petr Pavel, který připravil plán konkrétních cílů na prvních 100 dní ve funkci.