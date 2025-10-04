Druhý den voleb začíná. Češi dnes rozhodnou o novém složení Sněmovny

V Česku v pátek začaly volby, v nichž si lidé vybírají nové složení Poslanecké sněmovny. Hlasovat se mohlo od 14 do 22 hodin. Volební místnosti se opět otevřely dnes v 8:00 a uzavřou se ve 14:00, kdy začne sčítání hlasů. Celý den pro vás budeme průběh voleb sledovat online.
9:09 - Kdy se dozvíme výsledky?
Jakmile se dnes ve 14:00 uzavřou volební místnosti, začne ve všech téměř 15 tisících okrscích sčítání hlasů. Jak už jsme zvyklí, Český statistický úřad je bude zveřejňovat průběžně a my vám je přineseme v přehledném aktualizovaném grafu.
Očekává se, že krátce po uzavření se začnou objevovat první predikce, letos podpořené výpočty umělé inteligence, a exit polly. Výsledky sčítání, ze kterých bud možné prakticky jistě usoudit rozložení nové složení Sněmovny, se pak většinou objevují relativně krátce po konci voleb, a to kolem 16. hodiny.
Kompletní sečtení hlasů, tedy součet sta procent všech hlasů, se pak očekává ještě dnes ve večerních hodinách. V té době ale už zřejmě aktivně poběží jednání o možných koalicích.
8:40 - Politici lákají voliče na druhý den voleb
Politici na sociálních sítích lákají voliče, aby zúčastnili i druhého dne voleb. První den přitom účast podle informací České televize místy dosáhla i více než 50 procent.
Premiér a předseda ODS Petr Fiala (SPOLU) na síti X uvedl: „Česko vás potřebuje jako nikdy dříve. Přijďte prosím k volbám a volte SPOLU.“
Pozvánku přidal například i ministr dopravy Martin Kupka z ODS, který uvedl, že Česko potřebuje své občany. Vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) na síti X napsal: „Dobře to dopadne.“
K účasti ve volbách vyzvala i předsedkyně KSČM a kandidátka za hnutí Stačilo! Kateřina Konečná.
8:17 - Problémy s eDoklady mohou přetrvávat i dnes
Problémy s nefunkčním digitálním občanským průkazem mohou pokračovat i dnes. "I přes intenzivní práce na zajištění chodu aplikace nemůžeme zaručit 100% spolehlivost eDokladů. Doporučujeme voličům vzít si s sebou fyzický průkaz totožnosti i dnes. Pro použití eDokladů doporučujeme si doma otevřením aplikace ověřit, že máte platný doklad (zelený štítek „Digitální výpis je platný“)," uvedla na síti X Digitální a informační agentura.
8:00 - Druhý den voleb začal
Druhý den voleb do Poslanecké sněmovny odstartoval. O hlasy milionů voličů se uchází na 4500 kandidátů na poslance z desítek různých hnutí a stran. Postoupit však může pouze 200 z nich, kteří po volbách sestaví novou Sněmovnu.
Hlasovat mohou Češi v téměř 15 tisících volebních místností dnes do 14:00. Poté se volební místnosti uzavřou a začne sčítání hlasů. To pro vás budeme sledovat online.
Účast včera místy podle informací České televize dosahuje i více než 50 procent. Volby však provázely problémy, konkrétně s nefunkčními eDoklady, voliči měli jistotu pouze s fyzickým dokladem totožnosti, tedy občanským průkazem nebo pasem.
Zdroj: Patrik Bohačiak