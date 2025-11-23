Důchodci dostanou poslední penzi v současné výši. Lednové úpravy jsou již dané

Jan Hrabě

23. listopadu 2025 19:01

Důchody, ilustrační fotografie.
Důchody, ilustrační fotografie. Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Prosincový důchod bude tím posledním, který lidé obdrží v současné výši. Lednová výplata už totiž proběhne po pravidelné novoroční valorizaci. Průměrný důchodce si polepší o více než šest stovek. Může navíc doufat, že příští vládní koalice dodrží své sliby a postará se o další navýšení penzí. 

Základní výměra důchodů se od 1. ledna 2026 zvýší o 240 korun, procentní výměra pak o 2,6 procenta. Průměrný samostatně vyplácený důchod se tak zvýší o 668 korun, což je navýšení o 3,1 procenta. Konkrétní hodnoty pro návrh vládního nařízení, které upravuje řádnou valorizaci penzí na příští rok, stanovilo ministerstvo práce a sociálních věcí. Výše průměrného důchodu tak dosáhne 21 839 korun. 

Zvýšení důchodů se momentálně odvíjí od růstu cen, který se měří indexem životních nákladů domácností důchodců. Výpočet vychází ze statistických dat Českého statistického úřadu porovnávaných podle zákona o důchodovém pojištění.

Důchodci však mohou doufat, že příští vláda, kterou mají v čele s Andrejem Babišem (ANO) vytvořit hnutí ANO, SPD a Motoristé, jim zařídí ještě vyšší platby ze státního rozpočtu. Návrh programu obsahuje hned několik formulací, které se týkají penzí. 

Podle programového prohlášení nové vládní koalice se počítá se zastropováním důchodového věku na 65 letech. Trojice uskupení ale především slibuje obnovení spravedlivého valorizačního vzorce, aby zohledňoval růst životních nákladů důchodců i polovinu růstu reálných mezd. Možný by měl být také dřívější odchod do důchodu z náročných profesí. 

Až čas ale ukáže, jak to doopravdy bude. V lednu se každopádně také o 2,6 procenta se zvýší příplatek k důchodu, který je přiznáván seniorům, kteří splňují podmínky zákona o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu a zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich. 

Související

důchody důchodci, senioři Ministerstvo práce a soc. věcí

Zdroj: Libor Novák

