Dva lidé nepřežili nehodu na Uherskohradišťsku. Řidič nadýchal

Tragická nehoda se ve středu stala na Uherskohradišťsku. Jeden člověk zemřel po srážce dvou osobních vozidel a jednoho nákladního vozu na místě, další přišel o život v nemocnici. Nehodou se zabývá policie.
K nehodě došlo ve středu před půl devátou ráno na silnici I/50 u Bystřice pod Lopeníkem, uvedla krajská policie na webu.
"Jednašedesátiletý řidič osobního vozidla Škoda Octavia Scout při jízdě od Březové vjel z vedlejší silnice do křižovatky, kde se střetl s osobním vozidlem Škoda Octavia jedoucím po hlavní komunikaci od Uherského Brodu na Starý Hrozenkov. To bylo nárazem odmrštěno do protisměru, kde se následně střetlo s protijedoucím nákladním vozidlem," sdělil policejní mluvčí Radomír Šiška.
Na místě podlehl zraněním řidič Octavie. Spolujezdkyně byla s vážnými zraněními letecky transportována do nemocnice. Mluvčí ve čtvrtek potvrdil, že třiačtyřicetiletá žena v nemocnici zemřela. Lehce se zranil i řidič kamionu.
Silnice musela být ve středu na několik hodin uzavřena. Příčinu tragické nehody vyšetřují kriminalisté, u řidiče Octavie Scout byly zjištěny téměř dvě promile alkoholu v krvi.
Dopravní nehody , Policie ČR , Zlínský kraj
