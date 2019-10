Šumavu čekají velké změny: Ministerstvo chce čtyři zóny místo nynějších tří

Vyplývá to z návrhu vyhlášky ministerstva životního prostředí, která je k dispozici na vládním webu. Vyhláška je nyní v připomínkovém řízení. Nově navržené zóny ve vyhlášce odpovídají návrhu, který v červnu schválila Rada Národního parku Šumava.

Vedle zóny přírodní má v šumavském parku vzniknout zóna přírodě blízká, která počítá s minimálním zásahem lidí a která má tvořit 24,6 procenta parku. Zóna soustředěné péče má zabrat 46,5 procenta. Nejmenší území je vyčleněno pro takzvanou kulturní krajinu, bude se rozkládat na 1,2 procenta území parku a nachází se v ní hlavně zastavěné a zastavitelné lokality.

Většinu pozemků v šumavském národním parku vlastní stát, a to asi 86 procent. Asi desetina parcel je v majetku obcí a zbývající čtyři procenta pozemků je soukromá. Ministerstvo životního prostředí tvrdí, že nově navrhované rozdělení parku do zón nezasáhne do nynějšího běžného hospodaření v parku. Pokud by některému z vlastníků vznikla kvůli ochraně území újma, má právo požádat stát o peněžitou náhradu, stojí v důvodové zprávě.

Ministerstvo uvádí, že vymezení zonace podle platného zákona o ochraně přírody a krajiny je nezbytné pro stanovení dlouhodobých cílů ochrany a poslání pro jednotlivé části národního parku.

Kvůli návrhu rozdělení Šumavy do zón podal v srpnu Jihočeský kraj správní žalobu na národní park i ministerstvo. Tvrdí, že ho obě instituce prakticky vyloučily z jednání o novém rozčlenění zón. Vedení parku ale uvedlo, že jeho ředitel Pavel Hubený osobně jednal se zástupci obcí, Plzeňského i Jihočeského kraje.