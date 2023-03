Energošmejdi začali znovu porušovat zákaz podomního prodeje, varuje ERÚ

Motoristům dnes končí povinnost mít na autě zimní pneumatiky. Podle Besip by však řidiči neměli přezutí na letní gumy, které mají jiné vlastnosti než ty zimní, zbytečně uspěchat. Stále totiž přetrvává riziko mrazů, které by mohly motoristy na silnicích překvapit. Vhodná doba pro přechod na letní pneumatiky je podle expertů v případě dlouhodobých teplot nad sedm stupňů. V takovém případě by zase řidiči neměli otálet s přezutím auta. Dnes o tom informoval Besip.