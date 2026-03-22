Evakuace žižkovské věže v Praze. Na místě zasahovali hasiči

Nepříjemné chvíle zažili v sobotu návštěvníci žižkovského televizního vysílače. Nejvyšší stavba v hlavním městě musela být evakuována kvůli zakouření výtahové šachty. Na místě zasahovali hasiči.
V objektu žižkovské věže v sobotu zasahovaly hasičské jednotky ve druhém stupni požárního poplachu. Došlo totiž jiskření motoru výtahu, které způsobilo zakouření výtahové šachty a spuštění elektronické požární signalizace.
"Uhašeno vodou z místního zdroje," uvedli pražští hasiči po 18. hodině na sociální síti X. Událost se obešla bez zranění, z věže se evakuovala asi stovka osob.
Žižkovský vysílač je jednou z pražských dominant a nejvyšší stavbou ve městě. Nachází se na hranici mezi Žižkovem a Vinohrady. Postavena byla v letech 1985 až 1992 podle návrhu architekta Václava Aulického. Majitelem věže a provozovatelem vysílací části jsou České Radiokomunikace.
