Evakuace žižkovské věže v Praze. Na místě zasahovali hasiči

Jan Hrabě

22. března 2026 11:26

Žižkovská věž, ilustrační fotografie. Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Nepříjemné chvíle zažili v sobotu návštěvníci žižkovského televizního vysílače. Nejvyšší stavba v hlavním městě musela být evakuována kvůli zakouření výtahové šachty. Na místě zasahovali hasiči.  

V objektu žižkovské věže v sobotu zasahovaly hasičské jednotky ve druhém stupni požárního poplachu. Došlo totiž jiskření motoru výtahu, které způsobilo zakouření výtahové šachty a spuštění elektronické požární signalizace.

"Uhašeno vodou z místního zdroje," uvedli pražští hasiči po 18. hodině na sociální síti X. Událost se obešla bez zranění, z věže se evakuovala asi stovka osob. 

Žižkovský vysílač je jednou z pražských dominant a nejvyšší stavbou ve městě. Nachází se na hranici mezi Žižkovem a Vinohrady. Postavena byla v letech 1985 až 1992 podle návrhu architekta Václava Aulického. Majitelem věže a provozovatelem vysílací části jsou České Radiokomunikace.

včera

Požáry Hasiči Praha

Aktuálně se děje

před 7 minutami

před 54 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 3 hodinami

před 5 hodinami

včera

včera

včera

včera

Aktualizováno včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy