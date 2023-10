Fiala dorazil do Izraele, Netanjahua s Herzogem ujistil o české podpoře

Před dvěma lety by si na to málokdo asi vsadil, nicméně po té době je jedna věc jasná. Vláda Petra Fialy, ač se leckomu nemusí líbit, je mnohem stabilnějším subjektem, než by kdo kdy byl předpokládal. A to přestože spojuje strany pravicové, liberální i středově-levicové. Kdo by to byl řekl...