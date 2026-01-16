Fiala překonal i Klause. V ODS končí jedna dlouhá éra, strana si zvolí nový směr

Dvě opoziční strany si o nadcházejícím víkendu zvolí vedení. Zatímco u Pirátů se očekává pokračování Zdeňka Hřiba v jejich čele, ODS si vybere nového předsedu. Jeho jméno se změní po neuvěřitelných 12 letech. Tak dlouho přitom stranu nevedl ani její otec zakladatel Václav Klaus, bývalý prezident a premiér.
V ODS zítra definitivně skončí éra Petra Fialy, který stranu díky projektu koalice Spolu vrátil do Strakovy akademie. Bývalý premiér ale po neúspěchu v říjnových sněmovních volbách oznámil, že nejvyšší stranickou funkci opustí.
"K politice patří i odpovědnost. Volby koalice Spolu nevyhrála. Zodpovědnost za výsledek jsem nesl já jako její lídr. Proto jsem se rozhodl znovu nekandidovat na předsedu ODS a s tímto svým rozhodnutím jsem dnes seznámil členy Výkonné rady. Děkuji všem za podporu, byla to skvělá jízda," napsal na podzim na sociální síti X.
Nový směr si občanští demokraté zvolí na 32. kongresu, který v sobotu a neděli proběhne v hotelu Clarion v pražských Vysočanech. Kromě předsedy si strana zvolí prvního místopředsedu, řadové místopředsedy i členy širšího vedení. Mandát všech zvolených politiků bude dvouletý.
Favoritem předsednické volby bude exministr dopravy, současný středočeský poslanec a místopředseda strany Martin Kupka. Zatím se našel jen jediný vyzyvatel, jemuž rozhodně nelze upřít zajímavost. Do souboje se totiž přihlásil pětatřicetiletý místostarosta městského obvodu Ostrava-Jih Radim Ivan, známý také jako spoluzakladatel iniciativy ČESKO.plus.
Dva jsou rovněž kandidáti na post stranické dvojky. Usilují o něj senátor, člen výkonné rady a krajský zastupitel Martin Červíček a předseda pražského zastupitelského klubu ODS a starosta Prahy 9 Tomáš Portlík. Složení vůdčího tandemu by mělo být známé zítra.
V neděli bude kongres pokračovat volbou řadových místopředsedů. Kromě Ivana, Červíčka a Portlíka chtějí do nejužšího vedení strany Pavel Drobil, Karel Haas, Štěpán Slovák, Petr Sokol a Alexandr Vondra. Následovat má ještě výběr členů výkonné rady a dalších orgánů.
Podle hlasů zevnitř ODS se na víkendovém setkání očekává otevřená vnitrostranická diskuze. Jednotlivým volbám bude předcházet grilování kandidátů. Delegáti budou mít příležitost klást kandidátům otázky.
"ODS je dnes stranou s největší vnitrostranickou demokracií a s nejrozvinutějšími vnitrostranickými orgány. Dokládá to i samotný proces nominací – kandidáta do vedení může nominovat každý člen, a to prostřednictvím oblastních nebo regionálních sdružení, ale také každý delegát kongresu," přiblížil mluvčí Jakub Skyva.
V sobotu večer má dojít i na širší politickou debatu delegátů. "Na kongres je pozváno celkem 550 delegátů napříč celou Českou republikou, kteří budou diskutovat nejen o personálním obsazení vedení strany, ale také o jejím dalším politickém směřování," dodal Skyva.
ODS , Martin Kupka (ODS) , Petr Fiala (ODS) , politika
