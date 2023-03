Fiala vysvětlil, proč vláda zasedá v Jeseníku. Souvisí to s dopravou

Premiér se při příjezdu do Jeseníku setkal i s kritikou některých obyvatel, před radnicí jej vítali lidé s transparenty a pískotem.

"Když mluvíme o znevýhodněných regionech, máme často na mysli Karlovský nebo Ústecký a Moravskoslezský kraj, které podle řady definic tyto parametry splňují. Nesmíme však zapomínat ani na části krajů, které jako celek problémy nemají, jako je Olomoucký, ale kde také existují lokality, které jsou z určitých hledisek znevýhodněny. Jesenicko je příkladem toho, jak špatná dopravní dostupnost komplikuje život obyvatel v této části Olomouckého kraje," uvedl premiér. Doplnil, že díky jeho poloze se může vláda zabývat zároveň i problémy sousedního Moravskoslezského kraje.

Především k řešení špatné dopravní obslužnosti se upínají i místní podnikatelé. Poukazuje na to například jednatel Schrothových léčebných lázní v Dolní Lipové na Jesenicku Michal Dyntera. "Investice ze strany kraje a státu do dopravní infrastruktury této lokality, která je odlehlá, jsou velmi potřebné. Pomohlo by lepší silniční napojení. Už se spousta investic přes průsmyky udělala, zkapacitnilo se Červenohorské sedlo. Nicméně to nepřinese úlevu v zimním období, když nasněží nebo mrzne, kamionová doprava se sem obtížně dostává, stejně jako zásobování i doprava osob," řekl dnes ČTK jednatel lázní.

Podle starostky Jeseníku Zdeňky Blišťanové (Jeseník srdcem) patří mezi hlavní problémy regionu kromě dopravní obslužnosti také vylidňování či dostupnost bydlení a zdravotní péče. "Jesenicko je jedním z nejvíce hospodářsky a sociálně ohrožených území v celé republice a od státu necítíme dostatečnou podporu. Snažíme se proto dělat maximum, aby peněz do našeho regionu směřovalo více," uvedla starostka. Vláda by se podle ní měla snažit pomoci vytvářet vhodné podmínky pro život v regionech, které stárnou a vylidňují se. "Na jedné straně zde řešíme nedostatek pracovních sil, například zdravotnického personálu, odborných i praktických lékařů, na druhé se potýkáme s nedostatečnou nabídkou kvalifikovaných pracovních pozic," řekla starostka. S tím podle ní souvisí i téma nedostatku bytů. Město v této souvislosti připravuje záměr družstevní výstavby.

Premiéra ale i ostatní členy vlády však při návštěvě Jeseníku čekala také kritika ze strany nespokojených obyvatel. Fialu lidé s transparenty nazývali zbabělcem a vládu kritizovali za nedostatečnou pomoc lidem. Premiér se jim při návštěvě centra snažil vysvětlit otázky ohledně zdražování potravin i pohonných hmot, demonstranty však jeho argumenty neuspokojily.