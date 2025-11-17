Politici napříč stranami a hnutími si dnes i na sociálních sítích připomínají události z let 1939 a 1989. Podle premiéra v demisi Petra Fialy (ODS) je nutné pečovat o hodnoty. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) vyzdvihl obrovský potenciál České republiky.
Fiala zmínil, že Česko si dnes připomíná studenty a studentky, kteří se postavili nacistické a komunistické totalitě. "Někteří z nich za svou statečnost zaplatili životem. Díky jejich odhodlání a odvaze mohou další generace žít svobodně a v demokracii," napsal na síti X. "Pečujme o hodnoty, které jsou s dnešním dnem spojeny. Jsou křehké a musíme si jich vážit," vyzval.
Podle odcházejícího ministra vnitra Rakušana na sebe můžeme být pyšní za to, co se od sametové revoluce dokázalo. "Jsme jednou z nejlepších krajin k životu a jako společnost máme obrovský potenciál. Pokud se budeme koukat do budoucnosti a bránit naše hodnoty, zcela jistě nám to vydrží minimálně dalších 36 let," uvedl.
Šéf hnutí ANO Andrej Babiš řekl lidem, aby si připomněli, jaký odkaz v sobě nese 17. listopad. "Boj za demokracii je totiž i bojem za svobodu názorů a respektu k lidem, kteří si myslí něco jiného, na to se dnes, 36 let po sametové revoluci, bohužel už často zapomíná. O tom je ale demokracie především," konstatoval.
Podle předsedy lidovců Marka Výborného je historie důkazem toho, že svoboda nikdy nepřijde sama. "Vždy za ní stáli lidé, kteří se nebáli postavit za pravdu a budoucnost své země. Proto jsem vděčný, že po roce 1989 žijeme ve svobodné společnosti. A připomínám si, že svoboda není jen to, co jsme získali, ale i to, co musíme chránit. Každý z nás nese svůj díl odpovědnosti za to, jakou zemi zanecháme dalším generacím," podotkl.
Na 17. listopad každoročně připadá Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Česko si připomíná události z roku 1939, kdy nacisté zakročili proti vysokoškolským studentům, a z roku 1989, kdy totéž udělali komunisté. Před 36 lety to odstartovalo sametovou revoluci, která ukončila vládu jedné strany v Československu.
