GRAF: Do Sněmovny se dostane šest stran. Jaké jsou možné povolební koalice?

Po sečtení většiny hlasů je prozatím nejsilnější hnutí ANO. Druhá je koalice Spolu, následuje hnutí STAN, Piráti, SPD a prozatím posledními jsou Motoristé. Jak by v aktuálním rozložení mohla vypadat Sněmovna?
Nyní ještě nemůžeme říci, zda bude hnutí ANO potřebovat jednoho nebo dva koaliční partnery, téměř s jistotou však nebude moci sestavit jednobarevnou vládu. Nabízí se mu SPD, se kterou dosáhne na většinu 101 poslanců.
První možnou vládní koalicí je tedy ANO spolu s SPD, případně i s Motoristy. Matematicky tedy mají šanci dosáhnout sněmovní většiny více než 101 poslanců.
Otázkou ovšem je, zda to půjde i prakticky – SPD je momentálně slepencem čtyř stran, které spolu v mnohém nesouhlasí, otázkou také je, jak by vyšli s Motoristy.
Zároveň je to v prozatímním stavu pro lídra ANO Andreje Babiše jediná možnost. Spolupráce čistě s Motoristy mu většinu křesel ve Sněmovně nedá. Vyjma situace, kdy by SPD podpořilo menšinovou vládu, což, jak strana avizovala, je také varianta.
Všechny ostatní strany (koalice Spolu, hnutí STAN i Piráti) vyloučily jakoukoliv spolupráci s tímto hnutím.
Pokud by si to ovšem některá z nynějších vládních stran či lídr Pirátů rozmysleli, byla by možná i koalice ANO a Spolu či ANO a STAN nebo Piráti.
Zároveň může vládu skládat strana, která skončí na druhém místě – pro teď koalice Spolu. Pokud by se k ní připojilo hnutí STAN, stále by nedosáhlo na 101 hlasů, a nepomohlo by, ani kdyby přibrali do koalice Piráty. I s jejich účastí by stále měli menšinu a bez tiché podpory další strany vládu nesložili.
Této koalici by nestačila ani podpora jedné strany Motoristů. Pokud by tuto koalici podpořilo SPD nebo ANO, dosáhlo by potřebných křesel, to se ale pravděpodobně nikdy nestane.
Pokud by tedy Spolu chtělo zachovat podobu Spolu+Piráti+STAN, nezbývalo by jim nic jiného, než jít do vlády s hnutím ANO, případně k sobě přibrat Motoristy spolu s SPD.
Poslanecká sněmovna , volby do Poslanecké sněmovny 2025
