Hlavní nádraží čeká důležitá oprava. Omezí provoz na magistrále

Jan Hrabě

Jan Hrabě

11. července 2026 17:02

Hlavní nádraží, ilustrační fotografie.
Hlavní nádraží, ilustrační fotografie. Foto: Robert Pavelka / INCORP images

Pražané se od začátku příštího týdne musí připravit na další zásadní omezení automobilové dopravy v samém centru hlavního města. Upozornila na to Správa železnic, protože důvodem bude oprava části hlavního nádraží. 

Kvůli stavebním pracem dojde od pondělí 13. července k omezení provozu na magistrále u hlavního nádraží. "Dobrou zprávou je, že omezení potrvá o 40 dní méně, než se původně plánovalo – provoz bude 126 dní vedený v každém směru dvěma pruhy," uvedla Správa železnic na sociální síti X. 

Na změny se musí připravit i lidé cestující hromadnou dopravou. Zastávky letištního expresu i dálkových autobusů se totiž dočasně přesunou do Opletalovy ulice.

Železničáři vysvětlili, proč je omezení na magistrále nutné. "Důvodem je oprava železobetonového stropu nad odbavovací halou, do kterého už desítky let zatéká. Opravíme také navazující komunikace a chodníky, vysadíme nové stromy před Fantovou budovou a zlepšíme pěší propojení od Národního muzea," oznámila SŽ. 

U konce už je ale jiné omezení provozu, které se rovněž týkalo hlavního nádraží. V uplynulých dnech totiž nejezdilo metro mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Pražského povstání. Vlaky na několik dní nahradily autobusy linky XC. Během výluky se dokončila modernizace stavědel ve stanicích metra I. P. Pavlova, Muzeum a Hlavní nádraží.

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