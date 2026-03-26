Hořelo v Divadle Komedie. Hasiči evakuovali stovky lidí

Hasiči ve čtvrtek vyjížděli k požáru jedné ze známých pražských divadelních scén. Vzplála opona, několik stovek lidí muselo být evakuováno. Nejméně pět osob zároveň skončilo v péči zdravotníků.
Pražští hasiči o zásahu ve druhém stupni požárního poplachu informovali po poledni. Zaměstnal je požár opony v Divadle Komedie. "Požár byl uhašen před příjezdem jednotek přenosným hasicím přístrojem. Celkem se evakuovalo 200 lidí a pět osob bylo zachráněno a předáno do péče záchranářů," uvedli požárníci na sociální síti X.
Kvůli zásahu byly evakuovány i další budovy. Počet evakuovaných tak stoupl na 465 osob. "Prostory divadla a přilehlých garáží byly zakouřeny, probíhá zde další průzkum a odvětrávání těchto zakouřených prostor," dodali hasiči.
V Divadle Komedie, které je součástí Městských divadel pražských, mělo dnes večer proběhnout vystoupení souboru Bohemia Balet. Podle webových stránek je zrušeno. To samé platí i pro páteční představení Gossip.
Komedie patřila pod Městská divadla pražská už za minulého režimu a opět pod ně spadá od sezóny 2018/2019. Zaměřuje se na současnou dramatiku a inovativní inscenační postupy. Divadlo sídlí ve funkcionalistickém paláci ze začátku 30. let minulého století.
Novinky k pardubickému případu. Policie zadržela první údajné pachatele
Evakuace žižkovské věže v Praze. Na místě zasahovali hasiči
před 1 hodinou
Babiš se rozčílil kvůli cenám na benzinkách. Problém má se dvěma firmami
před 2 hodinami
Padlo obvinění v případu vraždy dítěte v Praze. Hrozí výjimečný trest
před 2 hodinami
Náměstek z SPD spojil Mináře s podezřelým z pardubického útoku. Okamura se možná bude omlouvat
před 3 hodinami
Rakušan opět neuspěl ve volbě místopředsedy Sněmovny. Zřejmě naposledy
před 4 hodinami
Ostuda pro český fotbal před baráží. Řeší největší korupční skandál v historii
před 5 hodinami
Fico je vyšetřován pro podezření z vlastizrady, tvrdí slovenský politik
před 5 hodinami
Polsko začne v reakci na válku v Íránu zastropovat ceny paliv a razantně sníží daně, oznámil Tusk
před 6 hodinami
Maduro se vrací před soud. Chce přesvědčit soudce, aby zrušil jeho obžalobu
před 7 hodinami
Kim Čong-un a Alexandr Lukašenko podepsali v Pchjongjangu smlouvu o přátelství
před 8 hodinami
Izrael zlikvidoval velitele íránského námořnictva, který stál za blokádou Hormuzského průlivu
před 8 hodinami
Chladné počasí umocní silný vítr. Meteorologové vydali varování
před 9 hodinami
Írán je šílený národ a vy jste absolutně nic neudělali, naštval se Trump na NATO
před 9 hodinami
AfD má plán, jak uspět ve volbách. Distancuje se od Trumpa
před 10 hodinami
Trump trvá na svém: Írán chce dohodu, i když to popírá. Pokud se nevzdá, rozpoutáme peklo
před 11 hodinami
Mír není na dohled. Cesta k ukončení války mezi USA a Íránem naráží na zásadní překážky
před 12 hodinami
Vance pojede do Maďarska. Osobně podpoří Orbána před volbami
před 14 hodinami
Počasí bude do konce března chladné. Teploty citelně klesnou
včera
Revoluční verdikt: Facebook, Instagram a YouTube škodí zdraví. Způsobují závislost dětí na sociálních sítích
včera
Nevíme, co Trump vlastně chce, spolupráce uvízla na mrtvém bodě, říkají evropští lídři
Nevíme, co Trump vlastně chce, spolupráce uvízla na mrtvém bodě, říkají evropští lídři

Strategie amerického prezidenta Donalda Trumpa v probíhajícím konfliktu s Íránem vyvolává mezi evropskými spojenci značné rozpaky. Podle vysokých představitelů několika vlád jsou požadavky Washingtonu na pomoc při zajištění Hormuzského průlivu natolik zmatené a protichůdné, že jakákoliv reálná spolupráce uvízla na mrtvém bodě, píše server Politico. Evropské státy sice deklarovaly ochotu pomoci s obnovením námořního obchodu, v praxi se však k vyslání vojenské techniky do válečné zóny nikoho nespěchá.
