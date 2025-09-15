Hrad po roce vystavil korunovační klenoty. Ukáže jejich osud za války

Na Pražském hradě se opět po roce otevřela výstava korunovačních klenotů, které byly slavnostně vyzvednuty ze svatovítské katedrály. Svatováclavská koruna, žezlo a jablko, symboly českých králů, jsou teď k vidění ve Vladislavském sále. Letošní expozice s podtitulem „Poklad v temnotě“ přibližuje osudy klenotů za druhé světové války.
Letošní expozice, která nese podtitul „Poklad v temnotě“, se od těch předchozích výrazně liší. Místo běžné prezentace historie a symboliky se zaměřuje na dramatický osud klenotů v období druhé světové války. Návštěvníci tak budou mít možnost nahlédnout do jedné z nejnapínavějších kapitol, která se s těmito královskými insigniemi pojí.
Již před samotným vypuknutím války nechal prezident Beneš klenoty z bezpečnostních důvodů převézt na Slovensko, kde je uložili v trezoru pobočky Národní banky Československé. Politický vývoj v tehdejší republice však donutil úřady k rychlému rozhodnutí o jejich navrácení do Prahy. Jak se blížil konec války, byla část klenotů tajně zazděna v románském podzemí Starého královského paláce. Tam setrvaly až do října 1945, kdy je historici objevili.
Dramatický příběh, který výstava vypráví, je doložen autentickými materiály z fondů Archivu Kanceláře prezidenta republiky, sbírek Správy Pražského hradu a Fotoarchivu. Kromě archivních dokumentů a dobových fotografií si návštěvníci mohou prohlédnout i předměty, které s celou událostí souvisejí, například bednu, ve které byly klenoty tajně převáženy.
Prohlídka výstavy je rozdělena do dvou fází. První dva dny, tedy v úterý 16. a ve středu 17. září, je prostor Vladislavského sálu rezervován výhradně pro předem registrované školní skupiny. Od čtvrtka 18. září až do pondělí 29. září bude výstava otevřena široké veřejnosti, a to zcela zdarma.
Pro návštěvníky je připravena řada praktických informací, které jim usnadní návštěvu. Vstup na výstavu je z Hradčanského náměstí, brankou do Jižních zahrad. Před vstupem do sálu musí každý projít bezpečnostní kontrolou, a proto je doporučeno přijít „nalehko“.
Areál je vybaven toaletami i stánky s drobným občerstvením. Návštěvníci s platným průkazem ZTP/P mohou využít přímý bezbariérový vstup. Je nutné dodržovat pokyny bezpečnostních složek a nefotit s bleskem.
