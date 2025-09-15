Hrad po roce vystavil korunovační klenoty. Ukáže jejich osud za války

Libor Novák

15. září 2025 18:58

České korunovační klenoty
České korunovační klenoty Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Na Pražském hradě se opět po roce otevřela výstava korunovačních klenotů, které byly slavnostně vyzvednuty ze svatovítské katedrály. Svatováclavská koruna, žezlo a jablko, symboly českých králů, jsou teď k vidění ve Vladislavském sále. Letošní expozice s podtitulem „Poklad v temnotě“ přibližuje osudy klenotů za druhé světové války.

Letošní expozice, která nese podtitul „Poklad v temnotě“, se od těch předchozích výrazně liší. Místo běžné prezentace historie a symboliky se zaměřuje na dramatický osud klenotů v období druhé světové války. Návštěvníci tak budou mít možnost nahlédnout do jedné z nejnapínavějších kapitol, která se s těmito královskými insigniemi pojí.

Již před samotným vypuknutím války nechal prezident Beneš klenoty z bezpečnostních důvodů převézt na Slovensko, kde je uložili v trezoru pobočky Národní banky Československé. Politický vývoj v tehdejší republice však donutil úřady k rychlému rozhodnutí o jejich navrácení do Prahy. Jak se blížil konec války, byla část klenotů tajně zazděna v románském podzemí Starého královského paláce. Tam setrvaly až do října 1945, kdy je historici objevili.

Dramatický příběh, který výstava vypráví, je doložen autentickými materiály z fondů Archivu Kanceláře prezidenta republiky, sbírek Správy Pražského hradu a Fotoarchivu. Kromě archivních dokumentů a dobových fotografií si návštěvníci mohou prohlédnout i předměty, které s celou událostí souvisejí, například bednu, ve které byly klenoty tajně převáženy.

Prohlídka výstavy je rozdělena do dvou fází. První dva dny, tedy v úterý 16. a ve středu 17. září, je prostor Vladislavského sálu rezervován výhradně pro předem registrované školní skupiny. Od čtvrtka 18. září až do pondělí 29. září bude výstava otevřena široké veřejnosti, a to zcela zdarma.

Pro návštěvníky je připravena řada praktických informací, které jim usnadní návštěvu. Vstup na výstavu je z Hradčanského náměstí, brankou do Jižních zahrad. Před vstupem do sálu musí každý projít bezpečnostní kontrolou, a proto je doporučeno přijít „nalehko“.

Areál je vybaven toaletami i stánky s drobným občerstvením. Návštěvníci s platným průkazem ZTP/P mohou využít přímý bezbariérový vstup. Je nutné dodržovat pokyny bezpečnostních složek a nefotit s bleskem. 

včera

V Praze hořelo v bytě. Z domu se evakuovaly desítky lidí

Související

Sedm klíčníků otevřelo korunní komoru s korunovačními klenoty Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Sedm klíčníků otevřelo Korunní komoru s korunovačními klenoty

Prezident Petr Pavel společně s dalšími šesti zástupci státu, církve a města Prahy dnes slavnostně otevřel Korunní komoru ve svatovítské katedrále, kde jsou uloženy české korunovační klenoty. Do konce září budou klenoty přeneseny do Vladislavského sálu na Pražském hradě, kde si je bude moci veřejnost prohlédnout zdarma. 

Více souvisejících

České korunovační klenoty

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

České korunovační klenoty

Hrad po roce vystavil korunovační klenoty. Ukáže jejich osud za války

Na Pražském hradě se opět po roce otevřela výstava korunovačních klenotů, které byly slavnostně vyzvednuty ze svatovítské katedrály. Svatováclavská koruna, žezlo a jablko, symboly českých králů, jsou teď k vidění ve Vladislavském sále. Letošní expozice s podtitulem „Poklad v temnotě“ přibližuje osudy klenotů za druhé světové války.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Charlie Kirk

Atentát na Charlieho Kirka rozjel masivní internetovou kampaň. Lidé kvůli ní přichází o práci

Kritici Charlieho Kirka čelí masivní online kampani, která si klade za cíl, aby kvůli svým komentářům na sociálních sítích přišli o práci. Příznivci Kirka, který je mnohými považován za mučedníka, podle serveru France24 aktivně vyhledávají účty, které oslavují jeho smrt, a hlásí je jejich zaměstnavatelům. Mezi cíle těchto kampaní patří učitelé, zaměstnanci leteckých společností, vojenští pracovníci a další.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Evropská unie

Rusové se do EU už tak lehce nedostanou. Nová pravidla jim zpřísní vstup

Evropská unie se chystá zpřísnit podmínky pro udělování víz ruským občanům. Toto rozhodnutí přichází po dlouholetém tlaku členských zemí hraničících s Ruskem. Nová doporučení, která má Evropská komise představit na konci roku, by měla zavést přísnější kritéria pro vstup Rusů a občanů dalších nepřátelských států do Unie.

před 8 hodinami

Ilustrační foto

Mimořádně teplé počasí letos způsobilo škody za desítky miliard eur

Mimořádně teplé a suché počasí, které letos v létě zasáhlo Evropu, způsobilo ekonomické škody v hodnotě nejméně 43 miliard eur. Podle rychlé analýzy ekonomů z Univerzity v Mannheimu a Evropské centrální banky se jedná o škody, které představují přibližně 0,26 % hospodářského výkonu EU v roce 2024. Očekává se, že do roku 2029 se celkové náklady zvýší na 126 miliard eur.

před 9 hodinami

F-16 Israel Defense Forces

Izrael útokem v Kataru překročil veškeré hranice, zaznělo v OSN

Útok Izraele na lídry Hamásu v katarském Dauha vyvolal silnou mezinárodní kritiku. Na mimořádném zasedání Rady bezpečnosti OSN to prohlásil katarský premiér šajch Muhammad bin Abdal Rahmán Sání. Uvedl, že Izrael tímto útokem „překročil veškeré hranice“ a ukázal, že mu na rukojmích v Gaze nezáleží.

před 10 hodinami

před 10 hodinami

Viktor Orbán

Le Penová a Orbán zahájili právní bitvu s Evropskou unií

Strana Vlastenci pro Evropu, která zahrnuje politiky jako je Marine Le Pen a Viktor Orbán, zahájila právní kroky proti Evropské unii kvůli zadrženým finančním prostředkům. Strana tvrdí, že Evropský parlament zadržel miliony eur z veřejných fondů na základě údajného nesprávného vynakládání peněz. Vlastenci vnímají tyto kroky jako politicky motivovanou šikanu.

před 11 hodinami

Charlie Kirk

Muž podezřelý ze zabití Charlieho Kirka s policií nekomunikuje. Podle úřadů se radikalizoval

O víkendu guvernér Utahu Spencer Cox v několika televizních rozhovorech potvrdil, že podezřelý ze zabití Charlieho Kirka žil ve společné domácnosti s partnerem, který podstupuje tranzici. Policisté, kteří nyní vyšetřují motiv činu, zároveň uvedli, že Tyler Robinson, který s nimi nekomunikuje, byl radikalizován. Přestože pachatel pochází z konzervativní rodiny, jeho ideologie byla odlišná.

před 13 hodinami

Podzimní den v areálu zámku Lednice

Dynamické počasí se během týdne stabilizuje. Nejtepleji bude o víkendu

Začíná nový týden, jehož první polovina má být podle meteorologů dynamická a proměnlivější. Od čtvrtka se počasí stabilizuje, bude teplo a slunečno. Výrazně se oteplí na víkend, kdy se teploty místy dostanou i nad letních 25 °C. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 

včera

Princ Harry a Meghan Markle

Vstřícný krok prince Harryho. Cesta bude dlouhá, konstatují experti

Velkým tématem je ve Velké Británii středeční setkání krále Karla III. s mladším synem Harrym, který před lety ukončil působení v řadách britské monarchie. Toto rozhodnutí i následující události pošramotily jeho vztahy s blízkými. Nyní by se mohlo blýskat na lepší časy. 

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Nechutný skandál v dorostenecké lize. Začínajícího rozhodčího tam trenér začal škrtit

Českým fotbalem cloumá od posledního víkendu velký skandál. Došlo k němu v dorostenecké kategorii, konkrétně v I.A třídě v Ústeckém kraji v duelu mezi Mezibořím a Ervěnicemi-Jirkovem. Ten byl totiž ukončen předčasně těsně před uběhnutím první půlhodiny hry poté, co na hřiště vběhl trenér hostů Lukáš Rusník a smyslů zbaven si to namířil rovnou za začínajícím sedmnáctiletým rozhodčím Dominikem Svobodou, aby ho následně chytil pod krkem a začal ho škrtit, což navíc ještě zopakoval. Sudí musel nakonec odjet do nemocnice a po vyšetření podal na trenéra Rusníka trestní oznámení. Následnou rvačku mezi hostujícími fotbalisty a diváky pak muselo řešit hned 12 policistů.

včera

včera

včera

včera

včera

České vrtulníky jsou na cestě do Polska, potvrdila Černochová

Vrtulníky české armády by v následujících dnech měly začít operovat v Polsku, které o jejich vyslání požádalo po průniku ruských dronů do svého vzdušného prostoru. Informovala o tom ministryně obrany Jana Černochová (ODS) v diskuzním pořadu Otázky Václava Moravce. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy